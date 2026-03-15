Kompass-Modell: So könnten die Regionalligen eingeteilt werden Noch im März werden die Gespräche zur Regionalliga-Reform, die vorrangig wegen des Aufstiegs zur 3. Liga geführt werden, fortgesetzt. FuPa zeigt euch, wie das Kompass-Duell mit vier Gruppen aussehen könnte. von red · Heute, 16:12 Uhr · 0 Leser

Wandern die Ostwestfalen in die Regionalliga Nord? – Foto: Eibner Pressefoto/Kruczynski

Die Regionalliga-Reform spaltet nach wie vor die Gemüter, die Diskussionen gewinnen an Fahrt. So hat der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) bei FuPa klargestellt, dass sich der Westen nicht gegen eine Reform stelle. Auch das sogenannte "Kompass-Modell" soll in der Arbeitsgruppe "Regionalliga-Reform" nicht unangefochten an der Spitze liegen. Dennoch zeigt euch FuPa, wie die Regionalliga mit vier Gruppen im "Kompass-Modell" aussehen könnte.

Meister müssen aufsteigen Anstoß der gesamten Diskussion ist nämlich das Problem, dass es nur vier Aufstiegsplätze zur 3. Liga, aber insgesamt fünf Meister in den fünf Regionalligen gibt. Bedeutet: Drei Meister (gesetzt West und Südwest) steigen direkt auf, die Regionalliga-Meister aus Bayern, dem Norden und Nordosten stellen im Wechsel einen direkten Drittliga-Aufsteiger, während die verbliebenen Titelträger in einer Aufstiegsrelegation mit Hin- und Rückspiel den vierten Aufsteiger ausspielen. Ein Meister bleibt also immer auf der Strecke. Eine Reduzierung der Gruppen auf vier liegt also nahe, denn Meister sollen und müssen aufsteigen. Hier herrscht deutschlandweit Einigkeit, das "Kompass-Modell" wäre in der Umsetzung sicherlich eine leicht nachvollziehbare Variante, denn die Staffeln würden "nicht sich mehr nach Verbandsgrenzen richten", wie es der Name schon suggeriert. Die Regionalligen würden jährlich nach den kürzesten Fahrtstrecken zusammengestellt und aufgeteilt werden.

Vier Gruppen mit 20 Ligen? So könnten die Regionalligen aussehen FuPaner Christoph hat ein Online-Projekt entwickelt, das sich regelmäßig aktualisiert. Hier hat er die Regionalligen nach den Himmelsrichtungen und der Fahrtstrecke in vier 20er-Gruppen aufgeteilt. Zwei wichtige Hinweise: Einerseits kann es sein, dass sich Auf- und Absteiger am Wochenende verändert haben, deshalb verlinken wir euch auch die Übersicht von Christoph. Andererseits arbeitet er mit der Annahme, dass aus allen Oberligen die Meister aufsteigen. Sonderfälle wie in der Oberliga Westfalen, dass auch der Vizemeister aufsteigen darf, werden nicht berücksichtigt. Es bleibt nämlich abzuwarten, ob sich an diesen Umständen auch etwas ändern wird. So sieht sein Vorschlag aus - Stand 14. März 2026: