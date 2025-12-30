Nauroder Peter-Reitz-Turnier: Alter Glanz und junges Orga-Team

Wiesbaden. Der Amateurfußball ruht zwar auf den Sportplätzen der Region, doch fußballfreie Zeit ist das nicht: Denn in der Winterpause finden zahlreiche Hallenturniere in Wiesbaden und der Umgebung statt. Nach dem sw-netz-Cup des TSV Bleidenstadt macht in der Landeshauptstadt das Peter-Reitz-Turnier des FC Naurod den Anfang.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Zum 36. mal veranstaltet der FCN sein Turnier, das am 3. Januar (ab 13.30 Uhr) in der Kellerskopfhalle ausgetragen wird. Neu ist, dass sich mit Manuel Hof, Ernest Grabowski, Maximilian Klein, Marius Wanke, Tobias Schmidt und Florian Mach die junge Garde um die sportliche Organisation kümmert. Währen Urgesteine wie Jörg Küster oder Ede Schreiner eher im Hintergrund anpacken.
Hier findet ihr den Spielplan vom Peter-Reitz-Turnier.
„Der Fokus liegt weiter auf einem sportlich attraktiven Turnier mit gutem Fußball und keinen Verletzungen. Die Schiedsrichter sollen lieber einmal zwei Minuten mehr geben, als dass sich die Stimmung erhitzt“, sagt Manuel Hof. Das Teilnehmerfeld mit zwölf Teams ab der Kreisoberliga aufwärts und den beiden Verbandsligisten SV Wiesbaden (Titelverteidiger) und FV Biebrich ist hochkarätig besetzt.