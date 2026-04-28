Das ist Westfalens erster A-Liga-Meister der Saison 2025/26!

– Foto: René Diebel

Jubel im Ibbenbürener Osten: Der SV Cheruskia Laggenbeck hat sich am Sonntagnachmittag (26. April) vorzeitig die Krone im Tecklenburger A-Liga-Oberhaus aufsetzen dürfen. Mit 1:0 setzte sich der SVC auf dem eigenen Naturrasenplatz gegen den Tabellensechsten Westfalia Hopsten durch und steht als erstes Team in ganz Westfalen offiziell als erster Aufsteiger in die Bezirksliga fest.

Top-Torjäger Joel Manchen verwandelte in der 80. Minute einen Strafstoß zur Führung der Gastgeber, die von Westfalia Hopsten aber ansonsten das Leben schwer gemacht bekam. Für Manchen war es bereits der 28. Saisontreffer, womit er mit einem Abstand von acht Toren auch der heißester Anwärter auf die Torjägerkanone der Tecklenburger A-Liga ist. Laggenbeck brachte den knappen Vorsprung ins Ziel, danach gab es kein Halten mehr.

Dabei profitierte Cheruskia am Sonntag auch vom Patzer des "Verfolgers" TuS Recke, der gegen den Vorletzten, Arminia Ibbenbüren II, nicht über ein 1:1-Remis hinaus kam – diese Nachricht machte kurz vor Anpfiff natürlich auch in Laggenbeck die Runde. Dadurch würde der Vorsprung bei einem Sieg des SVC auf nicht mehr einzuholende 16 (!) Zähler anwachsen. Im Carl-Keller-Stadion in Laggenbeck sah es dabei allerdings über weite Strecken auch nach einer Punkteteilung aus. Bei 14 Zählern Vorsprung hätte man erst am kommenden Spieltag die Meisterschaft feiern können, doch es sollte nicht so kommen.

"Ein ganz besonderer Dank gilt unserem großartigen Publikum. Ob Heimspiel oder auswärts – unsere Fans waren immer da, haben die Mannschaft lautstark unterstützt und sie über die gesamte Saison hinweg getragen. Diese Unterstützung war ein entscheidender Faktor für den Erfolg und hat einmal mehr gezeigt, was für eine starke Gemeinschaft hinter dem SVC steht", schreibt der Verein auf seiner Homepage. Auch Meistertrainer Marc Wichmann und seinem Assistenten Fabian Rahe zollte man höchsten Respekt "für eine wahnsinnig gute Arbeit".

Damit geht Cheruskia Laggenbeck nach vier Jahren in der A-Liga im kommenden Sommer wieder in der Bezirksliga Staffel 12 an den Start. Dort spielte man zuletzt von 2018 bis 2022 und stieg als Tabellenvorletzter mit 20 Punkten Rückstand ab. Danach musste man jeweils als Vizemeister und Drittplatzierter dem SC Falke Saerbeck (2023 und 2025) den Vortritt lassen. Einzig 2024 hatte man als Tabellensiebter ausnahmsweise wenig mit dem Titelrennen zu tun. Ab Sommer dürfte es für Cheruskia mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder gegen die Falken gehen, nur dann in der Bezirksliga. "Mit diesem Teamgeist, dieser Qualität und der Unterstützung unserer Fans ist klar: Die Reise ist noch lange nicht zu Ende", ist sich der Verein sicher.