Aramäischer Verein aus Gütersloh steigt in die Bezirksliga auf Letztes überkreisliches Kapitel endete im Fiasko von red · Gestern, 22:10 Uhr · 0 Leser

Routinier Lars Schröder (36), früherer Regionalliga-Akteur des SV Rödinghausen und des SC Verl und langjähriger Leistungsträger zu Oberliga-Zeiten des FC Gütersloh, führt Tur Abdin auf das Feld. – Foto: David Zimmer

Tur Abdin Gütersloh wurde am Freitagabend "auf der Couch" vorzeitig Meister der Kreisliga A Gütersloh, da Verfolger GW Langenberg-Benteler gegen den FSC Rheda II mit 0:4 verlor. Der im Jahre 1979 von aramäischen Migranten gegründete Verein steigt zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bezirksliga auf.

Nach den A-Liga-Meisterschaften 2001 und 2009 gab es jeweils drei überkreisliche Jahre. Die beste Platzierung gelang in der Spielzeit 2009/10, als Tur Abdin auf dem neunten Rang abschloss. Ansonsten war immer bis zum letzten Spieltag harter Abstiegskampf angesagt. Das letzte Bezirksliga-Jahr endete unrühmlich. Nach der A-Liga-Meisterschaft 2015 zog sich Tur Abdin Gütersloh im Januar 2016 direkt wieder zurück. Es hieß, dass der zuvor neugewählte Vorstand nicht mehr bereit war, den überkreislichen Spielbetrieb zu finanzieren.