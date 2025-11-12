 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Zauberhafter Schlenzer: Das ist der Amateur-Torschütze des Monats

775 Fans haben abgestimmt beim FALTER Amateur-Tor des Monats 👑⚽️: Die Nr. 1 steht fest nach dem dreitägigen Voting

Sechs Amateurkicker hatten die Chance auf den Titel "FALTER Amateur-Torschütze des Monats"! 🏆⚽️ Nun hat unsere Community einen Sieger gekürt! So verteilten sich die Stimmen auf die Kandidaten.

👑 Oktober-Voting - Wer war dabei?
1. Tim Hamann, SV Dallgow 47, Kreisoberliga Havelland (Brandenburg)2. Marlon Große, TuS Chlodwig Zülpich, Landesliga (Mittelrhein)3. Ferhat Celik, FC Türk Kelsterbach II, Kreisliga B Main-Taunus (Hessen)4. Yannik Saag, SV Lürrip III, Kreisliga C Mönchengladbach (Niederrhein)5. Cedric Linder, FV Tennenbronn, Bezirksliga Schwarzwald (Südbaden)6. Dennis Picknik, SG Niedersonthofen/Martinszell, Landesliga Südwest (Bayern)

And the winner is...

👑 219 Stimmen für Yannik Saag (SV Lürrip III), vor 🥈 Dennis Picknik (SG Niedersonthofen/Martinszell) mit 156 Stimmen und 🥉 Marlon Große (TuS Chlodwig Zülpich) mit 132 Stimmen.

Herzlichen Glückwunsch an den Monats-Sieger - wir melden uns bei Dir! 🎁 Und danke an alle Teilnehmer!

⚽️ Alle Tore im Video:

🎥 Welche Tore wurden ausgewählt?
Vorgeschlagen werden konnten alle Tore aus dem Amateurfußball, die im vergangenen Monat in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind. Neben euren selbst gefilmten Videos (FuPa.tv etc) konnten auch Tore von Anbietern wie Staige/Soccerwatch oder Sporttotal.tv vorgeschlagen werden! Die FuPa-Jury hat aus allen Vorschlägen die Besten ermittelt.



⚽️ Kann ich noch Tore einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! 📬 Bei "Falter Amateur-Tor des Monats Juni/Juli" kann die Einsendung nicht mehr berücksichtigt werden, für die Ausgabe nächsten Monat jedoch schon! Zudem: wir bereiten alle guten Videos auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

Hall of Fame 🏅

Amateur-Torschützen des Jahres 🥇

Amateur-Torschützen des Monats 🥇

