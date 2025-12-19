Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Halle
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Beim Schiedsrichterturnier Wiesbaden nehmen 40 Mannschaften teil. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv
Der Hallenturnier-Fahrplan für Wiesbaden und die Region
Alle Budenzauber-Events im Winter im Überblick +++ Grewatsch-Gedächtnisturnier in Flörsheim-Wicker steht noch vor Weihnachten anrn
In den heimischen Ligen herrscht Winterpause - was nicht bedeutet, dass auch Fußballpause herrscht. Denn dafür startet der Budenzauber so richtig. Wir geben euch einen Überblick über alle Hallenturniere, die im Winter in Wiesbaden, dem Rheingau-Taunus und dem Main-Taunus stattfinden. Alle Turniere sind chronologisch nach Datum sortiert. In dieser Liste sind zunächst die Aktiventurniere der Herren aufgelistet. Euch fehlt ein Turnier? Dann schreibt uns eine Email an fupa@vrm.de!