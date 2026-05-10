Westfalenliga-Reserve steigt erneut in die Bezirksliga auf

Es könnte eine außerordentich erfolgreiche Saison für den SCW werden. – Foto: Stefan Wietzorek

Die Reserve des SC Westfalia Kinderhaus hat am gestrigen Samstag die Rückkehr in die Bezirksliga geschafft. Nachdem im Sommer 2022 schon einmal die A-Liga-Meisterschaft gelang und zwei Jahre im überkreislichen Fußball folgten, sorgte eine beeindruckende Serie für den erneuten Aufstieg.

Dies kann auch der 1. Mannschaft noch gelingen, die auf Platz 2 in der Westfalenliga 1 thront. Das Aufstiegsspiel der Vizemeister ist nach dem gestrigen "99%-Klassenerhalt" des SV Rödinghausen bereits sicher.