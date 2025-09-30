 2025-09-26T13:47:28.965Z

FuPa.tv
– Foto: Imago/FuPa

Nur zwei Stimmen Vorsprung: Das ist der Amateur-Torschütze des Monats

901 Fans haben abgestimmt beim FALTER Amateur-Tor des Monats 👑⚽️: Die Nr. 🥇 steht fest nach dem dreitägigen Voting

Verlinkte Inhalte

Landesliga Nordost
Kreisklasse 1
B-Klasse 1 Zugspitze
Bezirksliga 3
Verbandsliga

Sechs Amateurkicker hatten die Chance auf den Titel "FALTER Amateur-Torschütze des Monats"! 🏆⚽️ Nun hat unsere Community einen Sieger gekürt! So verteilten sich die Stimmen auf die Kandidaten.

📱 Das August-Voting - Wer war dabei?

1. Yannick Lui, SSC Weißenfels (Verbandsliga, Sachsen-Anhalt)
2. Silvio Golz, SV Anadolu Spor Koblenz (Bezirksliga, Rheinland)
3. Christian Bopfinger, TSV Indersdorf (Kreisklasse, Oberbayern)
4. Tim Markut, VSST Günzlhofen-Oberschweinbach (B-Klasse, Oberbayern)
5. Luca Glauber, SpVgg Mögeldorf (Landesliga Nordost, Mittelfranken)
6. Thomas Tümmers, Türkiyemspor Mönchengladbach (Bezirksliga 3, Niederrhein)

And the winner is...

👑 189 Stimmen für TOR 3: Christian Bopfinger vom oberbayerischen Kreisklassisten TSV Indersdorf - nur 2 (!!!) Stimmen vor 🥈 Silvio Golz (SV Anadolu Spor Koblenz). Ebenfalls knapp dahinter auf Platz 3 🥉 landet Luca Glauber von der SpVgg Mögeldorf.

Herzlichen Glückwunsch an den Monats-Sieger - wir melden uns bei Dir! 🎁 Und danke an alle Teilnehmer!

– Foto: FuPa

⚽️ Alle Tore im Video:

🎁 Was gibt's zu gewinnen?
Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger einen Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.



🎥 Welche Tore wurden ausgewählt?
Vorgeschlagen werden konnten alle Tore aus dem Amateurfußball, die im vergangenen Monat in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind. Neben euren selbst gefilmten Videos (FuPa.tv etc) konnten auch Tore von Anbietern wie Staige/Soccerwatch oder Sporttotal.tv vorgeschlagen werden! Die FuPa-Jury hat aus allen Vorschlägen die Besten ermittelt.



⚽️ Kann ich noch Tore einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! 📬 Bei "Falter Amateur-Tor des Monats Juni/Juli" kann die Einsendung nicht mehr berücksichtigt werden, für die Ausgabe nächsten Monat jedoch schon! Zudem: wir bereiten alle guten Videos auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

_____________________________________________________________

Hall of Fame 🏅

Amateur-Torschützen des Jahres 🥇

Amateur-Torschützen des Monats 🥇

Aufrufe: 030.9.2025, 06:45 Uhr
Michael GrünbergerAutor