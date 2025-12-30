Am 3. Januar findet das stark besetzte Peter-Reitz-Turnier in Naurod statt. – Foto: Willi Roth - Archiv

Nauroder Peter-Reitz-Turnier: Alter Glanz und junges Orga-Team Hochkarätig besetztes Hallenturnier in der Kellerskopfhalle am 3. Januar

Wiesbaden. Der Amateurfußball ruht zwar auf den Sportplätzen der Region, doch fußballfreie Zeit ist das nicht: Denn in der Winterpause finden zahlreiche Hallenturniere in Wiesbaden und der Umgebung statt. Nach dem sw-netz-Cup des TSV Bleidenstadt macht in der Landeshauptstadt das Peter-Reitz-Turnier des FC Naurod den Anfang.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Zum 36. mal veranstaltet der FCN sein Turnier, das am 3. Januar (ab 13.30 Uhr) in der Kellerskopfhalle ausgetragen wird. Neu ist, dass sich mit Manuel Hof, Ernest Grabowski, Maximilian Klein, Marius Wanke, Tobias Schmidt und Florian Mach die junge Garde um die sportliche Organisation kümmert. Währen Urgesteine wie Jörg Küster oder Ede Schreiner eher im Hintergrund anpacken.