Landesliga-Abbruch: So geht es bei Hetlinger MTV - HSV III weiter Landesliga Hammonia: Das Spiel zwischen dem Hetlinger MTV und dem Hamburger SV III wurde elf Minuten vor dem Spielende abgebrochen. Der Hamburger Fußball-Verband hat nun entschieden, wie es weitergeht. von red · Heute, 16:55 Uhr · 0 Leser

Hetlinger MTV und Hamburger SV im Fokus. – Foto: Vereine

Am Abend ließ das Ergebnis vom Nachholspiel zwischen dem Hetlinger MTV und dem Hamburger SV III auf sich warten. Am späten Abend kam dann der Hinweis: Die Partie der Landesliga Hammonia wurde abgebrochen - und das elf Minuten vor dem regulären Ende. >>> Der Hamburger SV III hat den Trainer gewechselt!