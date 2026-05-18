Diese A-Ligisten feierten am Wochenende die Meisterschaft!

Die SG Gahmen ist zurück in der Bezirksliga. – Foto: Andy Seiffert

Der TuS Stockum spielte von 2008 bis 2014 in der Landesliga und wurde nach dem dortigen Abstieg direkt in die A-Kreisliga durchgereicht. Seitdem pendelte Stockum stets zwischen A- und Bezirksliga. "Die Jungs haben sich das absolut verdient. Die starke Rückrunde ohne eine einzige Niederlage hat ja gezeigt, was in dieser Truppe steckt", so Meistertrainer Julian Zimmer nach Abpfiff in der "WAZ" . Ab Sommer dürfte es dann aller Voraussicht nach in die Bezirksliga 10 an den Start gehen.

Der TuS Stockum hat es geschafft: Drei Jahre nach dem sang- und klanglosen Abstieg aus der Bezirksliga sind die Rot-Weißen wieder zurück auf der überkreislichen Bühne. Der 3:1-Sieg beim SV Langendreer 04 besiegelte die Meisterschaft der Wittener. Ohnehin hätte ein Zähler gereicht, um Verfolger RW Stiepel nicht mehr herankommen zu lassen.

Nach dem verpassten ersten Matchball letzte Woche im Topspiel gegen den Hörder SC (1:3), hat die SG Gahmen im zweiten Anlauf alles klar gemacht und die Meisterschaft in der Dortmunder A2-Kreisliga gesichert. Gegen die DJK TuS Körne setzte sich die Elf von Ex-Türkspor-Trainer Bülent Kara mit 2:0 durch und hätte sich sogar eine Niederlage erlauben können, da Verfolger SV Körne mit 0:4 in Dorstfeld unter die Räder kam.

Damit schafft der Club aus dem Lüner Süden die direkte Rückkehr in die Bezirksliga. 2023 stieg die SG nach über 20 Jahren Kreisliga A, B und C in die Bezirksliga 8 auf und musste im "verflixten zweiten Jahr" den Gang zurück in die A-Liga antreten.

Kreisliga A Herne: RWT Herne

Zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte zurück in der Bezirksliga ist Rot-Weiß Türkspor Herne. Der 2009 gegründete Verein stieg erstmals in die Überkreislichkeit auf und verabschiedete sich zwei Jahre später wieder als Tabellenletzter der Staffel 9.

In einer stark ausgedünnten Herner A-Liga thront RWT zwei Spiele vor Schluss mit fünf bzw. sieben Punkten Vorsprung und einem astronomischen Torverhältnis von 167:22 vor dem VfB Habinghorst und FC Frohlinde, die allerdings nur noch ein Spiel zu bestreiten haben. Gegen Wacker Obercastrop II setzte sich RWT in Meistermanier mit 6:1 und tütete somit den Titelgewinn ein.

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Kreisliga A Paderborn: SV Marienloh

Ausgerechnet nach dem Topspiel gegen Verfolger TuRa Elsen durfte der SV Marienloh die Korken knallen lassen und die Meisterschaft im Paderborner Kreisliga-Oberhaus feiern. Zweimal war der SVM in Führung gegangen, zweimal hatten die Gäste ausgleichen können. Doch nach der dritten Führung des Tages fand TuRa keine Antwort mehr. Stephan Vahle, der schon das 2:1 und 3:2 für Marienloh erzielt hatte, machte mit seinem dritten Treffer des Tages in der 80. Minute alles klar und sorgte mit dem 4:2 für die Vorentscheidung.

Damit endet nach zehn Jahren die A-Liga-Ära des SV Marienloh. Bis 2016 spielte man über zehn Jahre in der Bezirks- und Landesliga. 2023 stand der Paderborner Nordstadtclub kurz vor der Bezirksliga-Rückkehr. In der Relegation der Vizemeister scheiterte man allerdings in der Verlängerung am SC Peckeloh II.

Kreisliga A1 Recklinghausen: TuS Gahlen

Mit einer Machtdemonstration machte der TuS Gahlen die Meisterschaft in der Kreisliga A1 Recklinghausen perfekt: Mit sage und schreibe 14:1 schrubbte der Ligaprimus über Schlusslicht SuS GW Barkenberg hinweg und feierte anschließend die Rückkehr in die Bezirksliga. Dort spielte der Verein aus Schermbeck zuletzt in der Saison 2022/23, stieg als Aufsteiger allerdings direkt wieder ab. Zuvor feierte man in den Jahren 2006, 2013 und 2018 den Aufstieg in die Bezirksliga. Als Wunschziel der Gahlener gilt die Staffel 9.

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Kreisliga A1 Unna-Hamm: TuS Uentrop

Das Meisterfeld in Unna-Hamm ist komplett: Der TuS Uentrop hat sich durch den 2:1-Erfolg im Topspiel gegen Verfolger TSC Hamm den Titel gesichert und geht gegen BW Alstedde ins Entscheidungsspiel um den Bezirksliga-Aufstieg. Der Verlierer bekommt bekanntlich gegen den Vizemeister aus Siegen-Wittgenstein (mit Hin- und Rückspiel) eine zweite Chance.

Kevin Hillebrand hatte die Mannschaft von Ex-BVB-Profi Salvatore Gambino nach zwölf Minuten in Führung gebracht, die TSC-Akteur Finn Robert Hunter in der 38. Minute ausglich. Den Siegtreffer erzielte in der Schlussphase schließlich der eingewechselte Jan Drewer und verwandelte die Sportanlage Im Giesendahl in ein Tollhaus. "Der Junge hat so viel durchgemacht mit seinen Verletzungen. Ich habe zu meinem Co-Trainer gesagt: ‚Wenn einer das 2:1 macht, dann Jan Drewer. Hol den Jungen, der macht das Ding weg'", berichtete Gambino dem "Westfälischen Anzeiger". "Wir haben nicht das allerbeste Spiel gemacht. Die Jungs waren ein bisschen unter Druck, denn wir wollten natürlich hier mit den Fans zuhause feiern."