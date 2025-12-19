Der Hallenturnier-Fahrplan für Wiesbaden und die Region

In den heimischen Ligen herrscht Winterpause - was nicht bedeutet, dass auch Fußballpause herrscht. Denn dafür startet der Budenzauber so richtig. Wir geben euch einen Überblick über alle Hallenturniere, die im Winter in Wiesbaden, dem Rheingau-Taunus und dem Main-Taunus stattfinden. Alle Turniere sind chronologisch nach Datum sortiert. In dieser Liste sind zunächst die Aktiventurniere der Herren aufgelistet. Euch fehlt ein Turnier? Dann schreibt uns eine Email an fupa@vrm.de!