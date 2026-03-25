Nikola Tesla statt Concordia Hamburg: Niklas Kiene wird Trainer

Niklas Kiene kehrt zu Nikola Tesla zurück - und wird Trainer! Der 34-Jährige wurde zum Jahreswechsel eigentlich als neuer Coach von Concordia Hamburg vorgestellt, doch das war nicht rechtens - Querelen im Vorstand wurden in der Folge zeitig ausgeräumt und Erfolgstrainer Baris Saglam blieb im Amt. Stattdessen heuert der frühere Regionalliga-Spieler bei seinem Ex-Klub an und folgt mit sofortiger Wirkung auf Nils Hachmann.
Hachmann stand beim 4:1-Erfolg gegen die SV Halstenbek-Rellingen am Dienstag schon nicht mehr an der Seitenlinie. In die Saison war Nikola Tesla zunächst mit Mohet Wadwa gestartet, er ist nach einem kurzen Intermezzo beim Hetlinger MTV mittlerweile wieder Coach des ASV Hamburg. Kiene startet also mit einem wichtigen Erfolg.
Hachmann, zuvor beim SV Rugenbergen im Amt, hat nach der Trennung Transfermarkt verraten: „Als wir das Gespräch hatten und beschlossen haben, dass wir uns trennen, war das eine Erlösung. Das habe ich auch den Verantwortlichen so gesagt. Aber auch bedingt durch die Ergebnisse, die man nicht erzielt hat, aber hätte erzielen können. Die habe ich nicht erzielt. Das muss ich klar eingestehen. Und dann ist es auch in Ordnung für mich. Denn zum Schluss war das mehr Belastung als Spaß."
Nikola Tesla hat zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz in der Oberliga Hamburg, der Klassenverbleib ist also nur noch Formsache. Am Sonntag steht noch das Duell beim TSV Sasel an, ehe die kleine Oster-Pause ansteht, denn anders als die meisten anderen Klubs hat Nikola außer den witterungsbedingt verlegten Partien im Februar keine Nachholspiele zu bestreiten.
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