Der FC Oetwil-Geroldswil steht vor dem Interregio-Aufstieg

Die Spieler von Oetwil-Geroldswil konnten sich über einige Tore freuen. – Foto: Sevi Schiegg

Oetwil-Geroldswil ist als grosser Favorit in die Meisterschaft gestartet und hat in der Vorrunde der Zweitliga-Gruppe 1 als Wintermeister überzeugt. Nun geht es für die Limmattaler darum, mit der Rolle als grosser Gejagter umzugehen.

Ausserdem kamen die beiden Ex-Dietiker Danijel Stefanovic und Fabio Rodriguez. Der FCOG verfügt über ein Kader, das auch das eines 1.-Liga-Clubs sein könnte.

Letzten Sommer haben die Limmattaler nochmals aufgerüstet. Unter anderem wurde das ohnehin schon stark besetzte Ensemble mit dem ehemaligen FC Aarau-Profi Miguel Peralta ergänzt.

In der ersten Meisterschaftshälfte wurde der Aufstiegsaspirant den Erwartungen gerecht. Der FCOG holte die meisten Siege und weist das beste Torverhältnis der Zweitliga-Gruppe 1 auf.

Es gab aber auch ein paar bittere Niederlagen, wie zum Beispiel die 0:4-Pleite gegen den FC Unterstrass oder das 2:3 gegen den Aufsteiger SV Rümlang. Zudem scheiterte das Team von Cheftrainer und Ex-Profi Lionel Romero im Cup am FC Regensdorf.

Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Wädenswil beträgt bei Saisonhälfte nur einen Punkt. Das Direktduell zwischen den beiden Top-Teams Anfang September auf der Beichlen ging an "Wädi". Das Rückspiel am 12. April dürfte vorentscheidend für die Frage sein, wer den Aufstieg klarmacht.

Auch der Drittplatzierte FC Wiedikon, der drei Zähler zurückliegt, dürfte noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden.

Da kommt es am 26. April zum Direktduell. Beide Top-Spiele bestreitet Oetwil-Geroldswil auf der heimischen Sportanlage Werd – ein klarer Vorteil für den Tabellenführer.

Platz eins bleibt das Ziel

Generell gehen die Limmattaler also als Favorit in die Rückrunde. "Diese Rolle nehmen wir gerne an", sagt FCOG-Präsident Vincenzo Tortora. "Es soll aber kein Druck sein. Unsere Spieler sind auch genug erfahren, um mit diesem Druck umzugehen."

Der Vereinspräsident macht denn auch keinen Hehl daraus, dass der erste Platz und der Aufstieg das klare Ziel des Vereins sind.

Mit der Hinrunde sei er nur zu 65 Prozent zufrieden, sagte Tortora nach Ende ebendieser gegenüber der "Limmattaler Zeitung". Es gebe noch Entwicklungspotenzial, einige Leistungsträger hätten enttäuscht, so die Bilanz des Präsidenten.

In der Winterpause haben einige Spieler den Verein verlassen. Darunter Anthony Gullo und Ricardo Okouagbe, die beide zu Regensdorf gehen. Das Gros des Teams ist aber zusammengeblieben. Neuzugänge sind für einmal keine geplant.

Keine Investitionen

Die Limmattaler haben in der jüngeren Vergangenheit wacker Transfers getätigt und zahlreiche externe Spieler ohne wirklichen Bezug zum Verein geholt.

Von "Investitionen" sprechen will Vereinspräsident Vincenco Tortora aber nicht. "Der ersten Mannschaft wird nur das Trainingslager bezahlt", sagt er darauf angesprochen. In der Vergangenheit hat Tortora mehrfach betont, Bargeld fliesse beim FCOG keines.

Wie nachhaltig diese Strategie für den Breitensport-Verein aus dem Limmattal ist, wird davon abhängen, ob der FCOG das primäre Ziel Aufstieg in die 2. Liga interregional erreicht.

