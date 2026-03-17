"Die Tabelle lügt nicht, aber sie kann sich noch ändern"

Diese klassische Stammtischweisheit fokussiert sich auf den Neuanfang und dient als Grundlage für viele Teams zum Start der Rückrunde. Die Gruppe 1 der 2. Liga ist sowohl im oberen, als auch im unteren Tabellenbereich hochspannend und bietet diverse Möglichkeiten in Sachen Ab- und Aufstieg. Ein Blick auf die Rückrunden-Vorbereitung und die Veränderungen in den Teams.
1. FC Oetwil-Geroldswil - 28 Punkte (getippt 1. / Vorsaison 2.)
Der Leader FC Oetwil-Geroldswil geht als Aufstiegs-Favorit in die Rückrunde. Am meisten Tore erzielt, die meisten Siege eingefahren und auf heimischem Rasen noch ungeschlagen. Das Kader blieb mehrheitlich unverändert - lediglich Can Bozkir (zu Töss), Anthony Gullo und Ricardo Okouagbe (beide Regensdorf) verliessen den Verein.
Aber aufgepasst - die letzten beiden Testspiele gingen verloren. Zuerst kassierte man gegen den Tabellenzweiten aus der Gruppe 2 den FC Stäfa eine 1:4-Heimpleite. Es folgte eine 3:4-Heimniederlage nach Verlängerung gegen den FC Glattbrugg. Vielleicht waren die Niederlagen auch der richtige Warnschuss, um die Mission "Aufstieg" mit der nötigen Entschlossenheit anzugehen. Zum Auftakt geht es gegen Aufsteiger Wollishofen.
2. FC Wädenswil - 27 Punkte (getippt 3. / Vorsaison 6.)
Der FC Wädenswil weilte bei ausgezeichneten Bedingungen im Trainingslager in Barcelona. Die Vorbereitungs-Testspielbilanz liest sich durchzogen: Der FCW gewinnt gegen FC Brüttisellen-Dietlikon mit 2:1, gegen den FC Ibach kam man zu einem 2:2-Unentschieden, gegen den FC Mutschellen unterlag man mit 1:4, dem 1:1-Remis gegen den SC Siebnen folgte eine knappe 1:2-Niederlage gegen den FC Wettingen und eine 1:2-Auswärtspleite gegen den FC Herrliberg.
Kadertechnisch gab es leichte Modifikationen und mit Andri Schärer (Red Star 2) und Lukas Espinosa de la Cruz (FC Freienbach) zwei neue Spieler. Wädi geht als erster Jäger des Leaders in die Rückrunde - lediglich ein Zähler trennt die beiden Vereine. Es wird ein spannender Kampf um den Aufstieg und Wädenswil wird ein Wort mitreden.
Die ersten Punkte sollen beim Start gegen den Zweitletzten aus Höngg eingefahren werden.
3. FC Wiedikon - 25 Punkte (getippt 5. / Vorsaison 9.)
Kontinuität beim FC Wiedikon: Cheftrainer Marco Suppa und Assistenztrainer Mirko Markanovic verlängern nach der äusserst erfolgreichen Hinrunde ihre Verträge vorzeitig um ein Jahr bis Sommer 2027. Im Kader gab es zudem nur kleinere Anpassungen. Die Abgänge von Benjamin Sabani (zu Wettwil-Bonstetten 2) und Georg Odermatt (Rücktritt) wurden mit den Zuzügen von Leon Sopi (FC Siebnen), Eliézer Mpoku (FC Unterstrass) und Rachad Ganiyou (SV Höngg) mehr als nur kompensiert.
Das Trainingslager fand bei besten Bedingungen in Gran Canaria statt. In der Vorbereitung holte man zuletzt gegen Gruppe-2-Leader SC Veltheim ein 2:2-Unentschieden und ein deutliches 5:0 gegen Drittligist FC Rüti. Davor kam man bereits zu einem klaren 4:0-Erfolg gegen den FC Küsnacht, einem 3:1-Sieg gegen den FC Niederweningen, dem 2:1-Auswärtserfolg beim FC Kilchberg-Rüschlikon und einem 5:3 gegen den FC Wald.
