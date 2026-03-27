Eimsbütteler TV stellt Lizenzantrag für die Regionalliga Oberliga Hamburg: Der Eimsbütteler TV liebäugelt als Tabellenführer mit einer Rückkehr in die Regionalliga Nord, der Aufstieg ist aber an eine interne Bedingungen geknüpft. von red · Heute, 21:28 Uhr · 0 Leser

Der ETV könnte in die Regionalliga zurückkehren. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Bis Dienstag können interessierte Vereine ihre Unterlagen beim Norddeutschen Fußball-Verband einreichen und die Lizenz zur Regionalliga Nord beantragen. Ob Titelfavorit ETSV Hamburg diesen Schritt nach den jüngsten Entwicklungen gehen wird, ist fraglich. Der Eimsbütteler TV, Tabellenführer der Oberliga Hamburg, wird die Lizenz dagegen sicher beantragen.