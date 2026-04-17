Georg Mewes: Vier Siege braucht der 1. FC Kleve noch für die Rettung

Umut Akpinar macht das, was die meisten Trainer in seiner Situation tun würden. Der Coach des Oberligisten 1. FC Kleve will in Sachen Klassenerhalt von irgendwelchen Rechenspielen nichts wissen. „Wir schauen nur von Spiel zu Spiel. Das haben wir auch in den vergangenen Jahren so gehandhabt und sind gut damit gefahren“, sagt der 48-Jährige.
Umut Akpinar hat sich deshalb auch nicht intensiver damit beschäftigt, wie viele Punkte seine Mannschaft denn wohl sammeln müsste, damit es zum Klassenerhalt reicht. Wobei die Rechnung auch dadurch erschwert wird, dass sieben Spieltage vor Schluss noch mehr als die Hälfte der Teams um den Verbleib in der Liga zittern muss.
Die Abstiegszone beginnt schon beim Tabellenachten VfL Jüchen-Garzweiler. Er hat mit 37 Punkten sieben Zähler Vorsprung vor den derzeit drei Plätzen, die runter in die Landesliga führen. Der 1. FC Kleve ist mit 26 Punkten Vorletzter. Der Rückstand auf den aktuell rettenden 15. Rang beträgt vier Zähler.
Der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes hat die Sache für sich schon einmal durchgerechnet. Er kommt zu folgendem Ergebnis: „Wenn wir noch vier unserer sieben Spiele gewinnen, bleiben wir drin. 38 Punkte sollten zum Klassenerhalt reichen. Mit 39 Zählern wird man auf jeden Fall gerettet sein“, sagt Mewes.
Er hat die Hoffnung, dass der 1. FC Kleve dieser Vorgabe bereits in den kommenden Partien erheblich näher kommen kann. Denn er trifft jetzt auf vier Mannschaften, die ebenfalls mittendrin im Abstiegskampf sind – Wochen der Wahrheit.
Zum Auftakt steht am Sonntag, 15 Uhr, die Aufgabe beim Drittletzten Sportfreunde Baumberg (30 Punkte) an. Der Meister der Saison 2023/24 verlor zuletzt 2:8 bei der SpVg Schonnebeck und ist erstmals in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen. Eine Woche später steigt das Heimspiel gegen den Fünftletzten SV Sonsbeck (31 Zähler). Es folgen die Partien beim Schlusslicht SV Biemenhorst (24) und gegen den Tabellenelften FC Büderich (33).
Umut Akpinar hat zwar schon vor geraumer Zeit erklärt, dass jedes Spiel enorm wichtig sei. „Wir müssen in jeder Partie punkten – egal, wie der Gegner heißt.“ Doch Siege oder Niederlagen gegen Konkurrenten im Abstiegskampf wiegen halt noch einmal schwerer. Deshalb zählt es jetzt erst recht für das Team.
Der 1. FC Kleve muss dabei unbedingt eine Negativserie brechen. Das schlechteste Auswärtsteam der Liga ist in der Rückrunde noch ohne Punktgewinn auf des Gegners Platz. Hoffnung macht Umut Akpinar, „dass wir zuletzt auswärts gute Leistungen gezeigt haben“. Bei den Niederlagen bei BW Dingden (2:3) und beim SC St. Tönis (1:2) wäre mehr drin gewesen.
Umut Akpinar lässt sich von der 2:8-Niederlage der Sportfreunde Baumberg in Schonnebeck nicht blenden. „Dieses Ergebnis sagt nichts über die Stärke des Gegners aus, zumal es bis zur Pause 2:2 gestanden hat“, sagt er. Eine Warnung dürfte dem 1. FC Kleve auch das Hinspiel sein, in dem es eine 1:5-Niederlage gegen Baumberg setzte. „Wir wissen auch deshalb, dass uns eine sehr schwere Aufgabe erwartet“, so der Coach.
Sie könnte noch dadurch erschwert werden, dass wichtige Spieler fehlen. Niklas Klein-Wiele, der gegen Jüchen nur drei Wochen nach der gegen Schonnebeck erlittenen Schultereckgelenksprengung sein Comeback feierte, und Luca Thuyl (muskuläre Probleme) könnten ausfallen. „Wir müssen abwarten, ob sie es in den Kader schaffen“, sagt Akpinar.