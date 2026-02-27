Regionalliga-Reform: WDFV betont Gesprächsbereitschaft Im Zuge der vierten Tagung der Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform wurde ein konkretes Lösungsmodell vorgestellt. Mit dem sogenannten Kompass-Modell gäbe es einen festen Sieger in zukünftig vier Ligen. Berichten, wonach sich der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) grundsätzlich gegen ein solches Modell oder andere Reformvorschläge stellt, widerspricht der Verband. von Markus Becker · Heute, 15:05 Uhr · 0 Leser

Der WDFV gibt sich offen gegenüber Reformmodellen der Regionalliga. – Foto: Marcel Eichholz

Zunächst zur Klarstellung: Auch FuPa Niederrhein hatte berichtet, der WDFV habe sich als Schirmherr der Regionalliga West gegen Reformvorschläge positioniert und sich dabei auf Informationen anderer Medien bezogen. Zum damaligen Zeitpunkt ging unsere Redaktion davon aus, dass sich der Verband nicht zur Sachlage äußern wollte, da eine Antwort auf unsere Anfrage zu diesem Thema offenbar ausblieb. Diese Annahme erwies sich als falsch – die Stellungnahme des WDFV vom 20. Februar, 10.19 Uhr, war unglücklicherweise im Spam-Ordner des redaktionellen Postfachs gelandet.

So unterliegen die Bestrebungen weiterhin einem gemeinsamen Ziel: "Alle Beteiligten sind sich der bestehenden Aufgabe bewusst und unterstützen grundsätzlich das Ziel, dass Meister aufsteigen sollten." Eine Einschränkung ergänzt der WDFV dennoch: "Die seit Jahren andauernden Diskussionen sowie die unterschiedlichen vorliegenden Modelle zeigen jedoch, dass es hierfür keine einfache Lösung gibt."