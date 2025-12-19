 2025-12-17T10:26:01.779Z

Beim Schiedsrichterturnier Wiesbaden nehmen 40 Mannschaften teil. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Der Hallenturnier-Fahrplan für Wiesbaden und die Region

Alle Budenzauber-Events im Winter im Überblick +++ Grewatsch-Gedächtnisturnier in Flörsheim-Wicker steht noch vor Weihnachten anrn

In den heimischen Ligen herrscht Winterpause - was nicht bedeutet, dass auch Fußballpause herrscht. Denn dafür startet der Budenzauber so richtig. Wir geben euch einen Überblick über alle Hallenturniere, die im Winter in Wiesbaden, dem Rheingau-Taunus und dem Main-Taunus stattfinden. Alle Turniere sind chronologisch nach Datum sortiert. In dieser Liste sind zunächst die Aktiventurniere der Herren aufgelistet. Euch fehlt ein Turnier? Dann schreibt uns eine Email an fupa@vrm.de!

20./21. Dezember

Jürgen-Grewatsch-Gedächtnisturnier (Ausrichter SV 09 Flörsheim)

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

27./28. Dezember

sw-netz-Cup (Ausrichter TSV Bleidenstadt)

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

Zum Kurier-Livestream am Finaltag (Link folgt!)

3. Januar

Peter-Reitz-Turnier (Ausrichter: FC Naurod)

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

3./4. Januar

Hallenmasters der U15-Juniorinnen (in der Horst-Bundschuh-Halle)

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

9.-11. Januar

Schiedsrichterturnier Wiesbaden

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

WK-Livestream vom Finaltag (Link folgt)

10. Januar

"Budenzauber" in der Ländcheshalle (Ausrichter: TV Wallau)

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

10./11. Januar

Hallenturnier in Sulzbach (Ausrichter: FC Sulzbach)

A-Turnier

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

B-Turnier

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

17. Januar

Offensiv-Cup powered by TaunusSparkasse (in der Kreissporthalle Kriftel)

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

Alle Highlights bei FuPa.TV

17./18. Januar

Liliencup

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

Zum Kurier-Livestream (Link folgt)

