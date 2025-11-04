 2025-10-30T14:25:35.653Z

Zauber-Solo & Volley-Knaller: Wer wird Amateur-Torschütze des Monats?

Falter Amateur-Tor des Monats Oktober 👑: Jetzt abstimmen für euren Favoriten +++ VIDEO mit allen Traumtoren

Vor knapp vier Wochen hat die FuPa-Community Niklas Maimer vom Oberpfälzer Landesligisten SpVgg Lam zum Amateur-Torschützen des Monats gekürt. Seitdem gab's wieder einige Traumtore auf dem Amateurfußball-Plätzen Deutschlands. Die Privatbrauerei Falter und FuPa suchen das neue FALTER Amateur-Tor des Monats!

📣 Voting: Gib deinen Freunden per WhatsApp Bescheid!

⚽️ Alle Tore im Video:

👑 Wer ist dabei?
1. Tim Hamann, SV Dallgow 47, Kreisoberliga Havelland (Brandenburg)2. Marlon Große, TuS Chlodwig Zülpich, Landesliga (Mittelrhein)3. Ferhat Celik, FC Türk Kelsterbach II, Kreisliga B Main-Taunus (Hessen)4. Yannik Saag, SV Lürrip III, Kreisliga C Mönchengladbach (Niederrhein)5. Cedric Linder, FV Tennenbronn, Bezirksliga Schwarzwald (Südbaden)6. Dennis Picknik, SG Niedersonthofen/Martinszell, Landesliga Südwest (Bayern)



Wie läuft das Voting?

  • Wann kann ich abstimmen?
    Ab sofort bis kommenden Freitag, 07. November 2025 um 12 Uhr.
  • Wie kann ich abstimmen?
    Hier geht's zum Voting.
  • Was gibt's zu gewinnen?
    Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.

🎥 Welche Tore wurden ausgewählt?
Vorgeschlagen werden konnten alle Tore aus dem Amateurfußball, die im vergangenen Monat in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind. Neben euren selbst gefilmten Videos (FuPa.tv etc) konnten auch Tore von Anbietern wie Staige/Soccerwatch oder Sporttotal.tv vorgeschlagen werden! Die FuPa-Jury hat aus allen Vorschlägen die Besten ermittelt.



⚽️ Kann ich noch Tore einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! 📬 Bei "Falter Amateur-Tor des Monats Juni/Juli" kann die Einsendung nicht mehr berücksichtigt werden, für die Ausgabe nächsten Monat jedoch schon! Zudem: wir bereiten alle guten Videos auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

