Diese Teams feierten am Wochenende den Aufstieg in die Bezirksliga!

Der SV Preußen Sutum ist Meister der Kreisliga A Gelsenkirchen. – Foto: SV Preußen Sutum

Dafür ging es für die gesamte Mannschaft am Sonntag als Zuschauer zu Fortuna Seppenrade. Der Daruper Verfolger hatte die DJK SF Dülmen zu Gast, die die Borussia widerum mit einem Remis oder Sieg zur Meisterschaft verhelfen konnten. Und so kam es am Ende auch: Die Dülmener feierten einen 4:2-Auswärtserfolg, sodass am Seppenrader Sportplatz nicht die Fortuna selbst, sondern Borussia Darup.

Einen historischen Tag für die Vereinsgeschichte verbrachte der SV Borussia Darup ausgerechnet „auf dem Sofa“. Der Nottulner Stadtteilverein feierte gestern den erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga, ohne selbst auf dem Platz zu stehen. Die Borussen hatten ihr 29. Spiel bereits am Mittwoch ausgetragen und mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SV Gescher II ihre Hausaufgaben erledigt.

Damit verlässt ein echter A-Liga-Dino die Ahaus/Coesfelder Kreisebene. Borussia Darup spielt seit über 20 Jahren ununterbrochen in der A-Kreisliga. Ab Sommer wird es dann aller Voraussicht nach in die Bezirksliga 11 gehen. „Dieser Erfolg gehört nicht nur der Mannschaft und dem Trainerteam, er gehört dem ganzen Verein, allen Helfern, Sponsoren, Unterstützern und jedem einzelnen Fan, der diesen Weg begleitet hat", bedankt sich der Verein auf Instagram.

Kreisliga A Gelsenkirchen: SV Preußen Sutum

Äußerst dramatisch ging es in Gelsenkirchen zu, denn die Entscheidung um die Meisterschaft fiel im ultimativen Showdown zwischen Preußen Sutum und Eintracht Erle. Die Eintracht war mit zwei Punkten Vorsprung ins Topspiel gegangen, das für beide Teams gleichzeitig auch das letzte Saisonspiel war. Ein Remis hätte Erle also auch zur Meisterschaft gereicht, doch am Ende gelang Sutum der Coup.

Torjäger Fatih Yamac brachte Sutum vor über 1000 Zuschauern kurz vor dem Halbzeitpfiff per verwandeltem Strafstoß (45.+1) in Führung, die Bünyamin Oguz Celen in der 59. Minute ausbaute. Doch es wurde nochmal spannend an der Oststraße. Erles Knipser Christopher Rausch verkürzte in Minute 70 auf 1:2 und sorgte so für eine nervenaufreibende Schlussphase. Sutum verteidigte leidenschaftlich und warf alles rein. In der siebten Minute der Nachspielzeit handelte sich Preußen-Akteur Benedikt Vorholt die Ampelkarte ein, doch die sollte am Spielstand nichts mehr ändern. Referee Sielemann pfiff ab und Preußen Sutum verfiel in eine kollektive Jubeltraube.

Auch für Sutum ist dies der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, noch nie spielte der Verein über die A-Liga hinaus. Es ist der direkte Durchmarsch aus der B-Kreisliga in die Bezirksliga für die Mannschaft von Tobias Zimmer. Der sagte nach Abpfiff der „WAZ“: „Ich denke, wir haben dieses Spiel verdient gewonnen und sind verdient aufgestiegen.“

Für Erle geht es zum zweiten Mal in Folge als Vizemeister in die Entscheidungsspiele. Entsprechend bedient war Eintracht-Coach Sebastian Freyni: „Wir müssen den Zirkus leider wieder annehmen. Aber wir sind selbst schuld. Jetzt ist die Saison zweieinhalb Wochen länger für uns.“ In der vergangenen Saison war Erle an Rot-Weiß Unna gescheitert. In diesem Jahr bekommt man es mit dem Vertreter aus dem Kreis Dortmund zu tun: DJK BW Huckarde, Hörder SC oder SV Körne.

Kreisliga A2 Recklinghausen: Schwarz-Weiß Röllinghausen

Nach dem Motto „Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss“ hat Schwarz-Weiß Röllinghausen einen Spieltag vor Schluss die Meisterschaft in der Recklinghäuser A2-Kreisliga eingefahren. Gegen Fenerbahce Marl mühte sich der Tabellenführer zu einem 2:2, letztlich reichte aber dieser eine Punkt um die Konkurrenz abzuschütteln. Der bisherige Verfolger SG Suderwich unterlag im Topspiel nämlich mit 1:4 gegen Teutonia SuS Waltrop, der auf Platz 2 vorrückte.

Röllinghausen tat sich bei Fenerbahce äußerst schwer, bis zur Schlussphase lief alles gegen den Ligaprimus. Levent Oral brachte FBM nach einer knappen halben Stunde in Führung und weitere 30 Minuten später erhöhte Duha Fikret Akcacik auf 2:0. Und nur fünf Minuten später flog zum allen Überfluss noch Röllinghausens Aboubacar Diallo mit Rot vom Platz.

Doch SWR kämpfte sich im Stile einer Spitzenmannschaft zurück ins Spiel. Yannik Außem erzielte in der 82. Minute den Anschlusstreffer, ehe in der siebten Minute der Nachspielzeit die Stunde des kurz zuvor eingewechselten Ezra Egole schlug. Der Joker erzielte den umjubelten 2:2-Ausgleich und schickte Röllinghausen somit in die Bezirksliga. Dort spielte der Verein aus dem Osten Recklinghausens bis 2002. Seitdem schaffte SWR nur einmal die Rückkehr in die Überkreislichkeit. Allerdings stieg man nach der Meisterschaft im Jahr 2018 auf Anhieb wieder ab. Ab Sommer dürfte es dann wieder in die Staffel 9 gehen.