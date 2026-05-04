Diese Teams feierten am Wochenende den Aufstieg in die Bezirksliga!

Aufstieg im zweiten Anlauf: Westfalia Dortmund ist Meister der Kreisliga A1 Dortmund. – Foto: Westfalia Dortmund

Zuvor standen bereits Cheruskia Laggenbeck (Kreis Tecklenburg) und der TuS Laer (Kreis Steinfurt) als die ersten A-Liga-Meister und Bezirksliga-Aufsteiger fest. Am Sonntagnachmittag brachten zwei weitere Teams den ersehnten Titel unter Dach und Fach.

"Wir hatten das große Ziel, in dieser Saison aufzusteigen. Umso besser, dass wir das jetzt frühzeitig gemacht haben, weil wir im Endeffekt nichts anbrennen lassen wollten. Klar ist eine Meisterschaft am letzten Spieltag etwas ganz besonderes, aber ich nehme es gerne so, dass wir jetzt aufgestiegen sind. Es hat sich aber in den letzten zehn Spielen schon angedeutet. Trotzdem werden wir die letzten Spiele vernünftig zuende spielen", erklärt Maurice Temme bei FuPa Westfalen. Nach Abpfiff ging es für die Mannschaft im Planwagen für einige Stunden noch durch die Straßen von Bövinghausen und Umgebung, ehe es ins Vereinsheim ging.

Das Warten an der Provinzialstraße hatte am 3. Mai ein Ende: Mit dem 6:0-Kantersieg beim TuS Eichlinghofen II machte Westfalia Dortmund die Meisterschaft in der Kreisliga A1 Dortmund nun auch rechnerisch perfekt. Ohnehin stand die hochkarätig besetzte Mannschaft um Spieler und Vereinsgründer Maurice Temme seit Wochen als designierter Meister fest, doch nach dem 22. Sieg im 23. Saisonspiel ist der Vorsprung von zehn Punkten auf BW Huckarde auch in der Praxis nicht mehr einzuholen. Der Verfolger kann dennoch Hoffnung auf den Bezirksliga-Aufstieg schöpfen, denn das Ticket zur Aufstiegsrunde hat Huckarde so gut wie sicher.

Nachdem der im Jahr 2022 ins Leben gerufene Verein den angepeilten Durchmarsch aus der C- in die Bezirksliga im letzten Jahr verpasst hatte – Westfalia schloss hinter dem KF Sharri und dem FC Sarajevo Bosna als Tabellendritter ab –, fegte die Mannschaft von Meistertrainer Jan Knust in dieser Saison beispiellos über die A1-Kreisliga. Aktuell steht die Westfalia bei einem Torverhältnis von 157:14 und nur zwei Verlustpunkten (2:2 gegen BW Huckarde am 16. Spieltag). Anzumerken ist noch, dass es im Saisonverlauf drei Nichtantritt von Gegnern Westfalia Dortmunds kam.

Ab Sommer geht es für die "Löwen" dann in die erste überkreisliche Saison der Vereinsgeschichte. Dass die Bezirksliga nicht das Limit bleiben soll, ist seit langem kein Geheimnis, hat die Westfalia doch schon weitere höherklassig erfahrene Transfers angekündigt. "Der Fokus liegt erstmal noch auf die A-Liga, aber wir freuen uns auf die Bezirksliga. Wir werden nächstes Jahr probieren, wieder oben anzugreifen. Wir wollen aufsteigen! Das wollen wir vom ersten Spieltag an signalisieren, werden dafür in der Vorbereitung hart arbeiten und haben gute Spieler verpflichtet", so Temme weiter, der sich die Bezirksliga Staffel 10 als Ziel wünscht.

Kreisliga A Hagen: SpVg Hagen 11 II

Exakt 365 Tage nach dem Abstieg ist die zweite Mannschaft der SpVg Hagen 11 wieder zurück in der Bezirksliga. Die Mannschaft von Damian Grauer setzte sich am Sonntag mit 3:2 gegen Polonia Hagen durch und startete nach Abpfiff auf fremdem Rasen in eine lange Partynacht. Dabei hätte auch ein Remis gereicht, um allen Rechenspielen ein endgültiges Ende zu bereiten.

"Es war eine unfassbare Reise. Die Jungs haben sich das unfassbar verdient – ich habe so viel von ihnen verlangt. Das ist jetzt die Belohnung für diese Arbeit", so Grauer nach Abpfiff in der "Westfalenpost". "Diese Truppe wurde totgesagt, das war ein Scheißtag. Und genau ein Jahr später werden wir Meister und steigen auf. Ich bin so verdammt stolz auf die Jungs, was nach diesem Abstieg hier passiert ist."

Im vergangenen Sommer hatte Hagen 11 II nach zwei Jahren Bezirksliga Staffel 6 den Gang in die A-Liga antreten müssen, spielte sich aber auf Anhieb wieder oben fest. Mit einem Torverhältnis von 115:29 stellen die "Elfer" die beste Offensive und Defensive der Liga und gewannen 26 ihrer 28 bisherigen Saisonspiele.

Hagen 11 II ist zudem auch der erste A-Liga-Meister der im letzten Sommer eingeführten eingleisigen A-Kreisliga und steht vier Spieltage vor Schluss mit 15 Punkten Vorsprung auf den SSV Hagen an der Tabellenspitze. Der Stadtrivale, der im Winter ebenfalls den Aufstieg als Ziel ausgerufen hatte, ließ im neuen Jahr zu viele Punkte liegen, darunter zwischenzeitlich sechs Remis in sieben Spielen.