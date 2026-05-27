Wenn jetzt Schluss wäre: Diese A-Ligisten steigen auf!

In einer dramatischen Relegation setzte sich der TuS Wiescherhöfen im letzten Sommer im Elfmeterschießen gegen RW Unna durch. Am Ende schaffte auch RWU den Aufstieg in die Bezirksliga. – Foto: David Zimmer

Wer darf in der Saison 2026/2027 überkreislich spielen? Welche Mannschaft kürt sich in dieser Saison zum A-Liga-Meister? Welche Mannschaft darf den Sekt schon langsam kalt stellen? FuPa Westfalen hat die große Übersicht!

Die Paarungen der Entscheidungsspiele wurden vom VFA wie folgt festgelegt (die erstgenannten Kreise haben zuerst Heimrecht):

1. 2,5 Aufsteiger stellt der Kreis Dortmund. 2. Je 2 Aufsteiger stellen die Kreise Recklinghausen, Bochum, Ahaus-Coesfeld, Münster. 3. Je 1,5 Aufsteiger stellen die Kreise Siegen-Wittgenstein, Paderborn, Unna-Hamm, Bielefeld und Gelsenkirchen. 4. Je 1 Aufsteiger stellen die Kreise Hagen, Höxter, Tecklenburg, Olpe, Herne, Gütersloh, Minden, Steinfurt, Herford, Lemgo, Hochsauerlandkreis, Lübbecke, Soest, Lippstadt, Detmold, Iserlohn, Arnsberg, Lüdenscheid, Beckum. 5. Bei „,5“ Aufsteigern werden entsprechende Entscheidungsspiele in Hin- und Rückspiele nach den Bestimmungen der UEFA-Klubwettbewerbe ausgetragen, die für die Austragung von Spielen im K.O.-System gelten. 6. Sollte ein Verein an den nachfolgend genannten Entscheidungsspielen (Hin- und/oder Rückspiel) nicht antreten, wird diese Mannschaft aus dem Wettbewerb ausgeschlossen und der jeweilige Gegner steigt zur Bezirksliga auf.

1. SuS Stadtlohn II 29 18-6-5 82:36 60

2. Fortuna Gronau 09/54 29 18-6-5 71:45 60

3. SV Grün-Weiß Lünten 29 16-5-8 72:48 53

4. SpVgg Vreden II 29 17-2-10 73:49 53

5. FC Oeding 1925 29 15-7-7 78:53 52

Stadtlohn II und Fortuna Gronau waren am Sonntag beide siegreich und gehen punktgleich ins Saisonfinale. Stadtlohn II empfängt Alstätte (7.), Gronau ist beim FC Vreden (8.) zu Gast. Schließen beide punktgleich ab, kommt es zu einem Entscheidungsspiel, da der direkte Vergleich 6:6 ausgegangen ist.

Kreisliga A2 Ahaus-Coesfeld

1. SV Borussia Darup 29 21-3-5 93:44 66

2. SV Fortuna 26 Seppenrade 29 20-1-8 97:56 61

3. SuS Legden 1911 29 18-5-6 62:29 59

4. SG Coesfeld 06 29 17-7-5 75:39 58

5. DJK GW Nottuln II 29 16-1-12 56:46 49

Der SV Borussia Darup steht seit dem 25. Mai als Meister fest!

Kreisliga A Arnsberg

1. SV Affeln 28 29 22-4-3 82:38 70

2. SG Herdringen/Müschede 29 21-4-4 131:47 67

3. SV Bachum/Bergheim 29 17-5-7 86:49 56

4. TuS Oeventrop (Ab) 29 17-3-9 95:49 54

5. TuS Langenholthausen 29 15-8-6 74:48 53

Affeln (5:1 gegen Sundern II) und Herdringen/Müschede (7:0 bei der SG Eintracht 25) haben ihre Pflichtaufgaben erledigt. Damit kommt es am letzten Spieltag zum ultimativen Titelshowdown in Herdringen. Die SG könnte mit einem Sieg gleichziehen und ein Entscheidungsspiel erzwingen, Affeln würde ein Remis reichen!

