Das ist der neue Trainer beim FC Unterstrass

FVRZ-Cup: Die Viertelfinal-Paarungen wurden ausgelost! +++ Ciardo bei Rüti nicht mehr im Amt +++ Die U21 des FC Winterthur kriegt einen neuen Cheftrainer +++ Trainerwechsel bei Zürcher Drittliga-Team

FC Unterstrass: Hasan neuer Coach. Beim Zweitligisten Unterstrass übernimmt Shaady Hasan den Cheftrainer-Posten. Der 35-Jährige hatte bis anhin die in der 3. Liga spielende zweite Mannschaft trainiert und war davor im Nachwuchsbereich tätig. "Ich bin sehr motiviert und möchte, dass die erste Mannschaft wieder offensiveren Fussball spielt. Ich will, dass der FCU wieder als angriffiges und schwer zu schlagendes Team wahrgenommen wird", lässt sich der neue Coach auf der Klubwebsite zitieren. Beim Quartierverein aus dem Stadtkreis 6 hatten seit dem Rücktritt von Pascal Müller von Ende Oktober die bisherigen Assistenten Renato Wyss und Adrian Marty die Verantwortung ad interim inne. Wyss wird auch unter Hasan wieder als Assistent amten. Zurück bei Unterstrass ist ausserdem der frühere Trainer Robert Hüsser, in der Funktion des Leiter Aktive. Er hatte zuletzt ab 2023 für ein Jahr das Interregio-Team von Seefeld betreut. Dort war dann vor der Rückrunde zunächst die Vertragsverlängerung, und dann später doch Hüssers Abgang kommuniziert worden. FVRZ-Cup: Viertelfinal-Paarungen ausgelost. In den auf den 31. März 2026 angesetzten Viertelfinals des FVRZ-Cups wird es nur ein Duell unter Zweitligisten geben. Regensdorf spielt zu Hause gegen Veltheim. Dafür wird mindestens ein unterklassiges Team den Halbfinal erreichen; in einer weiteren Partie treffen nämlich Uitikon (4.) und Buttikon (3.) aufeinander. Ebenfalls Chancen ausrechnen dürfen sich die Drittligsten Blue Stars (gegen Stäfa) und Siebnen (gegen Wiesendangen).