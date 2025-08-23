Forfait-Niederlage für Wiltz, Differdingen-Spiel erneut abgesagt

Auch das dritte BGL-Ligue-Spiel des FC Differdingen 03 in Folge wurde aufgrund der Teilnahme am Europapokal abgesagt und auf ein noch nicht festgelegtes Datum verlegt. So fällt die ursprünglich für Sonntag angesetzte Partie bei Nachbar Rodange aus, genau wie es der Fall für die Begegnungen in Mamer und gegen Racing war.

Wiltz verlor auf dem grünen Rasen am 1.Spieltag der Ehrenpromotion knapp mit 0:1 gegen Luxembourg City. Da man aber laut Tageblatt einen gesperrten Junioren-Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen hatte, wurde die Partie vom Verbandsgericht mit einer 0:3-Forfait-Niederlage gewertet.

👉 Die aktualisierte Tabelle der Ehrenpromotion

Sechs Monate Sperre für Luna-Akteur

Wie dann weiter aus dem Bericht des Verbandsgerichts hervorgeht, wurde Paulo Reinaldo Da Costa Machado von Luna Oberkorn aufgrund von Bedrohungen, Drohgesten und -worten in einem Freundschaftsspiel am 15.August für sechs Monate gesperrt und zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt.

Beim Testspiel dürfte es sich um die Begegnung in Schouweiler gehandelt haben. Ob diese Vorfälle in Zusammenhang mit der Trennung vom Trainergespann der Oberkorner stehen, war beim redaktionellen Abschluss dieses Artikels noch nicht gewusst.