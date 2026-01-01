U15-Hallenmasters feiern Jubiläum

Leidenschaftlicher Hallenfußball vor gut gefüllten Rängen am Elsässer Platz, hier mit den U15-Juniorinnen von Borussia Mönchengladbach und AKA Vorarlberg aus Österreich im vergangenen Jahr, darauf freut sich Turnier-Initiator Rainer Wagner wiederum für 2026. – Foto: Jörg Halisch - Archiv

Wiesbaden. Dieses Wochenende geht das Hallenmasters der U15-Juniorinnen in Wiesbaden in seine zehnte Auflage. Ein Meilenstein für den Mädchenfußball sowie für Initiator Rainer Wagner, der vor zehn Jahren das Turnier ins Leben gerufen hat. „Aus einer Schnapsidee ist ein gestandenes Turnier geworden“, freut er sich über ein weiteres Highlight direkt zum Start ins neue Jahr. Austragungsort ist erneut die Horst-Bundschuh-Halle am Elsässer Platz, in der sich am Samstag und Sonntag einige der besten Nachwuchsteams im Mädchenfußball messen. Der Eintritt ist frei, los geht es am Samstag ab 10.30 Uhr.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Gespielt wird in zwei Gruppen mit je sieben Mannschaften. Die jeweils vier besten Teams qualifizieren sich für die Platzierungsspiele am Sonntag, an dem ab 15 Uhr die Plätze eins bis acht ausgespielt werden. Regeltechnisch bleibt alles beim Bewährten: Gespielt wird fünf gegen fünf mit einer Mischung aus klassischen Hallenfußballregeln und Futsal-Elementen. Die Spielzeit beträgt weiter zwölf Minuten.

RB Leipzig und Bayer Leverkusen waren mit ihrer Anmeldung zu spät dran Auch wenn das Teilnehmerfeld in diesem Jahr nur einen internationalen Vertreter umfasst – Twente Enschede aus den Niederlanden –, sind einige Bundesliga-Vereine vertreten. Die österreichische Vorarlberger Auswahl musste aus organisatorischen Gründen absagen. Mit dabei sind unter anderem Titelverteidiger SGS Essen, die TSG Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach. Neu begrüßt werden die Jung-Adlerinnen von Eintracht Frankfurt, der Osnabrücker SC, der SC 07 Bad Neuenahr und die SpVg Aurich. Nicht dabei sind die Mädchen von Mainz 05. Grund dafür seien Überschneidungen einiger Spielerinnen mit der Wiesbadener Talentförderung, die traditionell Teil des Teilnehmerfeldes ist. Turnierinitiator Rainer Wagner zeigt sich zufrieden: „Das ist ein mehr als angenehmes Teilnehmerfeld für das erste Jubiläum.“ Die Nachfrage sei in diesem Jahr besonders früh gewesen, verrät Wagner. Turbine Potsdam, Überraschungsteam des vergangenen Jahres, gehörte zu den ersten Interessenten. Das Prinzip bleibe unverändert: „First come, first served.“ Deshalb seien RB Leipzig und Bayer Leverkusen diesmal nicht dabei. „Die beiden kamen schlicht zu spät“, so Wagner, der sich dennoch sicher ist: „Es wird wieder hochklassig.“