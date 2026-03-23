Paukenschlag bei BU: Trio nicht mehr Teil des Landesliga-Kaders Beim HSV Barmbek-Uhlenhorst kommt es zum Bruch mit Lasse Erichsen, Jonas Wesemann und Nicolaj Rörström. Rörström wechselt innerhalb der Landesliga Hansa. von red · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser

Wird zum Bramfelder SV wechseln: Nicolaj Rörström. – Foto: Lars Mundt

Beim HSV Barmbek-Uhlenhorst ist es zu einem personellen Einschnitt gekommen. Mit Lasse Erichsen, Jonas Wesemann und Nicolaj Rörström gehören gleich drei Leistungsträger nicht mehr zum Aufgebot des Landesligisten. Hintergrund sind unterschiedliche Auffassungen, die letztlich zum Bruch zwischen Verein und Spielern führten.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Das berichtet Transfermarkt. Die Mannschaft rangiert im gesicherten Mittelfeld der Landesliga Hansa, befindet sich als ehemaliger Oberliga-Dino aber weit weg von den Aufstiegsrängen. Umso überraschender kommt die Trennung von drei erfahrenen Akteuren, die bislang eine wichtige Rolle im Team gespielt hatten. Im Winter soll es beim HSV Unruhen gegeben haben, weil die "sportliche Entwicklung in die falsche Richtung bewegt und die Kurve eher nach unten zeigt", erklärt Rörström Transfermarkt. Rörström vor Wechsel zum Aufstiegsaspiranten Während sich die Wege auf Landesliga-Niveau trennen, ist die Zukunft von Rörström bereits geklärt. Der Mittelfeldspieler wird zum Bramfelder SV wechseln, der aktuell um den Aufstieg in die Oberliga Hamburg kämpft. Für Rörström wäre es nicht die erste Station im Hamburger Oberhau - zuvor lief er unter anderem für den SV Rugenbergen und den Wedeler TSV auf.

Die Entscheidung für Bramfeld fiel ihm nach eigenen Aussagen leicht. „Ich hatte wirklich sehr gute Gespräche mit dem Trainerteam und dem Liga-Manager von Bramfeld. In diesen Gesprächen wurde schnell klar, dass es von beiden Seiten sehr gut harmoniert. Des Weiteren sehe ich in Bramfeld eine sehr gute sportliche Perspektive sowie eine seit Jahren gewachsene mannschaftliche Geschlossenheit, sodass mir die Entscheidung am Ende sehr leichtgefallen ist", teilt er Transfermarkt mit. Ob der Aufstieg in die Oberliga gelingt, bleibt natürlich abzuwarten. Trio mit unterschiedlichen Perspektiven Torhüter Erichsen wirkte beim SC Victoria fit, Wesemann und Rörström sollen die laufende Saison bei der zweiten Mannschaft des HSV BU zu Ende bringen werden. Die Reserve spielt in der Bezirksliga und kämpft dort um den Aufstieg in die Landesliga.