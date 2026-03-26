Vorwurf & Kampfansage an den HSV: Unglückliche Situation für Hetlingen

Ostermontag wird die abgebrochene Partie der Landesliga Hammonia zwischen dem Hetlinger MTV und Oberliga-Absteiger Hamburger SV III wiederholt. Das Flutlicht war ausgefallen, dabei führte Hetlingen deutlich mit 5:1. MTV-Torhüter Knut Mohr richtet deutliche Worte Richtung des HSV, weil er mit dessen Auftreten nicht gänzlich einverstanden war.
Bei "SportNord" hat sich der 39-jährige Keeper deutlich zum Thema geäußert. Hetlingen führte Anfang März mit 5:1 im Kellerduell gegen den HSV, der erst kürzlich den Trainer gewechselt hat. Doch dann gab es erneut Probleme mit dem Flutlicht, elf Minuten vor dem Abpfiff kam es dann zur Entscheidung, die Partie abzubrechen. Ostermontag soll das Spiel des 16. Spieltags endgültig über die die Bühne gehen.
„Die Problematik um das Gemeindeflutlicht in Hetlingen ist dem HFV bekannt; dennoch setzte er das Spiel an einem Dienstagabend an“, schilderte Mohr und spart dabei auch nicht an Kritik am Hamburger Fußball-Verband. Er führte aus, dass die ehemaligen Coaches des Hamburger SV III nach dem Flutlichtausfall nichts Besseres zu tun gehabt haben sollen, als direkt zum Schiedsrichter zu gehen und auf einen Abbruch zu pochen". Bekanntlich ist ein Abbruch in solchen Fällen erst nach 30 Minuten des Wartens möglich.
Mohr, der das Verhalten des HSV als "maximal unsportlich" empfand, erwähnte auch, dass der HFV keinerlei Kontakt zum Verein vor der Neuansetzung gesucht habe, immerhin muss Hetlingen wegen des Flutlichts auch schon Ostersamstag gegen den SSV Rantzau spielen, sprich: Es stehen zwei Spiele innerhalb von 48 Stunden an, die beide extrem wichtig für Hetlingen sind: In der Tabelle steht Rantzau mit 21 Punkten knapp vor dem MTV (19 Punkte), der Hamburger SV III folgt auf dem drittletzten Platz mit 14 Zählern.
Diesen Kritikpunkt muss sich der HFV gefallen lassen, schließlich kann der HSV III ausgeruht in die Partie gehen, weil sein Nachholspiel beim Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II an Gründonnerstag stattfindet. Hetlingen wird die Situation als zusätzliche Motivation ansehen, Mohr sagte SportNord abschließend: „Und dennoch, sollte es zu diesem Wiederholungsspiel kommen, werden wir dem HSV III auch noch ein drittes Mal schlagen!“ Im Hinspiel gab es auswärts einen 2:1-Erfolg.
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