 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Kompass-Modell: So könnten die Regionalligen eingeteilt werden

Noch im März werden die Gespräche zur Regionalliga-Reform, die vorrangig wegen des Aufstiegs zur 3. Liga geführt werden, fortgesetzt. FuPa zeigt euch, wie das Kompass-Duell mit vier Gruppen aussehen könnte.

von red · Heute, 16:12 Uhr · 0 Leser
Wandern die Ostwestfalen in die Regionalliga Nord?
Wandern die Ostwestfalen in die Regionalliga Nord? – Foto: Eibner Pressefoto/Kruczynski

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern

Die Regionalliga-Reform spaltet nach wie vor die Gemüter, die Diskussionen gewinnen an Fahrt. So hat der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) bei FuPa klargestellt, dass sich der Westen nicht gegen eine Reform stelle. Auch das sogenannte "Kompass-Modell" soll in der Arbeitsgruppe "Regionalliga-Reform" nicht unangefochten an der Spitze liegen. Dennoch zeigt euch FuPa, wie die Regionalliga mit vier Gruppen im "Kompass-Modell" aussehen könnte.

Meister müssen aufsteigen

Anstoß der gesamten Diskussion ist nämlich das Problem, dass es nur vier Aufstiegsplätze zur 3. Liga, aber insgesamt fünf Meister in den fünf Regionalligen gibt. Bedeutet: Drei Meister (gesetzt West und Südwest) steigen direkt auf, die Regionalliga-Meister aus Bayern, dem Norden und Nordosten stellen im Wechsel einen direkten Drittliga-Aufsteiger, während die verbliebenen Titelträger in einer Aufstiegsrelegation mit Hin- und Rückspiel den vierten Aufsteiger ausspielen. Ein Meister bleibt also immer auf der Strecke.

Eine Reduzierung der Gruppen auf vier liegt also nahe, denn Meister sollen und müssen aufsteigen. Hier herrscht deutschlandweit Einigkeit, das "Kompass-Modell" wäre in der Umsetzung sicherlich eine leicht nachvollziehbare Variante, denn die Staffeln würden "nicht sich mehr nach Verbandsgrenzen richten", wie es der Name schon suggeriert. Die Regionalligen würden jährlich nach den kürzesten Fahrtstrecken zusammengestellt und aufgeteilt werden.

Vier Gruppen mit 20 Ligen? So könnten die Regionalligen aussehen

FuPaner Christoph hat ein Online-Projekt entwickelt, das sich regelmäßig aktualisiert. Hier hat er die Regionalligen nach den Himmelsrichtungen und der Fahrtstrecke in vier 20er-Gruppen aufgeteilt. Zwei wichtige Hinweise: Einerseits kann es sein, dass sich Auf- und Absteiger am Wochenende verändert haben, deshalb verlinken wir euch auch die Übersicht von Christoph. Andererseits arbeitet er mit der Annahme, dass aus allen Oberligen die Meister aufsteigen. Sonderfälle wie in der Oberliga Westfalen, dass auch der Vizemeister aufsteigen darf, werden nicht berücksichtigt. Es bleibt nämlich abzuwarten, ob sich an diesen Umständen auch etwas ändern wird.

So sieht sein Vorschlag aus - Stand 14. März 2026:

>>> Zum Projekt "Regionalliga-Kompass" - Weiterleitung auf externe Seite

Regionalliga West

  1. 1. FC Bocholt
  2. Rot-Weiß Oberhausen
  3. Borussia Dortmund II
  4. FC Schalke 04 II
  5. Borussia Mönchengladbach II
  6. 1. FC Köln II
  7. Fortuna Düsseldorf II
  8. Bonner SC
  9. Sportfreunde Siegen
  10. TSV Steinbach Haiger
  11. SV Sandhausen
  12. 1. FSV Mainz 05
  13. FSV Frankfurt
  14. Eintracht Trier
  15. FC Homburg
  16. FK Pirmasens
  17. FC Eddersheim
  18. Ratingen 04/19
  19. SG Wattenscheid 09
  20. SV Bergisch Gladbach

Regionalliga Nord

  1. FC Gütersloh
  2. SC Paderborn II
  3. Sportfreunde Lotte
  4. 1. FC Germania Egestorf/Langreder
  5. TSV Havelse
  6. HSC Hannover
  7. Hannover 96 II
  8. Eimsbütteler TV
  9. Hamburger SV II
  10. Werder Bremen II
  11. Bremer SV
  12. Blumenthaler SV
  13. VfB Oldenburg
  14. SSV Jedenloh
  15. Kickers Emden
  16. SV Drochtersen/Assel
  17. VfB Lübeck
  18. 1. FC Phönix Lübeck
  19. SC Weiche Flensburg
  20. SV Todesfelde

Regionalliga Ost

  1. KSV Hessen Kassel
  2. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
  3. 1. FC Schweinfurt
  4. SpVgg Bayreuth
  5. FC Rot-Weiss Erfurt
  6. FC Carl Zeiss Jena
  7. FC Erzgebirge Aue
  8. ZFC Meuselwitz
  9. FSV Zwickau
  10. Chemnitzer FC
  11. SC Freital
  12. Hallescher FC
  13. 1. FC Magdeburg
  14. FSV Luckenwalde
  15. SV Babelsberg
  16. BFC Preußen
  17. Hertha BSC II
  18. Tasmania Berlin
  19. VSG Altglienicke
  20. BFC Dynamo

Regionalliga Süd

  1. FC-Astoria Walldorf
  2. SC Freiburg II
  3. SG Sonnenhof Großaspach
  4. Stuttgarter Kickers
  5. Würzburger Kickers
  6. VfR Aalen
  7. SSV Ulm
  8. FV Illertissen
  9. FC Memmingen
  10. TSV Landsberg
  11. FC Bayern München II
  12. SpVgg Unterhaching
  13. TSV Buchbach
  14. Wacker Burghausen
  15. VfB Eichstätt
  16. TSV Aubstadt
  17. DJK Vilzing
  18. SpVgg Ansbach
  19. SC Eltersdorf
  20. 1. FC Nürnberg II

Wie sich die "AG Regionalliga-Reform" zusammensetzt

Die Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten hat sich im September 2025 auf folgende Zusammensetzung für die AG Regionalliga-Reform verständigt:

  • Jeweils 1 Vereinsvertreter aus jeder Regionalliga-Staffel (insgesamt 5)
  • Jeweils 1 Verbandsvertreter aus jeder Regionalliga-Staffel (insgesamt 5)
  • 1 Vertreter des DFB
  • 1 Vertreter der DFL
  • 1 neutrale Person als Vorsitz