Trainerwechsel beim Hamburger SV: Mit neuem Coach zum Klassenerhalt

Die dritte Mannschaft des Hamburger SV pendelt seit Jahren zwischen der Oberliga und Landesliga Hammonia. Vor 13 Jahren gab es einmal den Absturz in die Bezirksliga, doch das will der HSV diesmal mit aller Macht verhindern. Deshalb verändern die Verantwortlichen nochmal etwas am Personal und wechseln das Trainerteam aus.
Diese Entscheidung hat der Oberliga-Absteiger nach dem 3:3 im Derby gegen den FC St. Pauli III getroffen. Pauli glich gleich dreimal aus, weshalb die Rauten-Träger zwei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf verloren haben. Als Drittletzter fehlen dem HSV vier Punkte auf Altona 93 II, die kommenden Gegner sind nach Schlusslicht Klub Kosova und eben Altona II.
Möglichst zu zwei Siegen in den kommenden Paarungen soll Max Krause das Team führen. Der HSV dazu: "Mit Max Krause übernimmt ab sofort ein neuer Trainer die Mannschaft und wird das Team bereits am Freitag im Spiel gegen Kosova betreuen. Unterstützt wird er dabei von Tamino Kröger, der als Co-Trainer gemeinsam mit Max bei uns einsteigt. Gemeinsam soll das Trainerteam neue sportliche Impulse setzen, für Stabilität sorgen und die Weiterentwicklung der Mannschaft vorantreiben - gerade in einer intensiven Phase der Saison." Der 36-jährige Krause war zuvor Co-Trainer bei Eintracht Norderstedt, als Spieler lief er unter anderem für den USC Paloma und VfL Hamburg auf.
Übrigens: Der Hamburger SV III erhält noch eine weitere Chance, sein Konto um drei Punkte zu bereichern. Das Auswärtsspiel beim Hetlinger MTV, der 5:1 führte, wurde nach dem Abbruch neu angesetzt - mehr an dieser Stelle.
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