Sonnenberger Moral beim Bleidenstadter Budenzauber

Taunusstein. Traumtore, spannende Spiele, knappe Entscheidungen und am Ende eine glückliche Spielvereinigung Sonnenberg: Die 53. Auflage des Bleidenstadter Fußball-Hallenturniers, des sw-netz-Cups des TSV Bleidenstadt, bot den knapp 300 Zuschauern an beiden Turniertagen (der Finaltag auch im Re-Live dieser Zeitung) beste Unterhaltung. Vor allem die Endspiele hatten es in sich und waren an Dramatik kaum zu überbieten.

Gleich zu Beginn des zweiten Turniertags setzte Sonnenbergs Mesut Havan ein Ausrufezeichen. Im ersten Spiel gegen den Vorjahresdritten SG Bad Schwalbach/Langenseifen, für den nach der Zwischenrunde bereits Schluss war, sorgte er mit einer sehenswerten Rabona-Einlage für ein Raunen in der Halle.

Der Turnierauftakt am Samstag begann mit vier Dreiergruppen – und hielt einige Überraschungen bereit. So mussten sowohl Gruppenligist FC Bierstadt als auch der Kreisoberliga-Herbstmeister Freie Turnerschaft Wiesbaden frühzeitig die Segel streichen. Für Aufsehen sorgte zudem der SV Seitzenhahn, der nicht nur die „Freien“, sondern auch den späteren Finalisten SG Orlen bezwang. Auch die A-Ligisten TuS Kemel und SV Neuhof überzeugten, verpassten am Sonntag – in zwei Vierergruppen qualifizierten sich jeweils die beiden Erstplatzierten für die Endspiele – jedoch den Einzug ins Halbfinale.

Besonders bitter verlief der Sonntag für den SV Neuhof. Gegen den SV Frauenstein, bei dem sich Lars Könenberg mit zehn Treffern als bester Torschütze des Turniers hervortat, hätte ein Punkt zum Weiterkommen gereicht, stattdessen setzte es eine 1:5-Niederlage, die dem Veranstalter TSV Bleidenstadt noch das Halbfinalticket bescherte. In der Parallelgruppe machten die SG Orlen und die SpVgg. Sonnenberg früh klar, dass der Weg ins Halbfinale nur über sie führen würde.

Nils Döringer mit Lucky-Punch im Taunussteiner Halbfinalderby

Im kreisoberligainternen Duell zwischen Frauenstein und Sonnenberg bewies die Elf vom Spitzkippel Moral, drehte einen 0:1-Rückstand und gewann am Ende mit 3:2. Noch dramatischer verlief das zweite Halbfinale: Im Derby gegen den TSV Bleidenstadt löste die SG Orlen mit einem Treffer in der allerletzten Aktion das Finalticket. Nach einem wilden Spielverlauf (1:0, 1:2, 4:2, 4:4) sorgte Nils Döringer mit dem 5:4 für ausgelassenen Jubel bei der SGO. Ein kleiner Wermutstropfen für den TSV, bei dem Coach Markus Hauptkorn selbst mit auf dem Feld stand: Das Spiel um Platz drei musste aus Zeitgründen im Neun-Meter-Schießen entschieden werden, dort setzte sich der Vorjahressieger mit 5:4 gegen Frauenstein durch.

Alex Kopp zum zweiten Mal als Coach Turniersieger

Im Finale zeigte Sonnenberg erneut große Nehmerqualitäten. Zweimal glich Aleksandar Vukovic aus, ehe Timo Schmidts Treffer zum 3:2 den Schlusspunkt setzte – auch, weil die SpVgg. in Unterzahl einen weiteren Gegentreffer verhinderte. Entsprechend zufrieden zeigte sich Vukovic nach Abpfiff: „Es fühlt sich natürlich super an, der Mannschaft gegen einen sehr starken Gegner geholfen zu haben. Am ersten Turniertag hatten wir noch Anlaufschwierigkeiten, aber im Laufe des Turniers haben wir uns immer besser eingespielt und ich glaube, dass der Sieg am Ende auch verdient war.“ Auch Trainer Alex Kopp, der 2022 mit Germania Wiesbaden bereits einmal den Turniersieg gefeiert hatte, war voll des Lobes: „Wir haben von den sieben Spielen sechs gewonnen. Das war eine klasse Mannschaftsleistung. Wir haben nicht immer den schönsten Fußball gespielt, dafür haben wir aber Charakter und Moral bewiesen und ein Team-Gefühl gehabt.“ Nachdem Sonnenberg 2016 und 2019 im Finale an Orlen gescheitert war, gelang nun im dritten Anlauf die Revanche.

Volle Halle, zufriedene Turnierleitung

Zufrieden zeigte sich auch Alfred Hollinger, gemeinsam mit Ralf Naumann, Norman Schlabs und Gerhard Rüppel Veranstalter des Turniers. Angesichts der ausverkauften Halle sprach er von zwei gelungenen Turniertagen und hob insbesondere die Endphase hervor: „Es war deutlich schneller als sonst, weil es auch so eng war. Wir sind zufrieden und werden auch weitermachen“, kündigte Hollinger bereits für das kommende Jahr an.





