Titelbilder einiger der meistgelesenen Artikel 2025
Titelbilder einiger der meistgelesenen Artikel 2025 – Foto: Collage: Paul Krier

Unsere zehn am meisten gelesenen Artikel 2025

Vermisstenmeldung, Relegationstermine und -ergebnisse und Pokalauslosungen am häufigsten geklickt

Welche Artikel wurden im Kalenderjahr 2025 am häufigsten auf FuPa Luxemburg gelesen bzw. angeklickt? Wir haben die Top 10 zusammengestellt! (Stand: 5.1.2025)

  1. Vermisstenmeldung: Fußballer-Familie sucht ihren Vater - 28.655 Klicks
  2. Generalabsage aller Spiele vom Sonntag - 13.474
  3. Barrages und mehr: alle Partien und Ergebnisse - 9.776
  4. Pokal-Auslosungen: Progrès - Jeunesse in der 3.Runde - 4.041
  5. Pokal: Auslosung der Runde der letzten 64 - 3.165
  6. D3: Aspelt tritt am drittletzten Spieltag nicht an - 2.945
  7. Forfait-Niederlage für Wiltz, Differdingen-Spiel erneut abgesagt - 2.878
  8. Pokalauslosungen: Derby Ulflingen - Norden 02 in der 1.Hauptrunde - 2.425
  9. BGL & EP: die Spielpläne sind da - 2.291
  10. D1 - D3: die Spielpläne sind da - 1.974

Aufrufe: 05.1.2026, 17:51 Uhr
Paul KrierAutor