Die Bilanz aus den Tests kann sich also sehen lassen und verspricht, dass man auch mit Wiedikon im Aufstiegsrennen weiterhin rechnen muss. Doch zuerst müssen sich die Stadtzürcher aus dem Kreis 3 in Horgen beim Rückrunden-Start bewähren.
4. FC Adliswil - 20 Punkte (getippt 8. / Vorsaison 7.)
Was für eine Hinserie für den FC Adliswil: Die Sihltaler überzeugten und reihten sich auf dem starken 4. Zwischenrang ein. Um oben dranzubleiben, ging es für die Mannschaft von Trainer Ilir Buqaj ins Trainingslager nach Malta. Mit auf der Reise war auch schon Winter-Neuzugang Cédric Ribaut, der vom FC Kilchberg-Rüschlikon zum FCA gestossen ist.
Die Testspiel-Bilanz liest sich generell positiv: Gegen den FC Muri auswärts mit 5:3 gewonnen, beim SC Veltheim zu einem 2:2-Unentschieden gekommen, beim höherklassierten FC Dübendorf eine knappe 1:3-Auswärtsniederlage eingesteckt, den FC Phönix Seen mit einem klaren 4:0-Heimerfolg bezwungen und gegen den FC Wettwil-Bonstetten 2 einen 5:3-Sieg gefeiert. Zuletzt gab es aber eine knappe 2:3-Niederlage beim FC Herrliberg.
Adliswil ist gerüstet und bereit, die Hinrunde zu bestätigen. Sollte dies in gleicher Form gelingen, dann liegt am Ende der Saison sogar ein Platz in den Top-3 drin. Damit der Fahrplan stimmt, wären Punkte im Auftaktsspiel in Unterstrass nötig.
5. FC Regensdorf - 20 Punkte (getippt 2. / Vorsaison 3.)
Der Vorjahres-Dritte FC Regensdorf findet sich aktuell nur auf dem 5. Zwischenrang wieder. Der Rückstand auf Leader Oetwil beträgt bereits acht Zähler. Also haben sich die Furttaler beim Tabellenführer bedient und mit Anthony Gullo und Ricardo Okouagbe zwei Spieler aus dem Limmattal für die Rückrunde verpflichtet.
Ob es ausreicht, ein bisschen "Leader-Power" im Kader zu haben, wird sich weisen. Abschreiben darf man den FCR aber noch nicht. Wenn es gelingt, wie in der Hinrunde eine Serie zu starten (ab dem 2. bis zum 9. Spieltag ungeschlagen), dann liegt noch was drin und Regensdorf könnte das berühmte Zünglein an der Aufstiegswaage sein.
Den ersten Schritt will man im Spiel gegen Aufsteiger Einsiedeln machen, mit denen man noch eine Rechnung offen hat (Auftaktniederlage in der Hinrunde).
6. FC Wollishofen - 18 Punkte (getippt 4. / Aufsteiger)
Der FC Wollishofen blickt in der Vorbereitung auf drei Testspiel-Niederlagen zurück. Erst gegen FC Red Star Zürich 1 mit 1:2 verloren, dann gegen den FC Herrliberg mit 1:4 untergegangen und zuletzt noch mit 2:5 vom FC Oberrieden nach Hause geschickt worden.
Immerhin konnte der FCW den besten Torschützen der Liga, Enis Ljatifi (10 Treffern aus 11 Partien), halten und hofft auch in der Rückrunde auf seine Treffer.
Der Start in die Rückrunde könnte für den besten Aufsteiger der laufenden Saison allerdings einfacher sein, als direkt beim Favoriten aus Oetwil anzutreten.
7. FC Urdorf - 18 Punkte (getippt 6. / Vorsaison 4.)
Beim FC Urdorf hatte man sich die Hinrunde sicherlich anders vorgestellt. Kurzzeitig Tabellenletzter, aber dank eines starken Schlussspurts am Ende doch noch im breiten Mittelfeld eingefunden. Aktuell sogar die formstärkste Equipe der Liga.