Kreisliga A Beckum

1. SC Roland Beckum 27 20-4-3 98:50 64

2. SV Rot-Weiß Vellern 27 19-6-2 94:38 63

3. Fortuna Walstedde 1953 27 18-4-5 73:44 58

4. Westfalen Liesborn 27 16-4-7 86:50 52

5. SuS Ennigerloh 19 28 15-7-6 72:40 52

Beide Teams haben am Sonntag Nerven gezeigt: Roland unterlag beim Tabellenvorletzten DJK Vorwärts Ahlen II völlig überraschend mit 3:5 und vergab so den ersten Meister-Matchball, da Vellern nicht über ein 1:1 gegen ASK Ahlen II hinaus kam.

Beide haben nun knifflige Aufgaben vor der Brust: Roland spielt am letzten Spieltag gegen den TuS Wadersloh (6.), Vellern ist bei Westfalen Liesborn (4.) zu Gast. Bei Punktgleichheit nach dem letzten Spieltag folgt ein Entscheidungsspiel.

Kreisliga A Bielefeld

1. BV Werther 1920 29 22-4-3 104:48 70

2. SC Bielefeld 04/26 29 21-5-3 113:42 68

3. TuS Jöllenbeck 29 22-2-5 87:34 68

4. SG Oesterweg 29 17-7-5 78:34 58

5. TuS 08 Senne I 29 16-3-10 71:60 51

Im Gipfeltreffen verspielte Werther gegen den SC Bielefeld eine frühe 2:0-Führung und trennte sich 2:2. Ein Sieg hätte für die vorzeitige Meisterschaft gesorgt. Der TuS Jöllenbeck hat vom Remis profitiert und hat sich mit einem 4:1 gegen Amshausen in Stellung gebracht.

Am letzten Spieltag spielt Werther auswärts beim TuS Quelle (13.), der SC zuhause gegen Kosova (10.) und Jöllenbeck auswärts beim SV Gadderbaum 08 (16.).

Auch hier würde bei Punktgleichheit ein Entscheidungsspiel folgen. Der Vizemeister bekommt gegen den Vizemeister aus Paderborn (Stand jetzt: TuRa Elsen) eine zweite Chance auf den Aufstieg.

Kreisliga A1 Bochum

1. SV Schwarz-Weiß Eppendorf 29 24-4-1 128:31 76

2. VfB Günnigfeld 29 23-6-0 124:33 75

3. FC Neuruhrort 29 22-2-5 116:48 68

4. Phönix Bochum (Ab) 29 19-1-9 75:60 58

5. BV Hiltrop 1912 29 18-2-9 99:66 56

Eppendorf (9:0 gegen Grumme) und Günnigfeld (11:0 gegen DJK Wattenscheid II) schossen sich für das Saisonfinale warm, wenn man es mit Topteams zu tun bekommt. Eppendorf muss bei Phönix Bochum (4.) ran, Günnigfeld reist zum FC Neuruhrort (3.). Bei Punktgleichheit muss am Ende ein Entscheidungsspiel her.

Kreisliga A2 Bochum

1. TuS Stockum 27 22-4-1 110:26 70

2. SV Rot-Weiß Stiepel 04 (Neu) 27 20-2-5 107:38 62

3. SuS Wilhelmshöhe 27 17-2-8 102:63 53

4. SV Langendreer 04 27 14-4-9 74:53 46

5. TuRa Rüdinghausen 27 12-5-10 61:53 41

Der TuS Stockum steht seit dem 17. Mai als Meister fest!

Kreisliga A Detmold

1. TuS Kachtenhausen 25 21-3-1 79:27 66

2. FC Fortuna Schlangen 25 20-3-2 109:22 63

3. TuS Horn-Bad Meinberg 25 17-3-5 75:42 54

4. SV Diestelbruch-Mosebeck 25 16-4-5 114:33 52

5. SG Sabbenhausen-Elbrinxen-Falkenhagen-Lügde 26 14-5-7 85:49 47

In Detmold kommt es bei Punktgleichheit ebenfalls zu einem Entscheidungsspiel. Der TuS Kachtenhausen braucht am letzten Spieltag gegen Diestelbruch-Mosebeck (4.) nur noch einen Zähler zur Meisterschaft. Schlangen spielt beim RSV Hörste (13.).

Kreisliga A1 Dortmund

1. Westfalia Dortmund 25 24-1-0 164:15 73

2. DJK Blau-Weiß Huckarde 25 19-3-3 96:37 60

3. Rot-Weiß Barop 25 18-0-7 86:39 54

4. Rot-Weiß Germania Westerfilde-Bodelschwingh 25 17-3-5 93:52 54

5. SuS Oespel-Kley 25 17-1-7 120:47 52

Westfalia Dortmund steht seit dem 3. Mai als Meister fest!

