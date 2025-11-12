Zauberhafter Schlenzer: Das ist der Amateur-Torschütze des Monats

– Foto: Imago Images

Sechs Amateurkicker hatten die Chance auf den Titel "FALTER Amateur-Torschütze des Monats"! 🏆⚽️ Nun hat unsere Community einen Sieger gekürt! So verteilten sich die Stimmen auf die Kandidaten.

👑 Oktober-Voting - Wer war dabei?

1. Tim Hamann, SV Dallgow 47, Kreisoberliga Havelland (Brandenburg)

2. Marlon Große, TuS Chlodwig Zülpich, Landesliga (Mittelrhein)

3. Ferhat Celik, FC Türk Kelsterbach II, Kreisliga B Main-Taunus (Hessen)

4. Yannik Saag, SV Lürrip III, Kreisliga C Mönchengladbach (Niederrhein)

5. Cedric Linder, FV Tennenbronn, Bezirksliga Schwarzwald (Südbaden)

6. Dennis Picknik, SG Niedersonthofen/Martinszell, Landesliga Südwest (Bayern) And the winner is...