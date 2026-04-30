Zweiter Bezirksliga-Aufsteiger der neuen Saison steht fest!

– Foto: Hardy Krebs

Nach dem SV Cheruskia Laggenbeck (Kreis Tecklenburg) hat sich am Donnerstagabend der zweite A-Kreisligist die vorzeitige Meisterschaft gesichert und dürfte bald ein Bezirksliga-Konkurrent des ersten A-Liga-Meisters Westfalens werden: der TuS Laer aus dem Fußballkreis Steinfurt.

Bereits am vergangenen Wochenende hätte der TuS Laer die große Meisterparty feiern können. Bis in die 95. Minute führte der Ligaprimus, kassierte gegen die Reserve von Vorwärts Wettringen allerdings den Last-Second-Ausgleich, sodass die Feier um mindestens eine Woche vorschoben werden musste – vielleicht Schicksal, dass diese nun vor dem langen Mai-Wochenende stattfindet.

Gegen die SV Langenhorst-Welbergen, der auf Platz 13 noch um den Klassenerhalt zittern muss, erreichte die Mannschaft von Kolja Zeugner das anvisierte Minimalziel und holte mit einem 1:1-Remis den einen Punkt der für die sichere Meisterschaft reichte. Bei bestem Fußballwetter war es Ricardo Manuel Bredeck, der seine Farben schon nach fünf Minuten auf Kurs brachte. Doch die Gäste zeigten sich ebenbürtig, erspielten sich mehrere Chancen und glichen eine halbe Stunde später durch Bastian Holtmannspötter aus (36.). Mehr sollte nicht passieren: Laer verpasste es, den Sack zu zumachen, während Langenhorst-Welbergen auch nicht die Party crashte, sodass nach Abpfiff die Korken knallten.