Kreisliga A2 Dortmund

1. SG Gahmen 26 19-3-4 75:31 60

2. Hörder SC 25 16-5-4 66:31 53

3. SV Körne 83 25 16-3-6 63:49 51

4. DJK TuS Körne 26 15-2-9 62:32 47

5. Sportfreunde Sölderholz 25 13-4-8 75:39 43

Die SG Gahmen steht seit dem 17. Mai als Meister fest!

Die Vizemeister treffen in einem Entscheidungsspiel um den Platz in der Aufstiegsrelegation aufeinander. Dort wartet dann der Vizemeister aus Gelsenkirchen, Eintracht Erle.

Kreisliga A Gelsenkirchen

1. SV Preußen Sutum 30 20-4-6 78:53 64

2. Eintracht Erle 30 19-6-5 101:44 63

3. Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck 29 17-3-9 89:59 54

4. SC Westfalia ETuS 04/31 Gelsenkirchen 29 14-8-7 77:39 50

5. SV Horst-Emscher 08 II 29 14-7-8 74:48 49

Preußen Sutum steht seit dem 25. Mai als Meister fest! Eintracht Erle muss wieder in die Relegation!

Kreisliga A Gütersloh

1. SVV Tur Abdin Gütersloh 29 20-5-4 115:53 65

2. SV Grün-Weiß Langenberg-Benteler 29 17-5-7 98:57 56

3. SV Germania Westerwiehe 29 16-6-7 79:54 54

4. TSV Victoria Clarholz II 29 16-6-7 68:52 54

5. SV Schwarz-Gelb Bokel 29 14-8-7 72:51 50

Tur Abdin Gütersloh steht seit dem 15. Mai als Meister fest!

Kreisliga A Hagen

1. SpVg. Hagen 1911 II 31 28-1-2 122:33 85

2. SSV Hagen 31 21-7-3 94:42 70

3. TSG Herdecke 31 20-3-8 70:53 63

4. Rot-Weiß Ennepetal-Rüggeberg 32 16-3-13 102:76 51

5. FC Polonia Hagen 31 15-6-10 89:69 51

Die SpVg Hagen 11 II steht seit dem 3. Mai als Meister fest!

Kreisliga A Herford

1. SV Löhne-Obernbeck 27 18-4-5 96:45 58

2. TuS Bruchmühlen (Ab) 27 17-6-4 75:27 57

3. SV Enger-Westerenger 27 16-7-4 67:38 55

4. VfL Holsen 27 16-6-5 65:37 54

5. Bünder-SV 27 14-5-8 63:50 47

Die Top-3 waren am vorletzten Spieltag siegreich. Vor allem Obernbeck setzte mit einem 8:0-Kantersieg über TuRa Löhne für ein Ausrufezeichen. Bruchmühlen ist bei der SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum II (8.) zu Gast, während Obernbeck im direkten Duell bei Enger-Westerenger antritt und den Titel in der eigenen Hand hat.

In Herford zählt bei Punktgleichheit am Ende der direkte Vergleich, sollte dieser unentschieden sein, entscheidet das Torverhältnis der gesamten Saison. Dass Enger-Westerenger überhaupt noch Meister werden kann, gilt als ausgeschlossen. Das Spiel gegen Obernbeck müsste mit mindestens sechs Toren gewonnen werden.

Der aktuelle Stand:

Enger-Westerenger – Bruchmühlen 0:2 (Hin- und Rückspiel)

Enger-Westerenger – Löhne-Obernbeck 2:7 (Rückspiel am letzten Spieltag)

Bruchmühlen – Löhne-Obernbeck 3:5 (Hin- und Rückspiel)





Kreisliga A Herne

1. RWT Herne 23 21-1-1 171:22 64

2. VfB Habinghorst 24 19-2-3 93:35 59

3. FC Frohlinde 24 18-3-3 110:34 57

4. SV Holsterhausen 24 14-5-5 63:32 47

5. SpVgg. Horsthausen II 23 12-4-7 92:47 40

RWT Herne steht seit dem 17. Mai als Meister fest!

