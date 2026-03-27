Eimsbütteler TV stellt Lizenzantrag für die Regionalliga

Bis Dienstag können interessierte Vereine ihre Unterlagen beim Norddeutschen Fußball-Verband einreichen und die Lizenz zur Regionalliga Nord beantragen. Ob Titelfavorit ETSV Hamburg diesen Schritt nach den jüngsten Entwicklungen gehen wird, ist fraglich. Der Eimsbütteler TV, Tabellenführer der Oberliga Hamburg, wird die Lizenz dagegen sicher beantragen.
Wintermeister ETSV Hamburg kämpft derzeit um seinen Status Quo, weil der Hauptsponsor nicht zu erreichen ist. Diesen Umstand hat Pressesprecher Mirco Meizel auf FuPa-Nachfrage bestätigt - ob und wie es weitergeht, steht derzeit in den Sternen. Die Eisenbahner haben zuletzt die Tabellenführung an den ETV verloren, können den Vier-Punkte-Rückstand aus eigener Kraft aber, weil sie dreimal weniger gespielt haben. Das ist mit zwei Nachholspielen sogar schon in der kommenden Woche möglich. Doch der Klub gibt ebenfalls an, dass die Regionalliga Nord in weite Ferne gerückt ist.
Der Eimsbütteler TV, der am Samstag beim formstarken TSV Buchholz gastiert, hat zuletzt 2023/24 in der Regionalliga gespielt. Unter der Führung von Can Timo Schultz spielt der ETV wieder eine hervorragende Runde und hat nicht nur wegen der unsicheren Perspektive des ETSV Hamburg gute Chancen auf den Aufstieg und die Rückkehr in die Viertklassigkeit. Will der Klub diesen Schritt überhaupt gehen? FuPa hat beim Verein nachgefragt: "Der ETV steht den Ambitionen der erfolgreichen Teams grundsätzlich positiv gegenüber und unterstützt diese so weit wie möglich", erklärt Friederike van der Laan, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Der Klub setzt an seine Fußballer allerdings eine Voraussetzung: "Bedingung ist, dass die Finanzierung aus eigener Kraft möglich ist. Ob dies in der Fußball-Regionalliga möglich ist, prüfen wir derzeit. Die Meldung wird auf jeden Fall fristgerecht erfolgen", führt van der Laan aus. Eine aus Vereinssicht logische Entscheidung, um weiterhin auf gesunden Beinen zu stehen - finanzielle Vabanquespiele sind nämlich oftmals das Risiko nicht wert.
Neben dem ETV und ETSV spielt auch die TuS Dassendorf um den Titel. Trotz vieler Meisterschaften hat der Verein den Sprung in die Regionalliga noch nicht gewagt, Sportchef Hakan Karadiken hat den Klassensprung zuletzt allerdings offen gelassen. Eine finale Rückmeldung steht noch aus.
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