Allgemeines
Die meistgeklickten Spieler-Profile des Jahres 2025.
Die meistgeklickten Spieler-Profile des Jahres 2025. – Foto: Canva

Klick-Könige '25: Diese Spielerprofile wurden am häufigsten angeschaut

Jetzt die Top-30 des vergangenen Jahres entdecken!

Welche Spieler haben im vergangenen Jahr auf FuPa Zürich am meisten interessiert? Wir haben für euch die 30 Profile mit den meisten Seitenaufrufen 2025 zusammengestellt.

  1. Eni Hoxha (FC Red Star) - 8'596 Aufrufe (Platzierung im Vorjahr 2024: -)
  2. Liam Bachmann (FC Seefeld, zuvor FC Bassersdorf) - 6'176 Aufrufe (-)
  3. Patrice Eigenheer (FC Seuzach) - 4'674 Aufrufe (-)
  4. Marc Jungi (FC Regensdorf) - 3'541 Aufrufe (4.)
  5. Edison Syla (FC Weesen) - 3'420 Aufrufe (19.)
  6. Joâo Miguel Pereira Almeida (Zürich City SC, zuvor FC Dübendorf, FC Brüttisellen-Dietlikon) - 3'221 Aufrufe (5.)
  7. Adrian Xhemajli (FC Kloten, zuvor FC Seuzach) - 3'174 Aufrufe (-)
  8. Taulant Syla (FC Weesen) - 3'130 Aufrufe (-)
  9. Siro Sacconi (FC Wädenswil, zuvor FC Thalwil) - 3'018 Aufrufe (7.)
  10. Chris Suter (FC Weesen, zuvor FC Lachen/Altendorf) - 2'973 Aufrufe (12.)

  11. Patrick Pereira Da Costa (FC Oetwil-Geroldswil) - 2'972 Aufrufe (2.)
  12. Daniel Di Bella (FC Männedorf II) - 2'889 Aufrufe (-)
  13. Lazar Stojkovic (FC Seefeld II, davor SV Seebach) - 2'880 Aufrufe (-)
  14. Denis Dzepo (Zürich City SC, davor FC Brüttisellen-Dietlikon) - 2'789 Aufrufe (17.)
  15. Lukas Zwahlen (SV Schaffhausen, davor FC Kreuzlingen, YF Juventus) - 2'778 Aufrufe (-)
  16. Joel Rümmeli (SC Winterthur United, zuvor FC Weisslingen) - 2'666 Aufrufe (-)
  17. Arian Nasufaj (FC Schlieren) - 2'620 Aufrufe (-)
  18. Jan Gygax (FC Ellikon Marthalen) - 2'560 Aufrufe (-)
  19. Brian Bellis (FC Wettswil-Bonstetten) - 2'525 Aufrufe (-)
  20. Levin Brunner (FC Greifensee) - 2'525 Aufrufe (-)

  • Andre Brasnjic (FC Glattbrugg) - 2'464 Aufrufe (-)
  • Siro Christen (FC Unterstrass) - 2'462 Aufrufe (-)
  • Antonio Kaba Mangrei (FC Brüttisellen-Dietlikon, zuvor SV Höngg) - 2'453 Aufrufe (3.)
  • Cédric Brunner (FC Wollishofen) - 2'340 Aufrufe (-)
  • Leandro Lorito (FC Oetwil-Geroldswil) - 2'318 Aufrufe (-)
  • Rinor Haxhiu (FC Seefeld II, zuvor FC Schwamendingen) - 2'294 Aufrufe (-)
  • Alessandro Quarta (FC Wülflingen) - 2'261 Aufrufe (-)
  • Carlo Gamboni (FC Herrliberg) - 2'238 Aufrufe (-)
  • David Rajic (SC Winterthur United) - 2'235 Aufrufe (-)
  • Mergim Bajrami (Zürich City SC) - 2'200 Aufrufe (-)

