Trainerwechsel beim Hamburger SV: Mit neuem Coach zum Klassenerhalt Der Hamburger SV wechselt bei seiner dritten Mannschaft den Trainer, um den Abstieg in die Bezirksliga zu verhindern. Wer den HSV III in der Landesliga übernimmt, steht auch schon fest. von red · Heute, 14:43 Uhr · 0 Leser

Ein Füllbild zum Hamburger SV III. – Foto: red/KI

Die dritte Mannschaft des Hamburger SV pendelt seit Jahren zwischen der Oberliga und Landesliga Hammonia. Vor 13 Jahren gab es einmal den Absturz in die Bezirksliga, doch das will der HSV diesmal mit aller Macht verhindern. Deshalb verändern die Verantwortlichen nochmal etwas am Personal und wechseln das Trainerteam aus.

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>>> Zum Kader des Hamburger SV III "Kevin Steen und Dennis Weinhauer sind von ihren Aufgaben bei unserer 3. Herrenmannschaft freigestellt worden. Kevin betreute das Team zunächst als sportlicher Leiter, bevor er im vergangenen Jahr das Traineramt übernahm. Dennis stieß Anfang des Jahres zum Team dazu und arbeitete gemeinsam mit Kevin mit der Mannschaft. Wir bedanken uns bei beiden für ihre Arbeit, ihr Engagement und ihren Einsatz für die Mannschaft. Wir wünschen beiden für die Zukunft alles Gute", heißt es vom Bundesligisten. Diese Entscheidung hat der Oberliga-Absteiger nach dem 3:3 im Derby gegen den FC St. Pauli III getroffen. Pauli glich gleich dreimal aus, weshalb die Rauten-Träger zwei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf verloren haben. Als Drittletzter fehlen dem HSV vier Punkte auf Altona 93 II, die kommenden Gegner sind nach Schlusslicht Klub Kosova und eben Altona II.