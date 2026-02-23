Viele Wechsel bei Unterstrass - Rümlang rüstet sich für Abstiegskampf

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Zweitliga-Gruppe 1 werden laufend aktualisiert.
Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.
FC Adliswil
Trainer: Ilir Buqaj
Zugänge: Cédric Ribaut (FC Kilchberg-Rüschlikon)
Abgänge:
FC Horgen
Trainer: Bastri Selishta
Zugänge: Muhamed Ibrahimi (FC Kilchberg-Rüschlikon), Victor De la Rosa Almanzar (FC Dübendorf), Gian Graner (reaktiviert), Samkar Lirgyatsang (reaktiviert)
Abgänge:
Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Zweitliga-Gruppe 1 getätigt
FC Unterstrass
Trainer: Shaady Hasan
Zugänge: Roberto Bucassa (FC Unterstrass II), Erion Xhinovci (FC Unterstrass II), Maximilian Maier (zuletzt SV Weil am Rhein/GER), Noah Grieder (FC Red Star Zürich II), Giuliano Catalano (reaktiviert), Nirush Srikanthan (FC Unterstrass II), Raul Cazes (FC Unterstrass II), Leonid Srdic (zuletzt FC Seefeld), Barry Koffi (FC Brüttisellen-Dietlikon), Uvejs Hoti (FC Glattbrugg)
Abgänge: Zein Al Temimi (FC Zürich-Affoltern), Matheus Schöllkopf (SV Schaffhausen), Marcel Huber (FC Wetzikon), Eliézer Mpoku (FC Wiedikon), Ermias Yosef Asmerom (Pause), Martin Mustafa Djalo (FC Unterstrass II)
FC Urdorf
Trainer: Manuel Leite Correia
Zugänge:
Abgänge:
FC Wädenswil
Trainer: Francesco Pappone
Zugänge: Andri Schärer (FC Red Star Zürich II), Ante Bugarin (FC Wädenswil Junioren), Matteo Martin (FC Wädenswil Junioren), Lukas Espinosa de la Cruz (FC Freienbach)
Abgänge: Robin Betschart (?), Raphael Läubli (?)
FC Wiedikon
Trainer: Marco Suppa
Zugänge: Leon Sopi (SC Siebnen), Eliézer Mpoku (FC Unterstrass), Rachad Ganiyou (SV Höngg), German Iliev (FC Wiedikon Junioren), Balts Oetterli (FC Wiedikon Junioren), Marvin Gygax (FC Wiedikon Junioren)
Abgänge: Lucas Ribeiro (FC Wiedikon II), Benjamin Sabani (FC Wettswil-Bonstetten II), Valerio Pasquariello (FC Wiedikon II), Georg Odermatt (Rücktritt)
FC Wollishofen
Trainer: Enis Ljatifi
Zugänge:
Abgänge: Loris La Monica (?)
SC YF Juventus II
Trainer: Piero Bauert
Zugänge: Luka Pocek (FC Oerlikon/Polizei)
Abgänge: Riad Rexhepi (FC Kosova)
SV Höngg II
Trainer: Danilo Infante
Zugänge:
Abgänge: Renat Amdiy (FC Bassersdorf), Mattia Rapino (FC Rafzerfeld), Mischa Jampen (FC Rafzerfeld)
SV Rümlang
Trainer: Getoar Sallauka
Zugänge: Felix Carvalho Knörle (FC Köniz), Albert Buqaj (Zürich City SC), Mario Henry Camacho Guevara (FC Sirnach)
Abgänge: Enis Thaqi (FC Dietikon II), Enit Sadiku (FC Linth 04), Gilberto Ruão Dos Santos (FC Hard Zürich), Sorel Chemin (SR Delémont II), Joe Mukinisa (BC Albisrieden)
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_____________________________________________________________________________________
>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet
>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich
>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich