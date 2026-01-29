Horgen mit mehr Tiefe im Kader

– Foto: regional - fussball.ch

Der Zweitliga-Tabellenzehnte FC Horgen verstärkt sich für die zweite Meisterschaftshälfte mit einigen altbekannten Gesichtern.

Die Ausgangslage ist klar: Horgen überwintert in der Gruppe 1 auf Rang 10 – mit zwei Punkten Vorsprung auf den Abstiegsstrich.

Mitte Januar nahm das Fanionteam des FC Horgen den Trainingsbetrieb wieder auf. Nach einer bewusst eingelegten Pause im November und Dezember richtet sich der Fokus nun voll auf die Rückrunde der Zweitliga-Saison.

Unter der Leitung des früheren Juniorentrainers Bastri Selishta, der auf diese Saison hin übernommen hatte , will der FCH in der zweiten Saisonhälfte wichtige Schritte nach vorne machen. Entsprechend intensiv gestaltet sich die Vorbereitung.

Laut einer Mitteilung auf der Vereinswebsite kehren mit Gian Graner und Samkar Lirgyatsang zwei Rückkehrer ins Kader zurück. Beide legten zuletzt eine persönliche Auszeit ein.

Auch von Aussen wurde personell punktuell nachgelegt. Mit Muhamed Ibrahimi kehrt ein alter Bekannter zurück. Der 32-Jährige trug bereits früher das Horgner Dress und lief zuletzt für Kilchberg-Rüschlikon in der 3. Liga auf.

Neu beim FCH ist zudem Victor De la Rosa Almanzar. Der in der Region lebende 21-Jährige spielte zuletzt für den Interregio-Verein FC Dübendorf, kam dort nach einer militärbedingten Pause jedoch nur sporadisch zum Einsatz.

Zuerst nach Barcelona, dann wartet Wiedikon

Ein Höhepunkt der Vorbereitung steht bereits fest: Über ein verlängertes Wochenende reist das Team für ein Mini-Trainingslager nach Barcelona.

Ernst gilt es für die Horgner dann mit einem Heimspiel am 21. März gegen den in der Spitzengruppe überwinterten FC Wiedikon.