Kreisliga A Hochsauerlandkreis

1. SSV Meschede 28 23-3-2 91:29 72

2. SG Ostwig/Nuttlar/Valmetal 28 18-6-4 83:36 60

3. BV Alme 28 19-3-6 82:35 60

4. SG Eversberg/Heinrichsthal-Wehrstapel 29 16-5-8 68:42 53

5. SG Arpe/Wormbach/Dorlar-Sellinghausen/Cobbenrode (Ab) 29 15-5-9 60:33 50

Der SSV Meschede steht seit dem 10. Mai als Meister fest!

Kreisliga A Höxter

1. SV 21 Bonenburg 29 21-2-6 73:33 65

2. SG Erkeln/Hembsen 29 20-2-7 81:51 62

3. SG Dalhausen/Tietelsen-Rothe 29 17-5-7 66:37 56

4. SG BKMR 29 15-5-9 55:49 50

5. VfL Eversen (Auf) 29 15-4-10 99:70 49

Bonenburg (4:0 beim SV Steinheim) und Erkeln/Hembsen (4:2 beim SV Höxter) waren siegreich, sodass es am letzten Spieltag zum alles entscheidenden Showdown in Bonenburg kommt. Bonenburg würde ein Remis reichen, die SG würde mit einem Sieg die Meisterschaft feiern, da in Höxter bei Punktgleichheit am Ende der direkte Vergleich inkl. Auswärtstorregelung entscheidet. Das Hinspiel konnte die SG Erkeln/Hembsen mit 4:3 gewinnen.

Kreisliga A Iserlohn

1. VTS Iserlohn 29 27-1-1 145:27 82

2. BSV Lendringsen 29 22-2-5 103:46 68

3. SC 1912 Hennen 29 19-2-8 114:50 59

4. SpVgg. Nachrodt 29 18-2-9 108:75 56

5. DJK SG Bösperde 29 16-3-10 90:67 51

Der VTS Iserlohn steht seit dem 10. Mai als Meister fest!

Kreisliga A Lemgo

1. SG Sonneborn/Alverdissen 29 21-2-6 100:44 65

2. TuS Lipperreihe II 28 19-6-3 66:32 63

3. TuS Brake in Lippe 28 18-3-7 83:43 57

4. Türkischer SV Schötmar 28 15-5-8 57:39 50

5. SV Werl-Aspe (Ab) 28 15-2-11 75:43 47

Lipperreihe II patzt auch gegen den TuS Bexterhagen (1:1), sodass die SG Sonneborn/Alverdissen (8:0 gegen TBV Lemgo II) auf zwei Punkte davon zieht! Allerdings hat Lipperreihe noch ein Spiel mehr zu absolvieren. Bei Punktgleichheit folgt am Ende ein Entscheidungsspiel.

Kreisliga A Lippstadt

1. SuS Bad Westernkotten II (Ab) 29 24-4-1 85:16 76

2. SV 03 Geseke (Ab) 29 19-7-3 86:23 64

3. SuS Störmede 29 17-4-8 79:43 55

4. TuS 06 Westfälische Eiche Anröchte 29 16-7-6 54:31 55

5. TuS GW Allagen 29 16-5-8 62:52 53

Der SuS Bad Westernkotten II steht seit dem 10. Mai als Meister fest!

Kreisliga A Lübbecke

1. TuS Gehlenbeck 28 22-5-1 110:20 71

2. TuSpo 09 Rahden 28 21-4-3 76:18 67

3. Türk Gücü Espelkamp 28 20-3-5 84:45 63

4. SuS Holzhausen 29 16-9-4 87:44 57

5. TuS Stemwede 29 16-5-8 89:43 53

In Lübbecke wurde über Pfingsten nicht gespielt. Am Sonntag könnte Gehlenbeck mit einem Sieg beim SSV Preußisch Ströhen (9.) Meister werden. Bei Punktgleichheit wird ein Entscheidungsspiel ausgetragen.

Kreisliga A Lüdenscheid

1. FSV Werdohl 25 22-1-2 142:28 67

2. RW Lüdenscheid 25 21-2-2 113:17 65

3. SC Lüdenscheid 26 17-2-7 115:44 53

4. TuS Ennepe 1926 25 17-1-7 86:46 52

5. TSV Werdohl 25 14-2-9 89:74 44

War das die Vorentscheidung im Titelrennen? RW Lüdenscheid kam im Stadtderby gegen den SC Lüdenscheid nicht über ein 0:0 hinaus und musste die Tabellenführung der FSV Werdohl (4:1 gegen Hellas Lüdenscheid) überlassen. Werdohl kann mit einem Sieg gegen Grünenbaum (6.) nun alles klar machen! Bei Punktgleichheit wird ein Entscheidungsspiel ausgetragen.

