Vertragsverlängerung: Marco Suppa bleibt Cheftrainer

Der FC Wiedikon freut sich, bekannt geben zu können, dass Cheftrainer Marco Suppa seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert hat. Auch Assistenztrainer Mirko Markanovic wird den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit dem Team und dem Verein weitergehen.

Marco Suppa (im Bild links) hat die 1. Mannschaft im vergangenen Sommer nach einer schwachen Rückrunde übernommen. Gemeinsam mit dem Team ist es ihm gelungen, eine klare Reaktion zu zeigen und neue Stabilität aufzubauen. Die starke Hinrunde in dieser Saison ist das Resultat von harter Arbeit, einem grossen Zusammenhalt und dem Vertrauen in den gemeinsamen Weg.

Der FC Wiedikon freut sich sehr, die Zusammenarbeit mit Marco Suppa fortzusetzen. Die Vertragsverlängerung steht für Kontinuität auf der Trainerposition und unterstreicht das Vertrauen des Vereins in seine Arbeit sowie in die sportliche Entwicklung der Mannschaft.