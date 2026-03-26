Vorwurf & Kampfansage an den HSV: Unglückliche Situation für Hetlingen Der Hetlinger MTV muss an Ostern zweimal im Abstiegskampf der Landesliga Hammonia ran. Kritik gibt es von Torhüter Knut Mohr an den Hamburger Fußball-Verband und vor allem an den Hamburger SV III, der sich beim Abbruch trotz 1:5-Rückstand nicht stillvoll verhalten haben soll. von red · Heute, 07:04 Uhr · 0 Leser

Knut Mohr hat sich zum Abbruch gegen den Hamburger SV III geäußert. – Foto: Verein

Ostermontag wird die abgebrochene Partie der Landesliga Hammonia zwischen dem Hetlinger MTV und Oberliga-Absteiger Hamburger SV III wiederholt. Das Flutlicht war ausgefallen, dabei führte Hetlingen deutlich mit 5:1. MTV-Torhüter Knut Mohr richtet deutliche Worte Richtung des HSV, weil er mit dessen Auftreten nicht gänzlich einverstanden war.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Bei "SportNord" hat sich der 39-jährige Keeper deutlich zum Thema geäußert. Hetlingen führte Anfang März mit 5:1 im Kellerduell gegen den HSV, der erst kürzlich den Trainer gewechselt hat. Doch dann gab es erneut Probleme mit dem Flutlicht, elf Minuten vor dem Abpfiff kam es dann zur Entscheidung, die Partie abzubrechen. Ostermontag soll das Spiel des 16. Spieltags endgültig über die die Bühne gehen. „Die Problematik um das Gemeindeflutlicht in Hetlingen ist dem HFV bekannt; dennoch setzte er das Spiel an einem Dienstagabend an“, schilderte Mohr und spart dabei auch nicht an Kritik am Hamburger Fußball-Verband. Er führte aus, dass die ehemaligen Coaches des Hamburger SV III nach dem Flutlichtausfall nichts Besseres zu tun gehabt haben sollen, als direkt zum Schiedsrichter zu gehen und auf einen Abbruch zu pochen". Bekanntlich ist ein Abbruch in solchen Fällen erst nach 30 Minuten des Wartens möglich.

Vorwurf an den HSV, Neuansetzung unglücklich Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr Hetlinger MTV Hetlingen SSV Rantzau Barmstedt SSV Rantzau 15:00 PUSH