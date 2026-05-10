Westfalenliga-Reserve steigt erneut in die Bezirksliga auf

Die Reserve des SC Westfalia Kinderhaus hat am gestrigen Samstag die Rückkehr in die Bezirksliga geschafft. Nachdem im Sommer 2022 schon einmal die A-Liga-Meisterschaft gelang und zwei Jahre im überkreislichen Fußball folgten, sorgte eine beeindruckende Serie für den erneuten Aufstieg.
Dies kann auch der 1. Mannschaft noch gelingen, die auf Platz 2 in der Westfalenliga 1 thront. Das Aufstiegsspiel der Vizemeister ist nach dem gestrigen "99%-Klassenerhalt" des SV Rödinghausen bereits sicher.
Seit Ende September hatte die 2. Kinderhäuser Mannschaft kein Spiel mehr verloren. Der 5:2-Auswärtserfolg beim TuS Freckenhorst II war der 22. Sieg in Folge. Das Lokalportal "heimspiel-online.de" ist der Meinung, "dass vieles dafür spricht, dass sich die junge (aber anders als beim Aufstieg 2022 nicht mehr völlig unerfahrene) Mannschaft dieses Mal eigenständig und vor allem auch länger als zwei Jahre in der Überkreislichkeit halten kann."