Kreisliga A Minden

1. SV Hausberge 29 20-4-5 83:36 64

2. TuS Petershagen/Ovenstädt 29 19-7-3 74:30 64

3. SV Weser Leteln 29 18-5-6 76:44 59

4. TuS Lohe II 29 17-4-8 71:39 55

5. FC Ezidxan Minden 29 16-7-6 66:48 55

Hausberge und Petershagen/Ovenstädt gehen punktgleich ins Saisonfinale! Bei Punktgleichheit entscheidet am Ende das Torverhältnis. Hier ist Petershagen/Ovenstädt (+44) nach dem 6:0 über Schlusslicht Roj Minden Hausberge (+47) wieder dicht auf den Fersen. Hausberge empfängt am Wochenende Bad Oeynhausen II (11.), der TuS ist bei der SG Gorspen-Vahlsen/Windheim (12.) zu Gast. Es zählt also jedes Tor!

Kreisliga A1 Münster

1. Westfalia Kinderhaus II 29 26-1-2 113:23 79

2. SC Füchtorf 29 20-4-5 74:34 64

3. VfL Sassenberg 29 16-5-8 73:61 53

4. BSV Ostbevern 29 16-4-9 80:68 52

5. SV Blau-Weiß Beelen 29 15-5-9 62:56 50

Westfalia Kinderhaus II steht seit dem 9. Mai als Meister fest!

Kreisliga A2 Münster

1. 1. FC Gievenbeck II 29 22-5-2 86:26 71

2. SV Davaria Davensberg 29 18-4-7 75:35 58

3. SV Bösensell 29 17-5-7 70:46 56

4. BSV Roxel 29 16-6-7 82:54 54

5. Internationaler KSV Münster 29 16-4-9 82:62 52

Der 1. FC Gievenbeck II steht seit dem 10. Mai als Meister fest!

Kreisliga A Olpe

1. RW Lennestadt-Grevenbrück (Auf) 29 22-3-4 127:45 69

2. RW Ostentrop-Schönholthausen 29 17-3-9 68:56 54

3. FC Langenei-Kickenbach 29 15-8-6 64:51 53

4. SV Eintracht Kleusheim 29 15-5-9 77:63 50

5. SSV Elspe 1911 29 14-7-8 81:57 49

RW Lennestadt-Grevenbrück steht seit dem 10. Mai als Meister fest!

Kreisliga A Paderborn

1. SV Marienloh 29 21-5-3 97:41 68

2. TuRa Elsen (Auf) 29 19-3-7 100:54 60

3. Kastrioti Stukenbrock (Ab) 29 18-4-7 62:42 58

4. SG Oberes Almetal 23 29 18-3-8 64:44 57

5. SV Heide-Paderborn II 29 16-5-8 88:58 53

Der SV Marienloh steht seit dem 17. Mai als Meister fest!

Der Vizemeister erhält gegen den Bielefelder Vertreter (Stand jetzt: SC Bielefeld) eine zweite Chance auf den Aufstieg. Elsen ist beim TuS Egge Schwaney zu Gast (8.), Kastrioti spielt zuhause gegen GW Espeln (12.).

Kreisliga A1 Recklinghausen

1. TuS Gahlen 27 23-2-2 106:32 71

2. 1. SC Blau-Weiß Wulfen 27 19-3-5 78:30 60

3. VfL Ramsdorf 27 19-2-6 82:41 59

4. Remigianer SV Borken 22 Hoxfeld-Burlo 27 17-4-6 87:50 55

5. Conc. Flaesheim 28 14-7-7 74:49 49

Der TuS Gahlen steht seit dem 17. Mai als Meister fest!

Kreisliga A2 Recklinghausen

1. Schwarz-Weiß Röllinghausen 27 19-4-4 114:35 61

2. Teut. SuS Waltrop 27 16-9-2 87:18 57

3. SV Borussia Ahsen 27 17-6-4 124:52 57

4. SG Suderwich 27 16-7-4 97:33 55

5. SV Schwarz-Weiß Meckinghoven 27 16-6-5 114:33 54

SW Röllinghausen steht seit dem 25. Mai als Meister fest!

