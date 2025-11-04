Zauber-Solo & Volley-Knaller: Wer wird Amateur-Torschütze des Monats?

Vor knapp vier Wochen hat die FuPa-Community Niklas Maimer vom Oberpfälzer Landesligisten SpVgg Lam zum Amateur-Torschützen des Monats gekürt. Seitdem gab's wieder einige Traumtore auf dem Amateurfußball-Plätzen Deutschlands. Die Privatbrauerei Falter und FuPa suchen das neue FALTER Amateur-Tor des Monats!
📣 Voting: Gib deinen Freunden per WhatsApp Bescheid!
⚽️ Alle Tore im Video:
👑 Wer ist dabei?
1. Tim Hamann, SV Dallgow 47, Kreisoberliga Havelland (Brandenburg) 2. Marlon Große, TuS Chlodwig Zülpich, Landesliga (Mittelrhein) 3. Ferhat Celik, FC Türk Kelsterbach II, Kreisliga B Main-Taunus (Hessen) 4. Yannik Saag, SV Lürrip III, Kreisliga C Mönchengladbach (Niederrhein) 5. Cedric Linder, FV Tennenbronn, Bezirksliga Schwarzwald (Südbaden) 6. Dennis Picknik, SG Niedersonthofen/Martinszell, Landesliga Südwest (Bayern)
⏳ Wie läuft das Voting?
🎥 Welche Tore wurden ausgewählt?
Vorgeschlagen werden konnten alle Tore aus dem Amateurfußball, die im vergangenen Monat in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind. Neben euren selbst gefilmten Videos (FuPa.tv etc) konnten auch Tore von Anbietern wie Staige/Soccerwatch oder Sporttotal.tv vorgeschlagen werden! Die FuPa-Jury hat aus allen Vorschlägen die Besten ermittelt.
⚽️ Kann ich noch Tore einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! 📬 Bei "Falter Amateur-Tor des Monats Juni/Juli" kann die Einsendung nicht mehr berücksichtigt werden, für die Ausgabe nächsten Monat jedoch schon! Zudem: wir bereiten alle guten Videos auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.
