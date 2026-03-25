Regionalliga soll viergleisig werden! Zwei Modelle für die Reform Die AG Regionalliga-Reform hat sich in ihrer fünften Sitzung für eine viergleisige Regionalliga ausgesprochen! Neben dem Kompassmodell wird auch das Regionenmodell zur Abstimmung vorgeschlagen. Das Regionen-Modell würde die Regionalliga West und Südwest stärken. Reform zur Saison 2028/29 wahrscheinlich. von André Nückel · Heute, 22:54 Uhr · 0 Leser

Die Regionalliga soll viergleisig werden. – Foto: IMAGO / Picture Point

Die Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform hat sich in ihrer fünften und erstmal letzten Sitzung auf einen gemeinsamen Kurs verständigt. Einstimmig wurde erörtert, dass die Regionalliga viergleisig werden soll, zudem werden zwei Modelle zur Entscheidungsfindung an die Regional- und Landesverbände empfohlen. Eine Umsetzung könnte in zwei Jahren Realität werden.

Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform: Nur Empfehlung, kein Beschluss Die AG Regionalliga-Reform ist eine Arbeitsgruppe, die beauftragt wurde, nach einer Lösung für das große Problem der Regionalligen zu finden: Es gibt fünf Ligen, aber nur vier Aufstiegsplätze zur 3. Liga, entsprechend kann ein Meister jährlich nicht aufsteigen. Während die Regionalligen West und Südwest wegen der Größe ihrer Landesverbände gesetzt sind, steigen die Meister der Regionalligen Bayern, Nord und Nordost im Wechsel auf - zwei Vertreter ermitteln den vierten Aufsteiger in einer Relegation. Nach dem AG-Treffen im Februar stand das Kompassmodell hoch im Kurs. Hier sollen die Gruppen jährlich neu nach den kürzesten Fahrtstrecken zusammengesetzt werden. Das hat für größere Diskussionen gesorgt, aber auch Zustimmung gefunden. Wichtig ist zu erwähnen, dass die Arbeitsgruppe nicht beschlussfähig ist. Die Landes- und Regionalverbände können die Vorschläge der AG ablehnen, wahrscheinlich ist das aber nicht.

Regionalliga soll viergleisig werden - Westen könnte Status Quo behalten Am Mittwoch wurde jedenfalls Einigkeit für die Lösungsvorschläge erzielt: Einstimmig wurde entschieden, dass die Regionalliga viergleisig werden soll. Der DFB teilt mit: "Die Arbeitsgruppe hat sich darauf geeinigt, der Präsidentenkonferenz zwei Modelle als mögliche Lösungsvorschläge zur weiteren Entscheidungsfindung vorzulegen." Neben dem Kompassmodell wird auch das Regionenmodell vorgeschlagen. "Hier würden aus den Regionalligen Nord, Nordost und Bayern zwei Staffeln gebildet werden. Die Regionalligen West und Südwest würden in ihrer jetzigen Form bestehen bleiben", heißt es in einer Erklärung. Das ist eine spannende Entwicklung, schließlich wurde dem Westen und Südwesten vorgeworfen, sich gegen das Kompassmodell zu stellen. Dem hat der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) widersprochen.