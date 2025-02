74 Stimmen Vorsprung: Das ist der Amateur-Torschütze des Jahres 2024

Herzlichen Glückwunsch zum Sieg an Filippo und seinen Verein - und danke an alle Teilnehmer! 🥳 Wir melden uns bei allen sechs Preisträgern!

And the winner is...

⚽️ Alle Tore im Video:

⏳ Wie lief das Voting?

Ab sofort bis kommenden Dienstag, 25. Februar 2025 um 12 Uhr.

Ab sofort bis kommenden Dienstag, 25. Februar 2025 um 12 Uhr. Wie du abstimmen kannst:

Sende eine SMS mit dem entsprechenden Kennwort (z.B. tor01) an die📱0176 8888 99 80 (auch möglich über den individuellen Voting-Link des jeweiligen Kandidaten oben). Damit wird eure Stimme gezählt. Ihr zahlt dabei nur den regulären SMS-Preis (habt ihr eine SMS-Flatrate, ist die Teilnahme für euch kostenlos). Pro Gerät bzw. Rufnummer wird nur eine Stimme gewertet. Es fließen nur Stimmen von Rufnummern aus Deutschland in die Wertung ein.

🎥 Welche Tore wurden ausgewählt?

Der erste Teil des Starterfelds für die Vorrunden wird durch die besten Tor-Einsendungen aus der Community besetzt. Die neun Amateur-Torschützen des Monats aus dem Kalenderjahr 2024 sind gesetzt und komplettieren das Starterfeld.

Vorgeschlagen werden konnten alle Tore aus dem Amateurfußball, die im vergangenen Monat in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind. Neben euren selbst gefilmten Videos (FuPa.tv etc) konnten auch Tore von Anbietern wie Staige/Soccerwatch , Veo, Sporttotal etc vorgeschlagen werden! Die FuPa-Jury hat aus allen Vorschlägen die Besten ermittelt.

⚽️ Kann ich noch Tore einsenden?

Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! 📬 Bei "Falter Amateur-Tor des Monats Juni/Juli" kann die Einsendung nicht mehr berücksichtigt werden, für die Ausgabe nächsten Monat jedoch schon! Zudem: wir bereiten alle guten Videos auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

Hall of Fame 🏅

Amateur-Torschützen des Jahres 🥇

Amateur-Torschützen des Monats 🥇