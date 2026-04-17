Georg Mewes: Vier Siege braucht der 1. FC Kleve noch für die Rettung Jetzt gilt es für den Oberligisten 1. FC Kleve: Der Vorletzte trifft in den kommenden vier Spielen auf Konkurrenten im Abstiegskampf. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar muss dabei unbedingt eine schwarze Serie beenden. von Joachim Schwenk · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Kleve muss etwas Zählbares in Baumberg holen – Foto: Arno Wirths

Umut Akpinar macht das, was die meisten Trainer in seiner Situation tun würden. Der Coach des Oberligisten 1. FC Kleve will in Sachen Klassenerhalt von irgendwelchen Rechenspielen nichts wissen. „Wir schauen nur von Spiel zu Spiel. Das haben wir auch in den vergangenen Jahren so gehandhabt und sind gut damit gefahren“, sagt der 48-Jährige.

Umut Akpinar hat sich deshalb auch nicht intensiver damit beschäftigt, wie viele Punkte seine Mannschaft denn wohl sammeln müsste, damit es zum Klassenerhalt reicht. Wobei die Rechnung auch dadurch erschwert wird, dass sieben Spieltage vor Schluss noch mehr als die Hälfte der Teams um den Verbleib in der Liga zittern muss. Mewes: „38 Punkte sollten zum Klassenerhalt reichen“ Die Abstiegszone beginnt schon beim Tabellenachten VfL Jüchen-Garzweiler. Er hat mit 37 Punkten sieben Zähler Vorsprung vor den derzeit drei Plätzen, die runter in die Landesliga führen. Der 1. FC Kleve ist mit 26 Punkten Vorletzter. Der Rückstand auf den aktuell rettenden 15. Rang beträgt vier Zähler.

Der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes hat die Sache für sich schon einmal durchgerechnet. Er kommt zu folgendem Ergebnis: „Wenn wir noch vier unserer sieben Spiele gewinnen, bleiben wir drin. 38 Punkte sollten zum Klassenerhalt reichen. Mit 39 Zählern wird man auf jeden Fall gerettet sein“, sagt Mewes. Er hat die Hoffnung, dass der 1. FC Kleve dieser Vorgabe bereits in den kommenden Partien erheblich näher kommen kann. Denn er trifft jetzt auf vier Mannschaften, die ebenfalls mittendrin im Abstiegskampf sind – Wochen der Wahrheit.