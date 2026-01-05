Zweitgrößtes U15-Juniorinnen-Event hierzulande

Spannung pur beim Hallenmasters. Auch bei diesem Neunmeterschießen der U15-Juniorinnen um Platz fünf zwischen Eintracht Frankfurt und der SpVg. Aurich. – Foto: Jörg Halisch

Wiesbaden. Kollektive Stille in der Horst-Bundschuh-Halle am Elsässer Platz: Eda Yalcin von der SGS Essen tritt zum Neunmeter an. Mit einem Treffer hätte sie für ihre Mannschaft ausgleichen können. Doch der Ball zischt deutlich am Gehäuse vorbei. Beim Gegner, dem FC Carl-Zeiss Jena, brechen alle Jubel-Dämme, während bei den Essener U15-Juniorinnen die Köpfe nach unten gehen. Mehr Dramatik ging kaum im Finale der zehnten Auflage der Wiesbadener Hallenmasters.

Dabei war dieses Endspiel nur eine von vielen hochklassigen Partien von der Vorrunde bis zu den Platzierungsspielen. „Das waren zwei wundervolle Tage, an denen die Organisation von A bis Z hervorragend funktioniert hat“, strahlte Turnierinitiator Rainer Wagner. Die „Masters“ gelten als zweitgrößtes deutsches Hallenturnier der C-Juniorinnen – nur der Girls-Snow-Cup in Lübbecke ist noch größer. Entsprechend freute sich Wagner über den Besuch von Snow-Cup-Veranstalter Ingo Seidel, dessen Turnier in wenigen Wochen ansteht. Das zehnjährige Jubiläum wurde an beiden Tagen von rund 1500 Zuschauern in einer angenehmen und fairen Atmosphäre begleitet. Auch Carsten Müller, Vorsitzender des erstmals ausrichtenden SV Schierstein 13, zeigte sich zufrieden: „Wir sind sehr glücklich mit dem Verlauf, bei dem alles gestimmt hat.“ Wagner schloss sich an und lobte besonders das rund 40-köpfige Helferteam. Unter das Publikum mischte sich zudem Ex-Mainz-05-Profi Shawn Parker, der mit seiner Fußballschule als einer von vielen Sponsoren das Turnier unterstützte. Auch Annett Moschner, Verbandsmädchenreferentin des Hessischen Fußball Verbands (HFV), schaute bei der Jubiläumsauflage vorbei.