Unter dem Motto "Work hard, play hard" absolvierten die Limmattaler diverse Tests. Daraus resultierten ein 4:2-Erfolg gegen FC Mutschellen, ein 3:2-Sieg über FC Herrliberg 2, ein 4:2 gegen den FC Neuenhof, ein klarer 5:2-Heimsieg gegen den FC Brüttisellen-Dietlikon und ein 4:0-Erfolg über Zofingen.
Lauter Siege, die darauf hindeuten, dass die Urdorfer ihre Form über die Pause konservieren konnten. Aufsteiger Rümlang ist zum Start der Rückrunde also gewarnt - das 2:2-Unentschieden zum Saisonstart dürfte allerdings Mut machen.
8. FC Einsiedeln - 17 Punkte (getippt 9. / Aufsteiger)
Unter der andalusischen Sonne, im Trainingslager in Sotogrande / Marbella, holte sich der FC Einsiedeln den letzten Feinschliff für den Saisonstart am 21.03.2026. Die Truppe von Trainer Luca Corrado blieb zusammen und geht mit dem gleichen Kader in die zweite Saisonhälfte. Im letzten Härtetest resultierte eine 2:2-Auswärtsniederlage gegen das 2. Liga Interregio Team von Zürich City.
Der Aufsteiger, der aufgrund des Umbaus im Rappenmöösli in der Hinrunde bereits 9 von 13 Partien auf fremden Rasen austragen musste, startet die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen den FC Regensdorf.
9. FC Unterstrass - 17 Punkte (getippt 7. / Vorsaison 8.)
Beim FC Unterstrass, unter dem neuen Trainer Shaady Hasan, gab es einige Veränderungen im Spielsystem und Kader. Diese Veränderungen scheinen sich positiv auf das Team auszuwirken. In den Vorbereitungs-Spielen musste die Mannschaft von der Steinkluppe nur eine Niederlage fassen - ein 0:4 beim FC Frauenfeld. Gegen den FC Red Star Zürich 1 resultierte ein 1:0, gegen Team FCZ/RedStar U18 ein souveränes 4:1, gegen Zürich City SC ein starkes 2:2-Unentschieden und der FC Herrliberg wurde mit 4:1 bezwungen.
Wie eingangs bereits erwähnt, erfuhr der Kader eine Rundumerneuerung. Sechs Abgänge stehen zehn Zuzügen gegenüber. Die Tests zeigen aber, dass sich die Mannschaft bereits gefunden hat und bereit ist für den Rückrunden-Auftakt gegen Adliswil.
10. FC Horgen - 15 Punkte (getippt 12. / Vorsaison 5.)
Mehr Tiefe im Kader des FC Horgen und ein Mini-Trainingslager unter Palmen. Der FC Horgen hat in Barcelona nicht nur ordentlich geschwitzt, sondern auch jede Menge Teamgeist getankt.
Mit Muhamed Ibrahimi kehrt ein alter Bekannter zurück. Der 32-Jährige trug bereits früher das Horgner Dress und lief zuletzt für Kilchberg-Rüschlikon in der 3. Liga auf. Neu beim FCH ist zudem Victor De la Rosa Almanzar. Der in der Region lebende 21-Jährige spielte zuletzt für den Interregio-Verein FC Dübendorf, kam dort nach einer militärbedingten Pause jedoch nur sporadisch zum Einsatz. Ebenfalls neu im Kader ist Raul Eisele von Zürich City SC. Nicht mehr in Horgen sind Enis Ademovic (zu FC Wädenswil II) und Victor Grassi (zu FC Wohlen II).
Horgen schlägt im Test den SC Siebnen auswärts mit 2:0 und spielt gegen den FC Dietikon 2 1:1 unentschieden. Somit sind die Seebuben für den Start gegen Wiedikon gerüstet.
11. SC YF Juventus 2 - 15 Punkte (getippt 13. / Vorsaison 12.)
Die Zweitvertretung des SC YF Juventus findet sich, wie schon im Vorjahr, im Strichkampf wieder. Auch in dieser Hinrunde schaffte es die Juchhof-Elf nicht, eine Serie zu starten, um sich am Ende der Rückrunde weiter oben zu klassieren. Im Testspiel gegen den FC Glattbrugg, musste man sich auswärts mit 2:5 geschlagen geben und auch die Partie gegen den FC Pfäffikon ZH endet mit einer 2:4-Niederlage.
