Zauber-Volley & Rabona: Wer wird Amateur-Torschütze des Monats?

Vor knapp vier Wochen hat die FuPa-Community Christian Bopfinger vom TSV Indersdorf zum Amateur-Torschützen des Monats gekürt. Seitdem gab's wieder einige Traumtore auf dem Amateurfußball-Plätzen Deutschlands. Die Privatbrauerei Falter und FuPa suchen das neue FALTER Amateur-Tor des Monats!







⏳ Wie läuft das Voting?

Wann kann ich abstimmen?

Ab sofort

Ab sofort bis kommenden Freitag, 17. Oktober 2025 um 10 Uhr.

Ab sofort Ab sofort bis kommenden Freitag, 17. Oktober 2025 um 10 Uhr. Wie kann ich abstimmen?

Hier geht's zum Voting.

Hier geht's zum Voting. Was gibt's zu gewinnen?

Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.

🎥 Welche Tore wurden ausgewählt?

Vorgeschlagen werden konnten alle Tore aus dem Amateurfußball, die im vergangenen Monat in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind. Neben euren selbst gefilmten Videos (FuPa.tv etc) konnten auch Tore von Anbietern wie Staige/Soccerwatch oder Sporttotal.tv vorgeschlagen werden! Die FuPa-Jury hat aus allen Vorschlägen die Besten ermittelt.







⚽️ Kann ich noch Tore einsenden?

Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! 📬 Bei "Falter Amateur-Tor des Monats Juni/Juli" kann die Einsendung nicht mehr berücksichtigt werden, für die Ausgabe nächsten Monat jedoch schon! Zudem: wir bereiten alle guten Videos auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

_____________________________________________________________

Hall of Fame 🏅

Amateur-Torschützen des Jahres 🥇

Amateur-Torschützen des Monats 🥇