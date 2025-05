D3: Aspelt tritt am drittletzten Spieltag nicht an!

Aspelt möchte ein Zeichen gegen Gewalt setzen und tritt so schlicht nicht zu seinem Gastspiel in Lallingen an, eine Partie, die in der Tat nur noch statistischen Wert hat, da die Red Boys sicher in der Aufstiegsrelegation stehen und die US Esch sicher aufgestiegen ist. Aspelts Präsident Mike Reiffers erklärt:

„Mit allem, was im letzten Spiel gegen die US Esch passiert war, bestand das Risiko, dass am Sonntag wieder etwas hätte vorfallen können. Dieses Risiko noch einmal in einem Spiel einzugehen, in dem es um nichts mehr geht, wollen wir nicht. Mit unserer Entscheidung, nicht anzutreten, wollen wir unsere Spieler schützen. Nicht dass wir wieder Verletzte, Sperren und Strafen befürchten müssten. Dies wurde zusammen mit der Mannschaft, den Trainern und dem Vorstand entschieden. Sogar die Fans stehen dahinter.“ Man habe weiterhin versucht, mit der FLF eine Lösung zu finden, deren Angebot, vier Schiedsrichter zu schicken, war den Red Boys aber nicht genug. Folgende Stellungnahme von Seiten der US Esch hat uns ebenfalls erreicht.

„Mit Überraschung und Bedauern haben wir das Forfait von Aspelt für das Spiel an diesem Wochenende zur Kenntnis genommen. Wir hatten uns gut auf die Begegnung vorbereitet. Da diese Entscheidung im Zusammenhang mit Sorgen nach dem letzten Aufeinandertreffen steht, möchten wir betonen, dass all nötigen Maßnahmen getroffen wurden, um die Sicherheit aller Spieler zu gewährleisten. Wir stehen weiterhin fest hinter dem Sportsgeist und dem Respekt der Verpflichtungen in der Meisterschaft. Wir hoffen, die Mannschaft aus Aspelt bald wieder auf dem Spielfeld zu begegnen in einem Geiste von fairer und respektvoller Konkurrenz“ so US Esch-Trainer Mike Gomes Duarte gegenüber FuPa zur Aspelter Entscheidung.

Fußball wird in der 3.Division aber auch noch gespielt: Perlé empfängt Wilwerwiltz in einer Partie, in der es „lediglich“ darum gehen wird, Abstand zum letzten Platz zu gewinnen. Spannender gestaltet sich da die Partie Beckerich (4.) Clerf (6.), die nur 3 Punkte trennen und bei der es um Platz 4 und damit die Aufstiegsrelegation gehen wird. Brouch hat als Fünfter das Schicksal vor sich, beim Leader Bourscheid anzutreten und könnte im Erfolgsfall vom erwähnten Verfolgerduell profitieren. Es wird aber ein schweres Unterfangen, um in Michelau zu gewinnen.

Am Sonntag

So., 11.05.2025, 16:00 Uhr CS Bourscheid Bourscheid FC Brouch Brouch 16:00 live PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

So., 11.05.2025, 16:00 Uhr FC Beckerich Beckerich Claravallis Clerf Clerf 16:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

So., 11.05.2025, 16:00 Uhr FC Les Ardoisiers Perlé Perlé FC Kiischpelt Wilwerwiltz Wilwerwiltz 16:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden Abgesagt