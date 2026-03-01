Unerwarteter Trainerwechsel in der Landesliga Hammonia

Der Hetlinger MTV bestreitet sein erstes Pflichtspiel des Jahres in der Landesliga Hammonia bereits mit einem neuen Trainer. Mohet Wadhwa hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt, Christian Sommer übernimmt ab sofort die Verantwortung.
Wadhwa war erst im November zum Landesligisten gewechselt, nachdem er die Saison als Trainer von Nikola Tesla in der Oberliga begonnen hatte. Nun endet sein Engagement nach kurzer Zeit. „Mo Wadhwa hat aus persönlichen Gründen sein Amt als Cheftrainer bei uns niedergelegt. Wir haben Mo in der kurzen Zeit bei uns schätzen gelernt und wünschen ihm nur das Beste“, teilte der Verein mit. Seine Bilanz beim MTV: ein Sieg und drei Remis.
Sommer kam im Winter - Wadhwa folgte erst im November auf Sancak
Wadhwa war im November auf Erkan Sancak gefolgt. Sommer hingegen ist seit dem 1. Januar 2026 im Verein tätig und war bislang als Co-Trainer aktiv. „Christian Sommer, der seit dem 1.1.26 als Co-Trainer bei uns eingestiegen ist, wird die Mannschaft ab sofort in den verbleibenden 14 Ligaspielen gemeinsam mit seinen Co-Trainern Caner Arda und Max Wichern als Cheftrainer begleiten, um die Mission Klassenerhalt zu realisieren. Wir wünschen dem Trainerteam alles Gute für diesen Weg“, erklärte der MTV.
Bereits bei seiner Vorstellung hatte der Verein betont: „Christian hat bei seinen Stationen als Trainer immer wieder gezeigt, dass er jede Situation mit seiner Ruhe, Gelassenheit und Erfahrung händeln kann. Dementsprechend haben wir ihn immer auf dem Zettel gehabt und jetzt die Chance genutzt, ihn nach dem Ende seiner Tätigkeit in Heidgraben für uns zu gewinnen.“
Sommer war zuvor mehrere Jahre beim Heidgrabener SV tätig. Der Hetlinger MTV steht aktuell bei 16 Punkten und führt damit das untere Tabellendrittel an. Bereits am Sonntag bietet sich im Heimspiel gegen TuS Osdorf die nächste Gelegenheit, den Abstand zu den Abstiegsplätzen auszubauen.
