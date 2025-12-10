Bei Drittliga-Leader übernimmt neue Führungscrew

Überraschende Trainerwahl beim FC Baden +++ Nächster Meisterschaftsgegner der U21 von GC präsentiert Trainer +++ Trainer-Comeback bei Zürcher Erstliga-Gegner +++ Trainerwechsel beim SV Höngg II

FC Unterstrass II: Kälin, Srikanthan und Sommariva fassen das Ruder. Beim FC Unterstrass II, dem Leader der Drittliga-Gruppe 3, übernehmen mit Noah Kälin, Siyam Srikanthan und Leonardo Sommariva gleich drei neue Trainer das Zepter. Die Änderung wurde nötig, weil der bisherige Coach Shaady Hasan intern zum Cheftrainer der ersten Mannschaft befördert wurde. Kälin und Srikanthan betreuten bisher die A-Junioren, deren Team im Zuge der Umstrukturierung aufgelöst wird. Die Reserven von Unterstrass könnten allerdings nur dann in die 2. Liga aufsteigen, wenn die erste Mannschaft gleichzeitig aus dieser Liga absteigen würde – so sieht es das Reglement vor. FC Baden: Barrera für Colatrella. Der neue Coach beim FC Baden ist ein (noch) weitgehend unbekanntes Gesicht. Der Aargauer Erstligist setzt nämlich auf Eduardo Barrera, der bis anhin vor allem im Nachwuchsbereich (u.a. Wohlen, Aarau) tätig war. Der 52-Jährige erhielt vorerst einen Vertrag bis Ende Saison. "Er ist ein akribischer und strukturierter Arbeiter, hat in der Privatwirtschaft einen erfolgreichen Werdegang hingelegt und bringt einen gewissen Hunger mit, weil er sich als Cheftrainer in der 1. Liga beweisen möchte. Mir gefällt, dass er unbefangen ist und einen freien Kopf hat. Wir brauchen jetzt einen solchen Mann an der Seitenlinie", sagte FCB-Präsident Hermann Löhrli gegenüber der "Aargauer Zeitung" zum Personalentscheid. Zuvor war es in Baden zum grossen Knall gekommen. Trainer Genesio Colatrella muss beim Aargauer Erstligisten trotz Platz 5 in der Zürcher Gruppe 3 nach der Hinrunde gehen. "Es ist ihm in dieser Saison nicht gelungen, dass die Mannschaft konstant ihr ganzes Potenzial abrufen konnte. Ich bin überzeugt, wir haben ein Top-Kader für 1.-Liga-Verhältnisse", lässt sich Präsident Hermann Löhrli in der "Aargauer Zeitung", zu den Gründen der Trennung zitieren. Colatrella hatte den FCB nach dem Abstieg aus der Challenge League übernommen, konnte jedoch den direkten Wiederabstieg in die 1. Liga nicht verhindern.