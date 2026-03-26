 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

ETSV Hamburg äußert sich zu Gerüchten: "Sponsor ist nicht erreichbar"

Der ETSV Hamburg hat gute Chancen auf die Meisterschaft in der Oberliga Hamburg, den Aufstieg in die Regionalliga Nord und den Sieg im Lotto-Pokal. Doch Gerüchte über einen Sponsoren-Rückzug kursieren in der Hansestadt, wie kann es weitergehen? Der ETSV hat sich auf FuPa zum Thema geäußert.

von red · Heute, 10:03 Uhr · 0 Leser
Wie geht es beim ETSV Hamburg weiter?
Wie geht es beim ETSV Hamburg weiter? – Foto: IMAGO / Hanno Bode

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In der Oberliga Hamburg dominiert der ETSV Hamburg seit Monaten das Geschehen, wenngleich die Mannschaft von Jan-Philipp Rose aktuell nicht Tabellenführer ist. Der Wintermeister hat nach dem jüngsten 2:0-Erfolg bei HT 16 vier Punkte Rückstand, dafür aber auch drei Spiele weniger als der Eimsbütteler TV bestritten. Die Meisterschaft und damit die Chance auf die Regionalliga Nord stehen also gut. Doch seit Kurzem ranken sich Gerüchte um die Eisenbahner, weil sich der potente Sponsor zurückgezogen haben soll. Die Meisterschaft und der Fortbestand der Truppe werden öffentlich hinterfragt, deshalb hat FuPa beim ETSV Hamburg nachgefragt.

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Gestern, 19:45 Uhr
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ETSV Hamburg bestätigt Sponsoren-Probleme

Das wäre natürlich ein sportlicher Hammer - und ein Fiasko für den ETSV Hamburg, der 2023 in die Oberliga aufgestiegen ist und seither zu den Top-Teams zählt. Rose, der seinen Vertrag verlängert hat, hat ein Top-Team um den erfolgreichsten Oberliga-Stürmer von ganz Deutschland geformt: Erolind Krasniqi, der mit 32 Treffern und 14 Vorlagen herausragt, dürfte am Ende der Saison in Hamburg sicherlich den inoffiziellen Titel als "Spieler der Saison" einheimsen.

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Entsprechend wäre es ein Paukenschlag, sollte die tolle Perspektive ausgerechnet im Saisonfinale ein- oder gar komplett wegbrechen. ETSV-Pressesprecher Mirco Meizel hat sich auf FuPa-Nachfrage zu den Gerüchten wie folgt geäußert: "Wir als ETSV Hamburg können nur sagen, dass unser Sponsor seit nun knapp zwei Wochen nicht erreichbar ist. Ob und wie es weitergeht, dazu können wir uns im Moment nicht äußern. Sobald wir wissen, wie es weitergeht, werden wir dies auf unseren Kanälen bekanntgeben."

Mannschaft gibt Antwort, doch ungewisse Zukunft ist in schwieriger Oster-Woche sicherlich nicht hilfreich

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
14:00
Die Aussagen verdeutlichen: Der ETSV Hamburg hängt in der Luft, ebenso ein möglicher Aufstieg in die Regionalliga Nord. Wie es weitergeht, ist also ungewiss. Das Thema geht natürlich auch nicht spurlos am Team vorbei, das schwierige Auswärtsspiel bei der Hamburger Turnerschaft war aber ein Ausrufezeichen. "Es ist für uns auch eine schwierige Situation, aber mehr können wir wirklich nicht sagen. Die Mannschaft hat gestern ihre Antwort auf dem Platz gezeigt", sagt Meizel.

Do., 02.04.2026, 18:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
18:00

Sa., 04.04.2026, 14:00 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
14:00

Für den ETSV Hamburg geht es mit Fragezeichen in die kommenden Wochen - und die haben es in sich: Nach dem Heimspiel gegen TuRa Harksheide am Sonntag bestreitet die Rose-Elf zwischen Gründonnerstag und Ostermontag gleich drei Kracher: Zunächst geht es zum Topspiel zur TuS Dassendorf, dann folgt samstags das Gastspiel beim formstarken TSV Buchholz, ehe Ostermontag das Halbfinale im Lotto-Verbandspokal Hamburg beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt ansteht. Damit der Traum vom großen Double weiterlebt, muss der ETSV weitere Antworten auf dem Platz geben - auch wenn die Ausgangslage sportlich wie mental deutlich komfortabler sein könnte.

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