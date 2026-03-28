Norderstedt II & TBS Pinneberg stolpern, Klub Kosova siegt nach 0:2

Archivbild: TBS Pinneberg verliert. – Foto: Niels Wunstorf

Die Landesliga Hammonia geht in den 24. Spieltag: Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II musste eine überraschende Niederlage hinnehmen, während Verfolger FC St. Pauli III souverän punktete. Auch der TBS Pinneberg ließ Federn, während der Klub Kosova im Tabellenkeller ein wichtiges Lebenszeichen setzte.

Der Klub Kosova hat im Abstiegskampf Moral bewiesen und einen Rückstand gedreht. Gegen den FC Union Tornesch lag das Team nach einem Doppelpack von Tim Leon Witte (31., 43.) bereits 0:2 hinten. Nach der Pause kippte das Spiel jedoch: Francisco Javier Bacabo Ebongo verkürzte per Foulelfmeter (52.), Tcherno Queita glich nur wenige Minuten später aus (58.). Erneut Ebongo übernahm Verantwortung und verwandelte einen weiteren Strafstoß zum 3:2 (66.). Mit nun 13 Punkten rückt Kosova näher an die Nichtabstiegsplätze heran, während Tornesch bei 34 Zählern im Mittelfeld bleibt.

Der FC St. Pauli III hat seine Ambitionen unterstrichen und sich mit 3:1 gegen den SSV Rantzau Barmstedt durchgesetzt. Bereits in der Anfangsphase stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg: Amani Dickson Mbedule traf per Foulelfmeter (3.) und erhöhte später erneut (20.), dazwischen war Mats Timm Kosuck erfolgreich (10.). Mit der frühen 3:0-Führung kontrollierte St. Pauli die Partie. Der Treffer von Luke Hubach in der Nachspielzeit (90.+5) änderte nichts mehr am verdienten Erfolg. Mit nun 42 Punkten bleibt St. Pauli III erster Verfolger des Spitzenduos.

Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II hat überraschend verloren, bleibt aber mit 53 Punkten an diesem Spieltag an der Spitze. Gegen Eintracht Lokstedt brachte Mamadou Djalo die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (35.). Nach der Pause drehte jedoch Max Lorenz Kutschke die Partie mit zwei Treffern (53., 74.). Für Lokstedt bedeutet der Auswärtssieg einen Sprung auf 31 Punkte und eine gefestigte Position im Mittelfeld. Norderstedt II zeigte unfreiwillig, dass es doch noch schlagbar ist.

Der SC Nienstedten hat einen deutlichen Sieg gegen den TBS Pinneberg gefeiert und sich auf 35 Punkte verbessert. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Yannick Reutter mit einem Doppelschlag direkt nach Wiederbeginn (47., 49.) für klare Verhältnisse. Pinneberg fand darauf keine Antwort mehr, ehe Nicklas Hendrik Dühring in der 80. Minute den Endstand markierte. Für den TBS Pinneberg ist die Niederlage ein Rückschlag im Rennen um die Spitzenplätze, da der Abstand auf Rang zwei anwächst.

Das sind die nächsten Spieltage

Spieltext Rugenbergen - TuS Osdorf

18. Spieltag

Di., 24.03.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - SC Victoria II 4:0

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - TBS Pinneberg

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - Hamburger SV III

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Alsterbrüder - SC Nienstedten

Fr., 03.04.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - FC Union Tornesch

Fr., 03.04.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - Altona 93 II

Fr., 03.04.26 17:30 Uhr Eimsbütteler TV II - Klub Kosova

Sa., 04.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - SSV Rantzau Barmstedt

25. Spieltag

Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - Eimsbütteler TV II

Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - SC Nienstedten

Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SC Victoria II - FC St. Pauli III

So., 12.04.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FC Eintracht Norderstedt II

So., 12.04.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - FC Alsterbrüder

So., 12.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - SV Rugenbergen

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - Altona 93 II

So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - Klub Kosova

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