Kreisliga A Siegen-Wittgenstein

1. FC Eiserfeld 06 29 22-3-4 119:38 69

2. SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden 29 21-5-3 94:35 68

3. SuS Niederschelden-Gosenbach 29 16-5-8 85:42 53

4. FC Freier Grund 29 14-8-7 80:44 50

5. Sportfreunde Edertal 29 14-8-7 92:60 50

Wechsel an der Tabellenspitze einen Spieltag vor Schluss! „W/W/W“ verspielte gegen Fortuna Freudenberg eine 2:0-Führung und trennte sich nur 2:2, sodass Eiserfeld nach einem 10:0-Schützenfest über Sohlbach-Buchen einen Punkt Vorsprung hat. Eiserfeld empfängt am letzten Spieltag den VfB Burbach (12.), die SG ist beim SV Eckmannshausen (11.) zu Gast und muss auf einen Patzer des FCE hoffen. Sollte eine Punktgleichheit am Ende vorliegen, wird ein Entscheidungsspiel herbeigeführt.

Der Vizemeister geht in Siegen-Wittgenstein bekanntermaßen nicht leer aus, sondern bekommt eine zweite Chance in der Relegation, diesmal gegen den Verlierer der beiden Meister aus Unna-Hamm (BW Alstedde oder TuS Uentrop). Das Ticket haben die SG bzw. der FCE bereits sicher.

Kreisliga A Soest

1. SV Westfalia Soest II 29 20-5-4 101:37 65

2. Germania Hovestadt 29 20-4-5 94:48 64

3. DJK Blau-Weiß Büderich 29 18-5-6 78:38 59

4. SC Sönnern 29 18-5-6 113:45 59

5. Höinger SV 29 17-6-6 70:43 57

Die junge U23 des Westfalenliga-Absteigers hat den ersten Meisterschafts-Matchball kläglich vergeben. Bei der SpVg Möhnesee (7.) setzte es eine klare 1:4-Pleite. Germania Hovestadt nutze dies aus und ist nach dem 9:1-Kantersieg über SW Hultrop wieder auf einen Zähler herangerückt.

Soest II spielt am letzten Spieltag zuhause gegen den TuS Niederense (14.), während Hovestadt mit dem SC Sönnern (4.) den vermeintlich schwierigeren Gegener zu Gast hat. Bei Punktgleichheit wird ein Entscheidungsspiel ausgetragen.

Kreisliga A Steinfurt

1. TuS Laer 08 29 25-2-2 103:27 77

2. GW Amisia Rheine 29 17-6-6 85:45 57

3. Germania Horstmar 29 15-6-8 63:42 51

4. FC Matellia 08 Metelen 29 15-5-9 67:52 50

5. FC Vorwärts Wettringen II 29 14-6-9 65:46 48

Der TuS Laer steht seit dem 30. April als Meister fest!

Kreisliga A Tecklenburg

1. Cheruskia Laggenbeck 29 26-3-0 102:28 81

2. TuS Recke 1927 29 19-5-5 67:40 62

3. Ibbenbürener SpVg. 08 II 29 18-5-6 88:38 59

4. Arminia Ibbenbüren 29 17-5-7 69:45 56

5. VfL Eintracht Mettingen 29 16-6-7 77:42 54

Cheruskia Laggenbeck steht seit dem 26. April als erster A-Liga-Meister in ganz Westfalen fest!

Kreisliga A1 Unna-Hamm

1. TuS Uentrop 29 27-0-2 130:30 81

2. Türkischer SC Hamm 29 22-4-3 116:28 70

3. SV Westfalia Rhynern II 28 21-3-4 132:46 66

4. Hammer SC 29 19-5-5 104:49 62

5. Eintracht Werne 29 18-4-7 83:51 58

Der TuS Uentrop steht seit dem 17. Mai als Meister fest!

Kreisliga A2 Unna-Hamm

1. SV Blau-Weiß Alstedde 29 23-4-2 115:21 73

2. Westfalia Wethmar 29 20-2-7 126:43 62

3. TuRa Bergkamen 29 19-3-7 93:52 60

4. SV Schwarz-Weiß Frömern 29 17-6-6 95:58 57

5. FC Overberge 29 17-3-9 109:60 54

BW Alstedde steht seit dem 10. Mai als Meister fest!

Beide Meister treffen erst in einem Entscheidungsspiel um den Aufstieg aufeinander. Der Verlierer bekommt seine zweite Chance (mit Hin- und Rückspiel) gegen den Vizemeister aus Siegen-Wittgenstein (Stand jetzt: SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden).