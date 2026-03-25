ETSV Hamburg siegt dank Krasniqi und Jahraus, TSV Sasel bricht ein

Jan Holger Ramelow, Trainer des TSV Sasel, wird mit seiner Mannschaft sicherlich über die Schlussphase sprechen. – Foto: IMAGO IMAGES

In der Oberliga Hamburg steht ein richtungsweisender Nachholspieltag an - Nummer 22! Der Eimsbütteler TV baut die Tabellenführung aus, doch der ETSV Hamburg hat am Mittwoch nachgelegt. Für Aufsehen sorgt der Einbruch des TSV Sasel, während USC Paloma auswärts dominiert.

Klarer Heimsieg für den FK Nikola Tesla, der sich im Duell mit dem SV Halstenbek-Rellingen durchsetzt und sich weiter vom Tabellenkeller absetzt. Ede Mika Zimmermann brachte Tesla in der 26. Minute in Führung, ehe Gedeon Owusu Wedemeyer kurz vor und kurz nach der Pause auf 2:0 erhöhte (43. & 56.). Zwar verkürzte Marcel Jobmann unmittelbar danach (58.), doch Timon Jannik Engelmann stellte den alten Abstand wieder her (64.). Mit nun 29 Punkten verschafft sich Tesla etwas Luft, während Halstenbek-Rellingen weiter abgeschlagen auf Rang 17 bleibt.

Vorschau: Im Tabellenkeller treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt kaum Konstanz zeigen. Der FK Nikola Tesla liegt mit 26 Punkten nur knapp vor den Abstiegsrängen, während der SV Halstenbek-Rellingen als Vorletzter deutlich unter Druck steht. Die Formkurve spricht leicht für Tesla, die zumindest punktuell Ergebnisse einfahren konnten, während Halstenbek weiterhin auf dauerhaftes Punkten wartet. Für die Gäste zählt nur ein Sieg, um den Rückstand nicht weiter anwachsen zu lassen. ________________ Nullnummer bei HEBC

Keine Tore fielen zwischen dem HEBC Hamburg und dem FC Teutonia 05 Ottensen. Beide Teams nehmen jeweils einen Punkt mit, ohne dass sich an der tabellarischen Situation grundlegend etwas ändert. HEBC bleibt im unteren Mittelfeld, Teutonia behauptet seine Position, Rang neun. Vorschau: Ein Duell zweier Mannschaften aus unterschiedlichen Tabellenregionen, aber mit ähnlicher Zielsetzung: drei Punkte! Der HEBC Hamburg steht bei 27 Punkten und bewegt sich im unteren Mittelfeld, während der FC Teutonia 05 Ottensen mit 36 Zählern die Top fünf noch nicht aus den Augen verloren hat. Die Formkurve zeigt leichte Vorteile für Teutonia, die zuletzt stabiler punkteten und gegen den ETSV Hamburg einen Coup landeten. HEBC hingegen benötigt Zähler, um sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen. ________________ Eimsbütteler TV hat jetzt sieben Punkte Vorsprung

Der Tabellenführer Eimsbütteler TV wird seiner Favoritenrolle beim Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme eindrucksvoll gerecht. Bereits früh sorgte der ETV für klare Verhältnisse: Max-Adrian Donel Mbodje traf doppelt (2., 26.) und legte später noch einen dritten Treffer nach (33.). Dazwischen war Bilal Damala erfolgreich (6.), ehe Farid Maboa Dibamba noch vor der Pause auf 5:0 stellte (35.). Im zweiten Durchgang ließ es der ETV ruhiger angehen, Dilan Karim Mohamed (61.) und Jon Willem Pauli (88.) trafen noch zum 7:0-Endstand. Mit nun 59 Punkten baut der ETV seinen Vorsprung auf sieben Zähler aus, allerdings bei deutlich mehr absolvierten Spielen als die Konkurrenz. Der ETSV Hamburg hat viermal weniger gespielt, TuS Dassendorf kann mit drei offenen Partien ebenfalls aus eigener Kraft vorbeiziehen. Vorschau: Die Ausgangslage ist eindeutig: Tabellenführer Eimsbütteler TV gastiert beim Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme. Während der ETV mit 56 Punkten an der Spitze steht, wartet Curslack weiterhin auf Erfolgserlebnisse. Auch die Formkurve unterstreicht die Unterschiede deutlich. Für den Tabellenführer geht es darum, die Position zu festigen - gerade weil die Konkurrenz aus Dassendorf und vom ETSV nicht nachlassen wird ________________ TSV Sasel bricht in der Schlussphase ein

