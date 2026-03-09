Neuer FCP 1 – Auswärtssieg im Juchhof von Lorenzo Gandossi · Heute, 12:22 Uhr · 0 Leser



SC YF Juventus 2 – FCP 1 2:4 (2:1)



2’ 1:0 YF

30’ 2:0 YF

43’ 2:1 Leon Fazlija (Iten)

54’ 2:2 Siro Wolfer (Ceesay)

72’ 2:3 Yann Ngouoko (Ceesay)

90’ 2:4 Jonas Meilinger (Ngouoko)





In einem gut geführten Testspiel gegen die Reserven von YF Juventus (2. Liga) ging der FCP am Ende als verdienter Sieger vom Platz.



Die Startphase verlief jedoch alles andere als ideal. Kaum angepfiffen, lag der FCP bereits früh im Rückstand. Nach einer verschlafenen Anfangsphase konnte YF Juventus in der 30. Minute sogar auf 2:0 erhöhen. Trotz einiger guter Chancen wollte der Ball zunächst nicht ins Tor – bis Leon Fazlija kurz vor der Pause den wichtigen Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte.





Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Pfäffiker deutlich selbstbewusster und aggressiver. Defensiv liess man kaum mehr Chancen zu und offensiv zeigte sich das Team deutlich effizienter. So drehte der FCP den 2:0 Rückstand eindrücklich und verwandelte ihn in einen verdienten 4:2 Auswärtssieg.



Das nächste Testspiel findet am kommenden Samstag um 18:00 Uhr im Barzloo gegen den FC Kilchberg-Rüschlikon 1 statt.



❤️🤍 HOPP FCP ❤️🤍