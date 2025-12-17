Offensiv-Cup: Hofheimer Stadtderby in Eddersheim-Gruppe

Main-Taunus-Kreis. Am 17. Januar findet nach einjähriger Pause der Offensiv-Cup statt. Das Turnier in der Krifteler Kreishalle wird von den Schiedsrichtern aus dem Main-Taunus-Kreis ausgerichtet. Es werden über 1.000 Zuschauer erwartet. Einen Monat vor dem Hallenturnier stehen die Gruppen fest.

Das große Los haben A-Ligist SV Hofheim, Gruppenligist SG Nassau Diedenbergen und B-Ligist SG Sossenheim gezogen, denn in der Gruppe A treffen sie auf Hessenligisten FC Eddersheim. Die Staustufenelf konnte sich den letzten Titel sichern. "Eddersheim hätte ich nicht unbedingt gebraucht", schmunzelt Hofheims Co-Trainer Michael Pfob. "Wir hoffen, dass wir als Gruppenzweiter ins Viertelfinale kommen."

In Gruppe B kommt es zwischen der SG Oberliederbach und der SG Bremthal zum Kreisoberliga-Duell. Ebenfalls in der Gruppe ist Verbandsligist SV Zeilsheim und Gruppenligist Alemannia Nied. "Ein riesengroßer Dank an die Schiedsrichter", ist dem sportlichen Leiter Wilfried Lampe erstmal wichtig. "Wir werden unser Bestes geben und dann sehen, wie weit wir kommen."

Der VfB Unterliederbach konnte den Pokal im Offensiv-Cup schon häufig in die Höhe stemmen. Dieses Jahr müssen sie gegen Kreisoberligist Germania Weilbach, Gruppenligisten TuRa Niederhöchstadt ran. Dazu steht gegen A-Ligisten SG Höchst ein Derby an. "Wir freuen uns sehr auf das Turnier und haben eine anspruchsvolle und interessante Gruppe zugelost bekommen", blickt der Weilbacher Vertreter auf das Hallenturnier.

In der abschließenden Gruppe D ist der letztjährige Hessenligist TuS Hornau gegen den B-Ligisten DJK Zeilsheim, gegen Verbandsligisten Germania Okriftel und Gruppenligisten Türk Kelsterbach gefordert. "Keine einfache Gruppe für uns, aber wir gehen zuversichtlich in das Turnier", ist Milan Divjak von der Germania optimistisch.

Die Gruppen in der Übersicht:

Gruppe A Taverna Tichero: SV Hofheim, SG Nassau Diedenbergen, SG Sossenheim, FC Eddersheim

Gruppe B Joma: SG Bremthal, SV Zeilsheim, SG Oberliederbach, Alemannia Nied

Gruppe C MeinBoden+: Germania Weilbach, TuRa Niederhöchstadt, SG Höchst, VfB Unterliederbach

Gruppe D Pfungstädter: DJK Zeilsheim, TuS Hornau, Türk Kelsterbach, Germania Okriftel

Hier kommt ihr zum Turnierplan