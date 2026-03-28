Concordia kassiert erste Pleite, ASV Hamburg & Hamm United punkten

Archivbild: Concordia Hamburg verliert. – Foto: Nina Ruck

Der 24. Spieltag der Landesliga Hansa: Concordia Hamburg verliert erstmals und unterliegt beim SC Condor Hamburg, während der Bramfelder SV nicht nachzieht. ASV Hamburg feiert unter Mohet Wadhwa einen wichtigen Auswärtssieg, auch HSV Barmbek-Uhlenhorst überzeugt deutlich.

Im engen Mittelfeld kommt es ebenfalls zu spannenden Duellen. Der VfL Lohbrügge gastiert bei USC Paloma II - beide Teams trennen nur drei Punkte, sodass sich hier direkte Verschiebungen ergeben können. Auch der Rahlstedter SC hat gegen den ASV Hamburg die Chance, sich weiter von der unteren Tabellenhälfte abzusetzen.

Dahinter richtet sich der Blick vor allem auf den Bramfelder SV, der beim FC Voran Ohe gefordert ist. Während Bramfeld mit 44 Punkten Rang zwei verteidigt, zeigt die Formkurve leichte Schwankungen. Ohe hingegen bewegt sich stabil im oberen Drittel und könnte mit einem Heimsieg wieder näher an die Top drei heranrücken. Parallel darf auch der SV Altengamme keinen Ausrutscher zulassen: Gegen Schlusslicht Ahrensburger TSV ist die Rollenverteilung klar, alles andere als ein Sieg wäre eine Überraschung.

Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu: Hamm United FC benötigt gegen den Barsbütteler SV dringend Punkte, während der HSV Barmbek-Uhlenhorst gegen den Oststeinbeker SV den Anschluss nach oben halten will. Zudem treffen mit SC Vier- und Marschlande und Sport-Club Eilbek zwei direkte Konkurrenten im unteren Drittel aufeinander.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

Klare Rollenverteilung vor dem Anpfiff: HSV Barmbek-Uhlenhorst (33 Punkte) empfing den Oststeinbeker SV (21 Punkte) und setzte früh ein Zeichen. Bereits in der Anfangsphase traf Claudio Eduardo Ramirez Farias (3.), Nikolaos Christodoulos legte nach (11.). Noch vor der Pause erhöhte Noah Rajabi Ghahreman auf 3:0 (39.). Nach dem Seitenwechsel bauten Makoto Ayano (56.) und Tim Arwed Jonny Aufgebauer (59.) das Ergebnis weiter aus, ehe Ryota Endo den Schlusspunkt setzte (89.). Der HSV klettert mit nun 33 Punkten auf Rang sieben, während Oststeinbek im unteren Tabellenbereich bleibt.

Im Tabellenkeller holte Hamm United FC (11 Punkte) einen späten Punkt gegen den Barsbütteler SV (34 Punkte). Die Gäste gingen durch Lukas-Tobias Jäckel in der 60. Minute in Führung, ehe Aljoscha Bachert tief in der Nachspielzeit ausglich (90.+8). Hamm bleibt damit auf Rang 15, verkürzt aber den Abstand nach oben, während Barsbüttel im oberen Mittelfeld Punkte liegen lässt.

Der Bramfelder SV (45 Punkte) verpasst es, den Druck auf Tabellenführer Concordia Hamburg zu erhöhen. Beim FC Voran Ohe (35 Punkte) reichte es nur zu einem 1:1. Ein Eigentor von Louis Mandel brachte Ohe in Führung (12.), Edward Pfister glich kurze Zeit später aus (18.). Bramfeld bleibt damit Zweiter, kann aber den Rückstand nach oben nicht verkürzen.

Der ASV Hamburg (23 Punkte) feiert einen wichtigen Auswärtssieg beim Rahlstedter SC (30 Punkte). Die Gastgeber gingen durch David Busch in Führung (28.), doch nach der Pause drehte der ASV die Partie. Malang Lamin Jawla glich per Foulelfmeter aus (58.), Hischem Metidji brachte die Gäste in Führung (60.). In der Schlussphase erhöhten Nikola Kosanic (81.) und Josiah-Frimpong Basoah (88.). Für den ASV ist es der erste Sieg seit der Rückkehr von Trainer Mohet Wadhwa.

Tabellenführer Concordia Hamburg (54 Punkte) kassiert beim SC Condor Hamburg (40 Punkte) seine erste Niederlage der Saison. In einer von vielen Karten geprägten Partie musste Concordia zwei Platzverweise hinnehmen. Den entscheidenden Treffer erzielte Michael Jordan Löw in der 77. Minute. Condor rückt mit dem Sieg auf Rang drei vor, während Concordia trotz der Niederlage an der Tabellenspitze bleibt. Bramfeld hat immer noch neun Punkte weniger, zudem eine Partie mehr als "Cordi" absolviert.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag