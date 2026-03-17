"Die Tabelle lügt nicht, aber sie kann sich noch ändern" Rückrundenstart 2. Liga, Gruppe 1 von Christian Mathea · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser

Vorbereitung des FC Adliswil im Trainingslager auf Malta. – Foto: Insta FC Adliswil

Diese klassische Stammtischweisheit fokussiert sich auf den Neuanfang und dient als Grundlage für viele Teams zum Start der Rückrunde. Die Gruppe 1 der 2. Liga ist sowohl im oberen, als auch im unteren Tabellenbereich hochspannend und bietet diverse Möglichkeiten in Sachen Ab- und Aufstieg. Ein Blick auf die Rückrunden-Vorbereitung und die Veränderungen in den Teams.

Gruppenfoto aus dem Trainingslager in Barcelona - der FC Wädenswil. – Foto: FC Wädenswil Insta

Abflug nach Gran Canaria - der FC Wiedikon auf dem Weg ins Trainingslager. – Foto: Insta FC Wiedikon

Volle Konzentration für die Mannschaft des FCA im Trainingslager. – Foto: FC Adliswil Insta

Der FC Urdorf ist bereit für den Rückrundenstart. – Foto: sidelineflare

8. FC Einsiedeln - 17 Punkte (getippt 9. / Aufsteiger) Unter der andalusischen Sonne, im Trainingslager in Sotogrande / Marbella, holte sich der FC Einsiedeln den letzten Feinschliff für den Saisonstart am 21.03.2026. Die Truppe von Trainer Luca Corrado blieb zusammen und geht mit dem gleichen Kader in die zweite Saisonhälfte. Im letzten Härtetest resultierte eine 2:2-Auswärtsniederlage gegen das 2. Liga Interregio Team von Zürich City. Der Aufsteiger, der aufgrund des Umbaus im Rappenmöösli in der Hinrunde bereits 9 von 13 Partien auf fremden Rasen austragen musste, startet die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen den FC Regensdorf.

Vorbereitung in vollem Gange - der FC Einsiedeln in Trainingslager in Andalusien. – Foto: Insta FC Einsiedeln

Der FC Unterstrass siegt im Testspiel gegen die U18 des FCZ mit 4:1. – Foto: Insta FC Unterstrass