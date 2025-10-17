Traumfreistoß "auf die 1": Das ist der Amateur-Torschütze des Monats

Sechs Amateurkicker hatten die Chance auf den Titel "FALTER Amateur-Torschütze des Monats"! 🏆⚽️ Nun hat unsere Community einen Sieger gekürt! So verteilten sich die Stimmen auf die Kandidaten.
📱 Das September-Voting - Wer war dabei?
1. Tobias Hohloch, SV Fellbach (Verbandsliga Württemberg)
2. Oliver Krüppel, Victoria Mennrath (Landesliga Niederrhein)
3. Luca Bader, SV Remshalden (Kreisliga A Rems/Murr/Hall)
4. Leon Rommel, TV Elverdissen (Kreisliga A Herford)
5. Niklas Maimer, SpVgg Lam (Landesliga Mitte Bayern)
6. Steven Winterfeld, TFC Wuppertal (Kreisliga B Wuppertal/Niederberg)
And the winner is...
👑 225 Stimmen für TOR 5: Den wuchtigen Traumfreistoß Niklas Maimer vom Oberpfälzer Landesligisten SpVgg Lam vor 🥈 Luca Bader vom SV Remshalden (205 Stimmen) und 🥉 Oliver Krüppel von Victoria Mennrath (193 Stimmen).
Herzlichen Glückwunsch an den Monats-Sieger - wir melden uns bei Dir! 🎁 Und danke an alle Teilnehmer!
⚽️ Alle Tore im Video:
🎁 Was gibt's zu gewinnen?
Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger einen Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.
🎥 Welche Tore wurden ausgewählt?
Vorgeschlagen werden konnten alle Tore aus dem Amateurfußball, die im vergangenen Monat in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind. Neben euren selbst gefilmten Videos (FuPa.tv etc) konnten auch Tore von Anbietern wie Staige/Soccerwatch oder Sporttotal.tv vorgeschlagen werden! Die FuPa-Jury hat aus allen Vorschlägen die Besten ermittelt.
⚽️ Kann ich noch Tore einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! 📬 Bei "Falter Amateur-Tor des Monats Juni/Juli" kann die Einsendung nicht mehr berücksichtigt werden, für die Ausgabe nächsten Monat jedoch schon! Zudem: wir bereiten alle guten Videos auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.