Es sah nach einem Heimsieg aus, doch dann folgte der komplette Einbruch: Der TSV Sasel führte gegen den TSV Buchholz 08 bis in die Schlussphase, ehe die Partie kippte. Nick Peters brachte Sasel in der 52. Minute in Führung, doch ab der 77. Minute überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst glich Jonas Fritz aus (77.), ehe Jakob Schulz nur zwei Minuten später zur Führung traf (79.). In den Momenten vor dem Abpfiff baute Buchholz das Ergebnis weiter aus: Rico-Leon Stahl erhöhte (85.), ehe David Rene Mrozek Glischinski mit einem Doppelpack (90., 90.+3) für den 5:1-Endstand sorgte. Innerhalb von 13 Minuten kassierte Sasel damit fünf Gegentore - ein kaum erklärbarer Einbruch. Der TSV verpasst Rang sechs, Buchholz hat fünf seiner sechs Spiele 2026 gewonnen und klettert weiter. Vorschau: Der TSV Sasel hat den Ausblick auf die Top fünf der Oberliga, braucht aber natürlich einen Heimsieg, um im besten Fall schon in dieser Woche mit USC Paloma und HT 16 gleichzuziehen. Die Formkurve spricht leicht für den TSV Buchholz, aber beide Klubs zählen im März zu den stärkeren in der Oberliga. Buchholz kann die 30-Punkte-Marke knacken. ________________ Liveticker: TuRa Harksheide - USC Paloma Gestern, 19:30 Uhr TuRa Harksheide Harksheide USC Paloma USC Paloma 1 5 Abpfiff Für den USC Paloma geht es darum, im engen Rennen um die oberen Plätze nachzulegen. Mit 41 Punkten liegt das Team gleichauf mit HT 16. Gegner TuRa Harksheide steht im Tabellenmittelfeld und benötigt Punkte, um nicht weiter abzurutschen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie benötigt Harksheide dringend ein Erfolgserlebnis. ________________ ETSV Hamburg überwindet Ladehemmungen

Bei der zuletzt formstarken HT 16 hat der ETSV Hamburg eine Reaktion auf die 0:1-Pleite bei Teutonia Ottensen gezeigt. Zwar hat der Titelkandidat einige gute Gelegenheiten vergeben, doch im zweiten Abschnitt erlöste Top-Scorer Erolind Krasniqi seine Mannschaft (67.). Die Entscheidung fiel erst mit dem Abpfiff, als Winter-Zugang Luis Jahraus das 2:0 nachlegte (93.). Für den 20-jährigen Ex-Spieler des FC St. Pauli war es das erste Tor für den Tabellenzweiten. Der ETSV bleibt vier Punkte hinter Spitzenreiter ETV und hat, wie schon erklärt, noch drei Partien in der Hinterhand. Das gilt auch für den Tabellendritten aus Dassendorf. Vorschau: Eines der spannendsten Spiele des Spieltags steigt zwischen dem HT 16 und dem ETSV Hamburg. Der ETSV steht mit 52 Punkten auf Rang zwei und will den Druck auf Spitzenreiter ETV erhöhen. HT 16 wiederum gehört zu den formstärkeren Teams der Liga, musste zuletzt aber auch wie der Wintermeister Rückschläge hinnehmen. Die Partie ist eine echte Standortbestimmung - auch mit Blick auf die oberen Tabellenplätze. Dassendorf an Ostern, zwei Nachzügler im Mai Nicht alle Spiele des 22. Spieltags finden in den kommenden Tagen statt. Die TuS Dassendorf spielt erst Ostermontag, die Heimspiele des SC Victoria und des SC Vorwärts/Wacker Billstedt gehen erst im Mai über die Bühne.

Mo., 06.04.2026, 13:00 Uhr TuS Dassendorf Dassendorf FC Süderelbe Süderelbe 13:00 live PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr SC Victoria - TuS Dassendorf

Sa., 28.03.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Eimsbütteler TV

So., 29.03.26 10:45 Uhr USC Paloma - FC Süderelbe

So., 29.03.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - HT 16

So., 29.03.26 14:00 Uhr ETSV Hamburg - TuRa Harksheide

So., 29.03.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - FC Teutonia 05 Ottensen

So., 29.03.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SV Curslack-Neuengamme

So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - HEBC Hamburg

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla







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