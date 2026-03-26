ETSV Hamburg äußert sich zu Gerüchten: "Sponsor ist nicht erreichbar"

Wie geht es beim ETSV Hamburg weiter? – Foto: IMAGO / Hanno Bode

In der Oberliga Hamburg dominiert der ETSV Hamburg seit Monaten das Geschehen, wenngleich die Mannschaft von Jan-Philipp Rose aktuell nicht Tabellenführer ist. Der Wintermeister hat nach dem jüngsten 2:0-Erfolg bei HT 16 vier Punkte Rückstand, dafür aber auch drei Spiele weniger als der Eimsbütteler TV bestritten. Die Meisterschaft und damit die Chance auf die Regionalliga Nord stehen also gut. Doch seit Kurzem ranken sich Gerüchte um die Eisenbahner, weil sich der potente Sponsor zurückgezogen haben soll. Die Meisterschaft und der Fortbestand der Truppe werden öffentlich hinterfragt, deshalb hat FuPa beim ETSV Hamburg nachgefragt.

ETSV Hamburg bestätigt Sponsoren-Probleme

Das wäre natürlich ein sportlicher Hammer - und ein Fiasko für den ETSV Hamburg, der 2023 in die Oberliga aufgestiegen ist und seither zu den Top-Teams zählt. Rose, der seinen Vertrag verlängert hat, hat ein Top-Team um den erfolgreichsten Oberliga-Stürmer von ganz Deutschland geformt: Erolind Krasniqi, der mit 32 Treffern und 14 Vorlagen herausragt, dürfte am Ende der Saison in Hamburg sicherlich den inoffiziellen Titel als "Spieler der Saison" einheimsen.

Entsprechend wäre es ein Paukenschlag, sollte die tolle Perspektive ausgerechnet im Saisonfinale ein- oder gar komplett wegbrechen. ETSV-Pressesprecher Mirco Meizel hat sich auf FuPa-Nachfrage zu den Gerüchten wie folgt geäußert: "Wir als ETSV Hamburg können nur sagen, dass unser Sponsor seit nun knapp zwei Wochen nicht erreichbar ist. Ob und wie es weitergeht, dazu können wir uns im Moment nicht äußern. Sobald wir wissen, wie es weitergeht, werden wir dies auf unseren Kanälen bekanntgeben."