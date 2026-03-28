 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Concordia kassiert erste Pleite, ASV Hamburg & Hamm United punkten

In der Landesliga Hansa kassiert Concordia Hamburg beim SC Condor Hamburg die erste Niederlage, während der Bramfelder SV beim FC Voran Ohe Punkte liegen lässt und ASV Hamburg beim Rahlstedter SC gewinnt.

von red · Heute, 00:35 Uhr · 0 Leser
Archivbild: Concordia Hamburg verliert.
Archivbild: Concordia Hamburg verliert. – Foto: Nina Ruck

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Landesliga Hansa
Concordia
HSV BU
USC Paloma II
Bramfeld

Der 24. Spieltag der Landesliga Hansa: Concordia Hamburg verliert erstmals und unterliegt beim SC Condor Hamburg, während der Bramfelder SV nicht nachzieht. ASV Hamburg feiert unter Mohet Wadhwa einen wichtigen Auswärtssieg, auch HSV Barmbek-Uhlenhorst überzeugt deutlich.

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Dahinter richtet sich der Blick vor allem auf den Bramfelder SV, der beim FC Voran Ohe gefordert ist. Während Bramfeld mit 44 Punkten Rang zwei verteidigt, zeigt die Formkurve leichte Schwankungen. Ohe hingegen bewegt sich stabil im oberen Drittel und könnte mit einem Heimsieg wieder näher an die Top drei heranrücken. Parallel darf auch der SV Altengamme keinen Ausrutscher zulassen: Gegen Schlusslicht Ahrensburger TSV ist die Rollenverteilung klar, alles andere als ein Sieg wäre eine Überraschung.

Im engen Mittelfeld kommt es ebenfalls zu spannenden Duellen. Der VfL Lohbrügge gastiert bei USC Paloma II - beide Teams trennen nur drei Punkte, sodass sich hier direkte Verschiebungen ergeben können. Auch der Rahlstedter SC hat gegen den ASV Hamburg die Chance, sich weiter von der unteren Tabellenhälfte abzusetzen.

Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu: Hamm United FC benötigt gegen den Barsbütteler SV dringend Punkte, während der HSV Barmbek-Uhlenhorst gegen den Oststeinbeker SV den Anschluss nach oben halten will. Zudem treffen mit SC Vier- und Marschlande und Sport-Club Eilbek zwei direkte Konkurrenten im unteren Drittel aufeinander.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
6
0
Abpfiff
Klare Rollenverteilung vor dem Anpfiff: HSV Barmbek-Uhlenhorst (33 Punkte) empfing den Oststeinbeker SV (21 Punkte) und setzte früh ein Zeichen. Bereits in der Anfangsphase traf Claudio Eduardo Ramirez Farias (3.), Nikolaos Christodoulos legte nach (11.). Noch vor der Pause erhöhte Noah Rajabi Ghahreman auf 3:0 (39.). Nach dem Seitenwechsel bauten Makoto Ayano (56.) und Tim Arwed Jonny Aufgebauer (59.) das Ergebnis weiter aus, ehe Ryota Endo den Schlusspunkt setzte (89.). Der HSV klettert mit nun 33 Punkten auf Rang sieben, während Oststeinbek im unteren Tabellenbereich bleibt.

Gestern, 19:30 Uhr
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
1
1
Abpfiff

Im Tabellenkeller holte Hamm United FC (11 Punkte) einen späten Punkt gegen den Barsbütteler SV (34 Punkte). Die Gäste gingen durch Lukas-Tobias Jäckel in der 60. Minute in Führung, ehe Aljoscha Bachert tief in der Nachspielzeit ausglich (90.+8). Hamm bleibt damit auf Rang 15, verkürzt aber den Abstand nach oben, während Barsbüttel im oberen Mittelfeld Punkte liegen lässt.

Gestern, 19:30 Uhr
FC Voran Ohe
FC Voran OheVoran Ohe
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
1
1
Abpfiff

Der Bramfelder SV (45 Punkte) verpasst es, den Druck auf Tabellenführer Concordia Hamburg zu erhöhen. Beim FC Voran Ohe (35 Punkte) reichte es nur zu einem 1:1. Ein Eigentor von Louis Mandel brachte Ohe in Führung (12.), Edward Pfister glich kurze Zeit später aus (18.). Bramfeld bleibt damit Zweiter, kann aber den Rückstand nach oben nicht verkürzen.

Gestern, 20:00 Uhr
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
1
4
Abpfiff

Der ASV Hamburg (23 Punkte) feiert einen wichtigen Auswärtssieg beim Rahlstedter SC (30 Punkte). Die Gastgeber gingen durch David Busch in Führung (28.), doch nach der Pause drehte der ASV die Partie. Malang Lamin Jawla glich per Foulelfmeter aus (58.), Hischem Metidji brachte die Gäste in Führung (60.). In der Schlussphase erhöhten Nikola Kosanic (81.) und Josiah-Frimpong Basoah (88.). Für den ASV ist es der erste Sieg seit der Rückkehr von Trainer Mohet Wadhwa.

Gestern, 20:00 Uhr
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
1
0
Abpfiff
Tabellenführer Concordia Hamburg (54 Punkte) kassiert beim SC Condor Hamburg (40 Punkte) seine erste Niederlage der Saison. In einer von vielen Karten geprägten Partie musste Concordia zwei Platzverweise hinnehmen. Den entscheidenden Treffer erzielte Michael Jordan Löw in der 77. Minute. Condor rückt mit dem Sieg auf Rang drei vor, während Concordia trotz der Niederlage an der Tabellenspitze bleibt. Bramfeld hat immer noch neun Punkte weniger, zudem eine Partie mehr als "Cordi" absolviert.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag

Heute, 15:00 Uhr
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
Ahrensburger TSV
Ahrensburger TSVTSV Ahrensb.
15:00
Spieltext Altengamme - TSV Ahrensb.

Heute, 15:00 Uhr
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
15:00
Spieltext SCVM - SC Eilbek

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Landesliga Hansa: die Spiele am Sonntag

Morgen, 13:00 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
13:00
Spieltext USC Paloma II - Lohbrügge

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Rahlstedter SC
Fr., 10.04.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - SC Condor Hamburg
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Oststeinbeker SV
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - USC Paloma II
Sa., 11.04.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - SC Vier- und Marschlande
Sa., 11.04.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SV Altengamme
So., 12.04.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - HSV Barmbek-Uhlenhorst
So., 12.04.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - FC Voran Ohe

26. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - ASV Hamburg
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - VfL Lohbrügge
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Ahrensburger TSV
Sa., 18.04.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Barsbütteler SV
Sa., 18.04.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Concordia Hamburg
So., 19.04.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - Oststeinbeker SV
So., 19.04.26 12:45 Uhr Rahlstedter SC - Bramfelder SV
So., 19.04.26 16:00 Uhr USC Paloma II - Hamm United FC

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