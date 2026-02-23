Viele Wechsel bei Unterstrass - Rümlang rüstet sich für Abstiegskampf

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Zweitliga-Gruppe 1 werden laufend aktualisiert.

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

FC Oetwil-GeroldswilTrainer: Leonel RomeroZugänge:Abgänge: Can Bozkir (FC Töss), Leon Can Bianchini (Pause), Anthony Gullo (FC Regensdorf), Ricardo Okouagbe (FC Regensdorf)FC Red Star Zürich IITrainer: Laszlo SzijjartoZugänge: Nahuel Meyer (FC Witikon)Abgänge: Andri Schärer (FC Wädenswil), Noah Grieder (FC Unterstrass), Denys Voloshyn (FC Oerlikon/Polizei)FC RegensdorfTrainer: Beat StuderZugänge: Anthony Gullo (FC Oetwil-Geroldswil), Ricardo Okouagbe (FC Oetwil-Geroldswil)Abgänge: Ivan Antypenko (Grasshopper Club Zürich II)

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Zweitliga-Gruppe 1 getätigt



FC Unterstrass

Trainer: Shaady Hasan

Zugänge: Roberto Bucassa (FC Unterstrass II), Erion Xhinovci (FC Unterstrass II), Maximilian Maier (zuletzt SV Weil am Rhein/GER), Noah Grieder (FC Red Star Zürich II), Giuliano Catalano (reaktiviert), Nirush Srikanthan (FC Unterstrass II), Raul Cazes (FC Unterstrass II), Leonid Srdic (zuletzt FC Seefeld), Barry Koffi (FC Brüttisellen-Dietlikon), Uvejs Hoti (FC Glattbrugg)

Abgänge: Zein Al Temimi (FC Zürich-Affoltern), Matheus Schöllkopf (SV Schaffhausen), Marcel Huber (FC Wetzikon), Eliézer Mpoku (FC Wiedikon), Ermias Yosef Asmerom (Pause), Martin Mustafa Djalo (FC Unterstrass II)



FC Urdorf

Trainer: Manuel Leite Correia

Zugänge:

Abgänge:



FC Wädenswil

Trainer: Francesco Pappone

Zugänge: Andri Schärer (FC Red Star Zürich II), Ante Bugarin (FC Wädenswil Junioren), Matteo Martin (FC Wädenswil Junioren), Lukas Espinosa de la Cruz (FC Freienbach)

Abgänge: Robin Betschart (?), Raphael Läubli (?)



FC Wiedikon

Trainer: Marco Suppa

Zugänge: Leon Sopi (SC Siebnen), Eliézer Mpoku (FC Unterstrass), Rachad Ganiyou (SV Höngg), German Iliev (FC Wiedikon Junioren), Balts Oetterli (FC Wiedikon Junioren), Marvin Gygax (FC Wiedikon Junioren)

Abgänge: Lucas Ribeiro (FC Wiedikon II), Benjamin Sabani (FC Wettswil-Bonstetten II), Valerio Pasquariello (FC Wiedikon II), Georg Odermatt (Rücktritt)



FC Wollishofen

Trainer: Enis Ljatifi

Zugänge:

Abgänge: Loris La Monica (?)



SC YF Juventus II

Trainer: Piero Bauert

Zugänge: Luka Pocek (FC Oerlikon/Polizei)

Abgänge: Riad Rexhepi (FC Kosova)



SV Höngg II

Trainer: Danilo Infante

Zugänge:

Abgänge: Renat Amdiy (FC Bassersdorf), Mattia Rapino (FC Rafzerfeld), Mischa Jampen (FC Rafzerfeld)



SV Rümlang

Trainer: Getoar Sallauka

Zugänge: Felix Carvalho Knörle (FC Köniz), Albert Buqaj (Zürich City SC), Mario Henry Camacho Guevara (FC Sirnach)

Abgänge: Enis Thaqi (FC Dietikon II), Enit Sadiku (FC Linth 04), Gilberto Ruão Dos Santos (FC Hard Zürich), Sorel Chemin (SR Delémont II), Joe Mukinisa (BC Albisrieden)

