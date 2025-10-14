 2025-10-10T17:03:43.034Z

Zauber-Volley & Rabona: Wer wird Amateur-Torschütze des Monats?

Falter Amateur-Tor des Monats September 👑: Jetzt abstimmen für euren Favoriten +++ VIDEO mit allen Traumtoren

Vor knapp vier Wochen hat die FuPa-Community Christian Bopfinger vom TSV Indersdorf zum Amateur-Torschützen des Monats gekürt. Seitdem gab's wieder einige Traumtore auf dem Amateurfußball-Plätzen Deutschlands. Die Privatbrauerei Falter und FuPa suchen das neue FALTER Amateur-Tor des Monats!

⚽️ Alle Tore im Video:

👑 Wer ist dabei?
1. Tobias Hohloch, SV Fellbach (Verbandsliga Württemberg)
2. Oliver Krüppel, Victoria Mennrath (Landesliga Niederrhein)
3. Luca Bader, SV Remshalden (Kreisliga A Rems/Murr/Hall)
4. Leon Rommel, TV Elverdissen (Kreisliga A Herford)
5. Niklas Maimer, SpVgg Lam (Landesliga Mitte Bayern)
6. Steven Winterfeld, TFC Wuppertal (Kreisliga B Wuppertal/Niederberg)



Wie läuft das Voting?

  • Wann kann ich abstimmen?
    Ab sofort
    Ab sofort bis kommenden Freitag, 17. Oktober 2025 um 10 Uhr.
  • Wie kann ich abstimmen?
    Hier geht's zum Voting.
  • Was gibt's zu gewinnen?
    Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.

🎥 Welche Tore wurden ausgewählt?
Vorgeschlagen werden konnten alle Tore aus dem Amateurfußball, die im vergangenen Monat in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind. Neben euren selbst gefilmten Videos (FuPa.tv etc) konnten auch Tore von Anbietern wie Staige/Soccerwatch oder Sporttotal.tv vorgeschlagen werden! Die FuPa-Jury hat aus allen Vorschlägen die Besten ermittelt.



⚽️ Kann ich noch Tore einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! 📬 Bei "Falter Amateur-Tor des Monats Juni/Juli" kann die Einsendung nicht mehr berücksichtigt werden, für die Ausgabe nächsten Monat jedoch schon! Zudem: wir bereiten alle guten Videos auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