Sollte es am Ende erneut knapp werden, kann Juve 2 sicherlich bei der äusserts erfolgreichen ersten Mannschaft anfragen und den einen oder anderen Spieler zur Sicherung des Ligaerhalts ausleihen. Wieder im Juchhof ist Luka Pocek, der vom FC Oerlikon / Polizei zurückkehrt. Nicht mehr dabei ist Riad Rexhepi, der neu beim FC Kosova in der 1. Liga mitkickt.
Am ersten Spieltag der Rückrunde geht es ins Duell mit der Zweitvertretung von Red Star.
12. SV Rümlang - 13 Punkte (getippt 11. / Aufsteiger)
Aufsteiger SV Rümlang liegt vor der Rückrunde unter dem Strich. Die Testspiele verheissen vorerst keine Besserung: drei Spiele - drei Niederlagen. Zuerst eine 0:7-Packung vom FC Stäfa, dann eine 0:4-Pleite gegen den Drittligisten FC Niederweningen und zu guter Letzt eine knappe 3:4-Niederlage gegen den FC Töss.
Für den Turnaround sollen unter anderem die Neuzugänge sorgen: Felix Carvalho Knörle (FC Köniz), Albert Buqaj (Zürich City SC) und Mario Henry Camacho Guevara (FC Sirnach) ersetzen Enis Thaqi, Enit Sadiku, Gilberto Ruão Dos Santos, Sorel Chemin, Can Vicari, Serge Kevyn Aboue Angoue und Joe Mukinisa, die allesamt den Verein verlassen haben.
Zum ersten Heimspiel der zweiten Saisonhälfte empfängt der SVR den FC Urdorf.
13. SV Höngg 2 - 12 Punkte (getippt 10. / Vorsaison 14.)
Wenig Veränderung im Kader beim SV Höngg 2, dafür mit Danilo Infante ein neuer/alter Trainer zurück auf dem Hönggerberg. Die Testspiele waren eher durchwachsen und deuten zunächst nicht auf Besserung der aktuellen Tabellensituation hin. Nur ein 1:1-Unentschieden gegen Drittligist FC Niederweningen, eine 1:3-Niederlage gegen den FC Bassersdorf und eine knackige 1:5-Pleite gegen den FC Herrliberg.
Dennoch sieht Höngg-Präsident Martin Gubler im Interview mit FuPa Zürich die zweite Mannschaft klar unter Wert klassiert. Bleibt für die Höngger zu hoffen, dass der Präsident recht behält und die Mannschaft im zweiten Saisondurchgang den Weg über den Strich findet.
Ein erster Schritt soll im Heimspiel gegen das zweitplatzierte Wädenswil gemacht werden.
14. FC Red Star ZH 2 - 10 Punkte (getippt 14. / Vorsaison 11.)
Einen Erfolg durfte der FC Red Star ZH 2 in der Winterpause feiern. Als FuPa Klick-König wurde Stürmer Eni Hoxha gekürt. Die Vorbereitungsspiele konnten durchwegs positiv abgeschlossen werden. Neben einem 2:2-Unentschieden gegen den FC Oerlikon/Polizei, gab es einen 1:0-Auswärtserfolg beim FC Wettswil-Bonstetten 2, einen 2:1-Sieg beim FC Srbija, ein deutlicher 6:0-Auswärtssieg beim FC Küsnacht und ein 2:1 beim FC Dietikon 2, bei welchem Klick-König Hoxha beide Treffer beisteuerte.
Den drei Winter-Abgängen Andri Schärer (FC Wädenswil), Noah Grieder (FC Unterstrass) und Denys Voloshyn (FC Oerlikon/Polizei) steht mit Nahuel Meyer (FC Witikon) lediglich ein Neuzugang gegenüber.
Das Liga-Schlusslicht trifft zum Auftakt auf YF Juventus 2 und bekommt damit gleich im ersten Spiel die Möglichkeit, den Strichkampf neu zu lancieren.
Hier gehts zur Wintertransferübersicht der 2. Liga, Gruppe 1.
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