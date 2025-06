Schiedsrichter Ole Richter (2.v.l.) und sein Gespann hatten alle Hände voll zu tun. – Foto: Sascha Skroblin

Eklat in Gelsenkirchen: Referee bricht Bezirksliga-Relegation ab Unschöne Szenen bei den letzten Minuten der Saison 2024/25 in Westfalen.

Am vergangenen Sonntag, dem 15. Juni, wurden die letzten beiden Aufsteiger zur Bezirksliga gesucht. In Gelsenkirchen-Erle trafen mit Vizemeister Eintracht Erle und dem Meister der Kreisliga A2 Unna-Hamm, Rot-Weiß Unna, zwei Teams aufeinander, die noch von der Bezirksliga träumen durften.

Hier bejubelt Eintracht Erle den Treffer zum 1:0 – später muss das Spiel abgebrochen werden. – Foto: Sascha Skroblin

Im Hinspiel setzte sich RW Unna vor heimischer Kulisse mit 3:1 durch und sicherte sich für das brisante Auswärtsspiel in Erle einen stabilen Vorsprung – doch der war nach 90 Minuten wieder futsch. Eintracht Erle warf vor knapp 1.200 Zuschauern alles in die Waagschale und traf kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch zum 2:0, als Tugrul Aydin vom Punkt aus die Nerven behielt und sicher verwandelte. Und das obwohl Erle seit der 59. Minute in Unterzahl war und kurz darauf auch noch seinen Trainer Sebastian Freyni mit Rot verlor.

Gestern, 15:00 Uhr Eintracht Erle Eintr. Erle Rot-Weiß Unna RW Unna Abgebrochen Damit ging es in die Relegation, von der wohl keiner dachte, dass sie denkwürdig enden würde. Es läuft die 117. Spielminute. RW Unna fährt einen Angriff über die rechte Seite. Pascal Konietzny flankt einen Ball ins Zentrum und findet Mansour Yousofi: Kopfball, Latte, Tor! Dann wird es hektisch auf dem Kunstrasenplatz an der Oststraße. Zahlreiche RWU-Fans stürmen den Platz und feiern frenetisch den mutmaßlichen Treffer zur Bezirksliga. An der Erler Trainerbank gerät die Situation dann völlig aus den Rudern.

Der Erler Offizielle Sebastian Scheiwe, ehemaliger Spieler und wie die "WAZ" berichtet auch ein aktueller Sponsor der Eintracht, stürmt auf Schiedsrichter Ole Richter zu und beschimpft ihn. Der Referee zeigt ihm daraufhin die rote Karte und wendet sich einen Moment von ihm ab. Daraufhin schlägt Scheiwe dem Dattelner die Hand weg und die rote Karte fällt zu Boden. Sofort bricht Ole Richter die Begegnung ab. Die Kollegen vom "Hellweger Anzeiger" haben diese Szene festgehalten und veröffentlicht: Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hellweger Anzeiger Lokalsport (@sportamhellweg) Der Grund für den Ärger der Erler: Man will gesehen haben, dass der Linienrichter bei der Entstehung zum Unnaer Treffer die Fahne für das Erkennen einer Abseitsstellung gehoben habe. Tatsächlich liegt die Abseitsentscheidung aber letztlich beim Schiedsrichter, also Ole Richter. Erles Trainer Sebastian Freyni sagte nach Abpfiff dem "Hellweger Anzeiger": "Es ist sehr traurig. Es war eine unfassbare Leistung meiner Jungs. Wir waren am Ende so lange in Unterzahl, hatten einen 1:3-Rückstand gegen uns und die Schiedsrichterleistung war eine absolute Katastrophe. Der Assistent zeigt eine gefühlte Ewigkeit Abseits an und der Typ ignoriert ihn einfach. Es ist eine bittere Niederlage. Die muss ich jetzt erstmal verkraften." Unna feierte daraufhin ekstatisch nach sechsjähriger Abstinenz die Bezirksliga-Rückkehr, die Stand jetzt aber noch keinesfalls offiziell ist. Die endgültige Entscheidung der Spielwertung liegt aber beim Sportgericht. Eine Spielwertung pro Unna dürfte allerdings sehr wahrscheinlich sein. "Es ist geschafft. Es war sehr anstrengend, die Mannschaft lief auf der letzten Rille und für mich war es anstrengender als wenn ich selbst mitgespielt hätte", war RW Unnas 1. Vorsitzender Tim Richter erleichtert.