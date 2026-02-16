Große Geste des SV Duissern: Verzicht auf Wiederholungs-Topspiel

Fatihspor Mülheim hat keinen Fehler begangen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Das Topspiel der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Gruppe 1, war beim Stand von 2:0 für Fatihspor Mülheim gegen den SV Duissern tief in der Nachspielzeit abgebrochen worden. Das Flutlicht ging automatisch aus, obwohl Fatihspor einen Antrag gestellt hatte (siehe unten). Eigentlich hätte die Partie wiederholt werden sollen, doch darauf verzichtet der SV Duissern aus freiwilligen Stücken.

Eine tolle Geste, für die der SV Duissern beim Fairnesspreis des Fußballverbands Niederrhein berücksichtigt werden sollte. Hätte der SVD nämlich ein Unentschieden geholt oder gar gewonnen, wäre er (weiter) Tabellenführer der Kreisliga A1. So übernimmt nach der Wertung des Krachers TuSpo Saarn Platz eins, aber der neue Primus ist punktgleich mit Fatihspor und direkt dahinter folgt mit einem Punkt weniger der SVD, der Größe bewiesen hat.

„In Anbetracht des sportlichen Verlaufs des Spiels empfinden wir eine potenzielle Neuansetzung als nicht fair, da wir in diesen 93 Minuten fair von Fatihspor Mülheim besiegt wurden. Dass wir das Spiel in den verbleibenden zwei Minuten Restspielzeit noch gedreht hätten, ist mehr als unrealistisch, weswegen wir die sportliche Niederlage anerkennen möchten", wird Duisserns Sportchef Philipp Seefeldt von der WAZ zitiert.

Zuvor: Topspiel der Kreisliga A Duisburg abgebrochen - So geht es weiter

Das Topspiel der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Gruppe 1, hat ein Nachspiel - und bald auch ein Wiederholungsspiel. Beim Stand von 2:0 für Fatihspor Mülheim gegen den SV Duissern ging in der 95. Minute das Licht aus - dabei hatten die Hausherren eigentlich einen Antrag gestellt.

FuPa hatte über das vorzeitige Ende im Spitzenspiel bereits berichtet, wenngleich "vorzeitig" angesichts der Nachspielzeit auch relativ zu betrachten ist. Dennoch: Es musste erst einmal erörtert werden, ob Fatihspor Mülheim einen Antrag bei der Stadt Mülheim gestellt hatte, damit das Flutlicht länger als über die vorgeschriebene Sperrfrist brennen darf, denn ohne Sondergenehmigung geht das Flutlicht am Wochenende automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit aus.

Fatihspor Mülheim hat alles richtig gemacht

„Es liegt aber tatsächlich eine E-Mail aus der Zeit um Weihnachten vor. Fatihspor hat nichts falsch gemacht“, erklärt Michael Krieger, Vorsitzende des Kreisfußball-Ausschusses im Kreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken, der NRZ. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Mülheimer auch automatisch die drei Punkte bekommen, denn die Begegnung wurde schließlich durch den Schiedsrichter regelkonform abgebrochen. Wie es weiter heißt, wird die Partie zum Wiederholungsspiel - ohne Vorteil für Fatihspor, denn ein Wiederholungsspiel startet immer bei null.

Ein neuer Termin steht noch nicht fest, dazu wird FuPa zur gegebenen Zeit informieren.

So lief das abgebrochene Spiel

Fatihspor Mülheim – SV Duissern 2:0 - Abbruch

Fatihspor Mülheim: Erol Mert Bak, Kaan Aksu, Mert-Ahmed Askar, Muhammed Demiral, Blerim Hysenlekaj, Mohamed Mharchi, Soheib Benhamza, Tunahan Askar, Anil Yildirim, Mervan Aydin, Wilson Moreira Lima Gaspar - Trainer: Erol Kücükarslan

SV Duissern: Alexander Koltermann, Magnus Michael Ben Schäfer, Wisdom Chukwubueze Oparah, Hakan Yildirim, Ramón Brünglinghaus, Sani Bulawa, Egzon Krasniqi, Mark Kiss, Kevin Kirchner, Faouzi Amhamdi, Marvin Ellmann - Trainer: Mehmet Özer

Schiedsrichter: Serkan Piricek

Tore: 1:0 Anil Yildirim (47.), 2:0 Mervan Aydin (88.)