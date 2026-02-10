Martin Gubler: "Wir haben etwas Besonderes aufgebaut"

Martin Gubler ist seit 25 Jahren Präsident des SV Höngg. – Foto: zvg

Seit Jahren hält sich der SV Höngg in der 1. Liga konstant. Im Interview mit FuPa Zürich spricht der langjährige Vereinspräsident Martin Gubler über die bevorstehende Rückrunde und die Werte, die "seinen" Verein zu etwas Besonderem in der regionalen Fussball-Landschaft machen.

Nun, für uns ist das keine neue Situation. Wir kennen es, dass wir knapp über dem Strich sind. Vielfach schafften wir in der Vergangenheit den Klassenerhalt dann auch. Nun gilt es, ruhig weiterzuarbeiten und das Vertrauen zu haben, dass es gut kommt. Wir sind überzeugt, dass wir dieses Ziel erreichen können.

Vor der Rückrunde befinden sich sowohl die erste , die zweite als auch die dritte Mannschaft im Abstiegskampf. Wie geht man beim SV Höngg mit dieser Ausgangslage um?

Wenn ich die Hinrunde der ersten Mannschaft Revue passieren lasse, stelle ich fest, dass wir vielfach nahe dran waren. Wir waren schlicht zu wenig effizient im Abschluss. Man muss aber auch sehen: Einige Spieler mit viel Erfahrung sind gegangen . Es ist ein junges Team, das wir da in der 1. Liga haben. Somit ist es ein Stück weit erklärbar, dass wir um den Ligaerhalt kämpfen.

Die erste Mannschaft ist bei Saisonhälfte Drittletzter mit zwei Punkten Vorsprung auf den Strich. Das sieht nicht so gut aus.

Und bei der zweiten respektive der dritten Mannschaft?

Unsere zweite Mannschaft ist für mich klar unter Wert klassiert. Bei diesem Team ist das Potenzial für mehr sicherlich vorhanden. Die dritte Mannschaft als Aufsteiger musste sich noch an den höheren Rhythmus gewöhnen. Das brauchte Zeit. Sie kann den Ligaerhalt aber schaffen. Für alle unsere Aktiven-Teams gilt: Wir müssen uns den Klassenerhalt mit Kampf und Einsatz in jedem Spiel und in jedem Training erarbeiten. Uns ist aber auch bewusst: bei den Männern mit einer ersten Mannschaft in der 1. Liga, einer zweiten Mannschaft in der 2. Liga regional, einer dritten Mannschaft in der 3. Liga, mit dem A-Junioren-Team in der Youth League und der ersten Mannschaft der Frauen in der 2. Liga, sind wir zurzeit als Verein gut aufgestellt.

In der ersten und in der zweiten Mannschaft ist es zu Trainerwechseln gekommen. Sind dies zusätzliche Herausforderungen im Hinblick auf den Rückrundenstart?

Wir kennen die neuen Trainer und Assistenten. Sie sind schon länger beim SVH. So ist ein nahtloser Übergang gewährleistet. Diese Leute leben die Werte des Vereins. Deshalb sind wir überzeugt, dass es gut kommt.

Der SV Höngg steht für Kontinuität. Wie bringt man dies als Verein hin?

Es ist diese Kultur, die wir pflegen. Da besteht in allen Abteilungen ein grosser Zusammenhalt unter den Spielern, den Trainern, auch im Vorstand und bei den Freiwilligen. Bei uns sind viele bereit, anzupacken und eine Zusatzmeile zu gehen. Das ist nicht selbstverständlich. Über die Jahre hinweg haben wir da etwas Besonderes aufgebaut. Und die Vereinsmitglieder tragen diese Werte nach draussen. Das ist toll.

Und was macht ihr, wenn mal ein Typ kommt, der die Werte nicht so lebt?

In der Regel merkt man das relativ schnell und dann trennt man sich wieder. Zum Beispiel ist dies dann der Fall, wenn es einem potenziellen neuen Spieler um das Geld geht.

In punkto Geld ist der SV Höngg so etwas wie das Gegenbeispiel zur meist zahlenden Konkurrenz auf Stufe 1. Liga. Und trotzdem hält sich die erste Mannschaft seit neun Saisons in dieser Spielklasse. Was ist das Erfolgsrezept?

Ich denke, man kann sagen: Viele Spieler der ersten Mannschaft spielen einfach gerne für ihren Verein. Externe kommen oftmals zu uns, weil bei uns einfach Vieles stimmt. Sie gewichten Faktoren wie Vereinsleben, Zusammenhalt höher als das Geld, welches sie vielleicht anderswo verdienen könnten. Wir rekrutieren auch vielfach aus dem Umfeld von Spielern. Zum Teil haben wir aber auch Leute, die an der ETH Hönggerberg studieren und einen Verein suchen, in dem sie ambitioniert Fussball spielen könnten. Diesbezüglich hatten wir auch schon Anfragen aus der Romandie, weil unser Ruf offensichtlich auch dort bekannt zu sein scheint, was uns natürlich sehr freut.

Andere renommierte Vereine aus der Stadt Zürich spielten früher auch weiter oben, müssen aber mittlerweile tiefer stapeln. Was macht ihr in Höngg anders?

Es ist schon so: Wenn man absteigt, besteht immer das Risiko, dass Spieler gehen. Darum braucht es eine gewisse Bindung zum Club an sich. Als wir abstiegen, ist immer das Gros des Teams zusammengeblieben. So schafft man Kontinuität.

Dafür ist für einen Verein auch entscheidend, dass aus der Juniorenabteilung gute Spieler für die Aktiven nachkommen.

Das ist absolut zentral. Wir müssen den Juniorinnen und Junioren individuelle Perspektiven geben. So kann es auch mal sein, dass ein Junior zuerst einmal in der dritten oder zweiten Mannschaft spielt und dann irgendwann, wenn es passt, respektive, wenn die Zeit reif ist, in die erste Mannschaft nachkommt. Für die Integration von Spielern aus dem Nachwuchs ist es von Vorteil, dass wir bei den Männern über je eine Aktiv-Mannschaft in der 1. Liga, 2. Liga und 3. Liga verfügen und dass das Frauen-Team in der 2. Liga spielt.

Der Verein scheint gut aufgestellt zu sein. Wie gewährleistet die Vereinsleitung, dass diese Kontinuität auch in Zukunft noch lange bestehen bleibt?

Aus meiner Sicht sind drei Bereiche entscheidend: die Infrastruktur, das Sportliche und die Organisation. Unser Verein braucht gute Trainings- und Spielbedingungen. Der Kunstrasen wird im Sommer ersetzt. Zudem sind wir dran, dass es mit einem dritten Spielfeld klappt. Sportlich gesehen, brauchen wir im Club sowohl Leistungsteams an der Spitze als auch die Breitensportteams, aus denen vielfach treue, langjährige Vereinsfunktionäre hervorgehen können. Darüber hinaus muss der Verein finanziell unabhängig und gesund bleiben. Und wir brauchen gute Trainer und Assistenten mit fussballerischen und sozialen Kompetenzen. Generell brauchen wir Menschen im Verein, die unsere Werte leben.

