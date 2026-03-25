Nikola Tesla statt Concordia Hamburg: Niklas Kiene wird Trainer Niklas Kiene hat mit sofortiger Wirkung den Trainerposten von Nikola Tesla in der Oberliga Hamburg übernommen. Im Winter sollte er noch Coach von Concordia Hamburg übernehmen. Ex-Trainer Nils Hachmann spricht von einer Erlösung. von red · Heute, 21:48 Uhr · 0 Leser

Das ist Niklas Kiene. – Foto: Felix Schlikis (Instagram: @de

Niklas Kiene kehrt zu Nikola Tesla zurück - und wird Trainer! Der 34-Jährige wurde zum Jahreswechsel eigentlich als neuer Coach von Concordia Hamburg vorgestellt, doch das war nicht rechtens - Querelen im Vorstand wurden in der Folge zeitig ausgeräumt und Erfolgstrainer Baris Saglam blieb im Amt. Stattdessen heuert der frühere Regionalliga-Spieler bei seinem Ex-Klub an und folgt mit sofortiger Wirkung auf Nils Hachmann.

Hachmann stand beim 4:1-Erfolg gegen die SV Halstenbek-Rellingen am Dienstag schon nicht mehr an der Seitenlinie. In die Saison war Nikola Tesla zunächst mit Mohet Wadwa gestartet, er ist nach einem kurzen Intermezzo beim Hetlinger MTV mittlerweile wieder Coach des ASV Hamburg. Kiene startet also mit einem wichtigen Erfolg. Hachmann spricht von Erlösung Hachmann, zuvor beim SV Rugenbergen im Amt, hat nach der Trennung Transfermarkt verraten: „Als wir das Gespräch hatten und beschlossen haben, dass wir uns trennen, war das eine Erlösung. Das habe ich auch den Verantwortlichen so gesagt. Aber auch bedingt durch die Ergebnisse, die man nicht erzielt hat, aber hätte erzielen können. Die habe ich nicht erzielt. Das muss ich klar eingestehen. Und dann ist es auch in Ordnung für mich. Denn zum Schluss war das mehr Belastung als Spaß."

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSV Sasel TSV Sasel FK Nikola Tesla Nikola Tesla 15:00 live PUSH